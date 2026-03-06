Sangerhausen dominiert Derby, Bernburg legt zu Hause nach

– Foto: Andreas Krause

Zumindest auf dem Papier steht den Fußballfans in Sachsen-Anhalt am Wochenende ein absoluter Highlight-Spieltag in der Verbandsliga bevor. Das Gipfeltreffen in Weißenfels und das Sechs-Punkte-Spiel in Westerhausen stehen am Sonnabend im Fokus. Doch bereits am Freitag rollte dreimal der Ball - darunter zweimal in Derbys. Wir werfen einen Blick auf alle Partien.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Das Hinspiel wurde zu einer unerwarteten Machtdemonstration: Mit dem 4:1-Heimerfolg im Derby gegen den VfB Sangerhausen sorgte der SV Eintracht Emseloh im September für Aufsehen. Umso mehr waren die Rosenstädter auf Revanche aus - und die ist ihnen am Freitagabend gelungen. Nach dem Coup beim Tabellenzweiten Fortuna Magdeburg dominierte der VfB das Derby vor 375 Zuschauern und landete einen 3:0-Heimerfolg. Gustav Gängel per Elfmeter-Doppelpack (12., 17.) und Lenny Wagenhaus (42.) erzielten die Treffer.

Auch in Halle war am Freitagabend Derbyzeit. Vor 204 Zuschauern hatte der SV Blau-Weiß Dölau den Stadtrivalen vom BSV Halle-Ammendorf zu Gast. Nach dem Dölauer Sieg im vergangenen Mai (3:0) und dem Ammendorfer Dreier im letzten Duell in der Hinrunde (4:0) gab es dieses Mal eine Punkteteilung. Joshua Köhler konterte die Gästeführung durch Dominic Winkler (33.) schnell per Elfmeter zum späteren Endstand (41.).

Nach dem Heimerfolg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (4:3) hat der SC Bernburg den nächsten wichtigen Dreier eingefahren. Mit einem 4:2-Heimerfolg über Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim hat der SCB seinen Vorsprung auf die Abstiegszone ausgebaut. Dabei brauchten die Bernburger erst einen gegnerischen Wachmacher durch Jorge Ibraima Culubali Ramos (9.). Danach aber drehten Cedrik Staat per Doppelpack (22., 38.), Till Raeck (51.) und Franz Lange (70.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Die Thalheimer Antwort durch Queba Sonco kam zu spät (87.).

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 live PUSH

Die "Festung Barleber Anger" wird am Sonnabend auf dem Prüfstand gestellt. Mit dem SV Dessau 05 gastiert der aktuelle Tabellendritte beim FSV Barleben. Der SSC Weißenfels und der SV Fortuna Magdeburg haben dort bereits verloren. Können die Dessauer - als zweitbestes Team in der Ferne - die heimstarken Barleber zu Hause stürzen?

Morgen, 14:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 14:00 live PUSH

Nach dem Derbysieg gegen Zorbau - dem ersten in der Verbandsliga überhaupt - kann der SSC Weißenfels am Sonnabend gleich das nächste Zeichen setzen. Zum Gipfeltreffen empfängt der Spitzenreiter den zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg. Mit einem Heimdreier könnte der SSC den Vorsprung auf Fortuna bereits auf sieben Punkte ausbauen. In der Hinrunde setzte es in Magdeburg allerdings eine von nur drei Niederlagen für den Tabellenführer (0:3).

Morgen, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 14:00 live PUSH

Zu einem wahren Sechs-Punkte-Spiel hat der SV Westerhausen am Samstag den SSV Havelwinkel Warnau zu Gast. Während die Warnauer aktuell mit elf Punkten auf dem 14. Tabellenplatz - dem vermeintlich rettenden Ufer - stehen, ist die Wolfsberg-Elf nur einen Zähler dahinter. In bisher drei Pflichtspiel-Duellen zwischen beiden Clubs ging jeweils Westerhausen vom Platz. So auch beim 4:2-Erfolg der Hinrunde im Havelwinkel.

Morgen, 15:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben VfB Merseburg VfB Merseburg 15:00 PUSH