Sangerhausen baut Serie aus, Dessau dreht Gastspiel in Bernburg

Mehr Kellerkracher geht nicht! Der SV Westerhausen - mit vier Punkten auf dem Konto - empfängt am Freitag die noch sieglose SG Rot-Weiß Thalheim, die erst zwei Zähler verbuchen konnte. Beide Seiten bräuchten im Abstiegskampf dringend die drei Punkte. Westerhausen stellt bisher den zweitschlechtesten Angriff (elf Tore) und die schlechteste Defensive (28 Gegentore), Thalheim die schwächste Offensive (neun Tore) und die drittschlechteste Abwehr (22 Gegentore).

Zum Aufsteiger-Duell treffen sich am Freitag der SV Eintracht Emseloh und der SSV Havelwinkel Warnau. Es ist zugleich das erste Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen, die auf der Landkarte gut 200 Kilometer und in der Tabelle derzeit vier Punkte trennen. Emseloh ist mit zehn Zählern Elfter, Warnau mit sechs Punkten auf Rang 14.

Am heimischen Schöppensteg hat der SV Fortuna Magdeburg in dieser Saison noch keine Punkte gelassen. In vier Partien stehen vier Heimsiege für die Elf von Dirk Hannemann. Hält die Serie auch im fünften Heimspiel? Zu diesem gastiert am Freitag der BSV Halle-Ammendorf in Magdeburg. Die Ammendorfer holten selbst 13 ihrer 14 Saisonpunkte zu Hause - und wollen den Bock in der Ferne umstoßen. Es ist zugleich das Duell zwischen der besten Offensive (Fortuna: 23 Tore) und der besten Defensive (Ammendorf: acht Gegentore).

Zweimal in Folge musste sich der SV Blau-Weiß Zorbau zuletzt mit einem torlosen Remis begnügen. Dagegen konnte der VfB Merseburg jüngst mit einem 2:1-Erfolg über den SC Bernburg wieder aufschließen. So kommt es am Freitag in Zorbau zum Verfolger-Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellendritten der Verbandsliga.

Mit dem Heimsieg über den SSC Weißenfels (2:1) sorgte der FSV Barleben für die Überraschung des vergangenen Spieltags. Am Freitag könnte das Team von Christoph Grabinski und Max Schönijahn den nächsten Großen der Verbandsliga ärgern: Gastgeber für den FSV ist der 1. FC Bitterfeld-Wolfen, der nach dem 1:0-Erfolg in Dessau auf den gelb-rot-gesperrten Torjäger Ilya Hlynianyi verzichten muss.

Hinter dem SV Dessau 05 lagen zwei bittere Pleiten. Sowohl beim SSC Weißenfels (0:1) als auch gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (0:1) hatten sich die Nullfünfer jeweils durch späte Treffer geschlagen geben müssen. Am Donnerstag aber kehrte die Elf von Dimitrios Mitsis in die Erfolgsspur zurück: Nach dem Bernburger Blitzstart durch Cedrik Staat (3.) drehten Niklas Mieth (7.) und Doppelpacker Elia Friebe (29., 84.) - der damit bereits bei 13 Saisontreffern steht - die Partie zum 3:1-Erfolg zugunsten der Nullfünfer.

Nach dem schwierigen Saisonstart hat der VfB Sangerhausen zuletzt einen Siegeslauf hingelegt. Am Donnerstagabend konnte der VfB seine Serie ausbauen: Der 3:0-Heimerfolg über den SV Blau-Weiß Dölau bedeutete den bereits vierten Sieg in Folge. Bei diesem erzielten Niklas Kern, Gabriel Schneider und Bruno Weick die Treffer.

Mit dem einen Vertreter aus der Börde hat der SSC Weißenfels am vergangenen Wochenende - einmal mehr - keine guten Erfahrungen gemacht. Gegen den anderen sollen am Freitag wieder drei Punkte her. Allerdings waren die jüngsten Heimspiele gegen den Haldensleber SC nie von Erfolg gekrönt: Mit 3:3 , 2:2 und 1:1 trennten sich der SSC und der HSC im Stadtstadion jeweils Unentschieden. Im letzten Aufeinandertreffen im März gewannen die Haldensleber zuhause sogar mit 2:1 gegen den Saalesportclub .

