Sandzak lässt Harderberg keine Chance

Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen in der Bissendorfer Sonnensee-Arena die beiden Aufsteiger SV Harderberg und FC Sandzak in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, aufeinander. Am Ende setzte sich der FC Sandzak souverän mit 4:0 durch.
Der SV Harderberg stand zunächst defensiv kompakt und hielt dem Angriffsdruck des FC Sandzak lange stand. Kurz vor der Pause gelang den Gästen jedoch der Doppelschlag: Muhamed-Eren Saglam und Patriot Hajdinaj-Cabellero sorgten für eine beruhigende 2:0-Führung.
Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Sandzak nach. Furkan Güraslan erhöhte auf 3:0 und war später auch für den vierten Treffer verantwortlich. Trotz der deutlichen Führung wurde es in der Schlussphase noch einmal personell eng für die Gäste. Nach rund einer Stunde mussten gleich zwei Spieler des FC Sandzak mit Gelb-Rot vom Platz. Sandzak beendete die Partie somit in doppelter Unterzahl, ließ sich den klaren Erfolg aber nicht mehr nehmen.
„Es war ein hochverdienter Sieg, der leider noch zu gering ausfiel. Wir haben phasenweise guten Fußball gespielt. Harderberg hat leidenschaftlich verteidigt“, bilanzierte Sandzak-Trainer Ricardo Manzei. Einen Wermutstropfen sah der Coach dennoch: „Der Wermutstropfen bei diesem Spiel war leider, dass nicht alle Beteiligten dieses Niveau erreicht haben.“
Harderbergs Trainer Thorben Meyer zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Keine gute Zweikampfführung. In zwei Spielen Lehrgeld kassiert. Gegen Neuenkirchen viele individuelle Fehler, gegen Sandzak spielerisch unterlegen.“ Die Mannschaft soll die Fehler nun gezielt aufarbeiten. „Bei der Videoanalyse und im Training am Dienstag sollen Fehler abgestellt werden“, kündigte Meyer an.
Am Ende stand für den FC Sandzak trotz der beiden Platzverweise ein ungefährdeter 4:0-Erfolg. Der SV Harderberg muss dagegen die deutliche Niederlage aufarbeiten und versuchen, die richtigen Lehren aus den ersten Saisonspielen zu ziehen.