Sanel Ibrahimovic neuer Trainer bei Remich-Bous... II ! Einstiger Topstürmer von F91 und Wiltz übernimmt URB-Reserven

Dem wollte die Union Remich-Bous in nichts nachstehen und hat den in Luxemburg kaum weniger bekannten Sanel Ibrahimovic als Trainer verpflichtet - und zwar nicht für seine 1.Mannschaft, die in der 1.Division antritt, sondern für die "Zwote", die in der 2.Klasse der Reserve-Mannschaften spielt.