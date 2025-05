Sang- und klanglos: Schalding vergeigt auch den Abschluss

Freilich, die Luft war raus. Weder beim SV Schalding-Heining noch beim TSV Nördlingen ging es am letzten Spieltag der Bayernliga Süd noch um etwas. Die Schaldinger hatten sich allerdings vorgenommen, ihre Negativserie von zehn Partien ohne Sieg zu beenden und wollten zumindest mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen. Doch das misslang. Am Ende stand vor der Minuskulisse von nur 228 Zuschauern am Reuthinger Weg eine 1:3-Heimniederlage an der Anzeigetafel.