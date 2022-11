Sang- und klanglos Nach einer nicht regionalligatauglichen Leistung verlor der ZFC beim favorisierten Chemnitzer FC hochverdient 0:4.

Dabei hatte sich der ZFC sehr viel vorgenommen und marschierte in den Anfangsminuten mutig nach vorn, ja schnürte die Himmelblauen sogar in den ersten fünf Minuten in der eigenen Hälfte ein. So erkämpfte Zipse auch den ersten Eckball, der aber nichts einbrachte. Die Gastgeber betraten nach fünf Minuten das erste Mal die Zipsendorfer Hälfte und gingen nach acht Minuten durch einen Kopfballtreffer von Kapitän Robert Zickert nach einem Freistoß von Chris Löwe mit 1:0 in Führung. Der CFC wollte sofort nachlegen und hatte nur eine Minute später durch Max Roscher die nächste gute Einschussmöglichkeit, die aber von Jean-Marie Plath glänzend pariert wurde. In der Folge hatten die Chemnitzer die Spielkontrolle gänzlich übernommen, erarbeiteten sich zahlreiche Gelegenheiten und ließen der Gast-Mannschaft kaum Luft zum Atmen. Schon nach 19 Minuten erhöhten die Himmelblauen durch eine Direktabnahme von Felix Brügmann nach einer punktgenauen Hereingabe von Furkan Kircicek auf 2:0. Die Meuselwitzer waren offensiv meist ideenlos und wenn mal ein guter Ansatz da war, war der letzte Pass zu ungenau. Nach 40 Minuten war der Drops eigentlich schon gelutscht. Einen Freistoß aus gut und gerne 30 Metern verwandelte Chris Löwe direkt zum 3:0. Auch wenn der Ball noch leicht abgefälscht wurde, schien er nicht unhaltbar. Chemnitz blieb weiter am Drücker und war den Gästen in allen Belangen überlegen. Man kann nicht sagen, dass der ZFC nicht wollte, aber es klappte so gut wie gar nichts. Kurz vor dem Pausenpfiff zappelte das Leder zum vierten Mal im Zipsendorfer Netz. Im Anschluss an einen Eckball verwandelte Tim Campulka per Kopf. Der Treffer wurde aber zurückgepfiffen, da Schiedsrichter Pascal Wien ein Foulspiel ahndete. So blieb es vorerst beim hochverdienten 3:0 für den CFC bis zur Pause.

Auch in der zweiten Hälfte war der CFC die dominierende Mannschaft, ließ es aber etwas ruhiger angehen. Nach 56 Minuten versuchte Furkan Kircicek einen wunderschönen Chemnitzer Angriff aus aussichtsreicher Position abzuschließen, scheiterte aber aus Nahdistanz an Jean-Marie Plath. So gab es im zweiten Durchgang einige Situationen, wo der Zipsendorfer Hüter im Mittelpunkt des Geschehens stand. Vom ZFC kam offensiv kaum was. Eine gute Gelegenheit, die Amer Kadric unter Bedrängnis über den Kasten von Jakub Jakubov jagte, mehr gab es nicht. Der CFC hingegen setzte immer mal wieder die Zipsendorfer Abwehr massiv unter Druck und legte durch den kurz zuvor eingewechselten Stanley Keller, der von Furkan Kircicek perfekt in Szene gesetzt wurde, noch das 4:0 nach (79‘). Dabei beließen es die Chemnitzer und spielten den Rest der Zeit kontrolliert und ohne Probleme herunter. So holten sie sich verdient den Sieg und der ZFC musste ohne Punkte den Heimweg antreten.

Fazit: Das war leider gar nichts. Man hat gemerkt, dass einige Stammspieler fehlten. Trotzdem kann es nicht sein, dass nach fünf euphorischen Minuten sämtliches Pulver schon verschossen ist. Keine Ahnung, wie der ZFC aus dieser Krise rauskommen können. Das können die Jungs nur mit Hilfe der Verantwortlichen bewältigen. Fakt ist aber, dass der ZFC in dieser Verfassung nicht regionalligatauglich ist. Aber noch ist alles drin und nichts ist endgültig verloren.Stimmen zum Spiel