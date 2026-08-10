Sandzack lässt Harderberg keine Chance

Kreisliga-Spiel FC Sandzack - SV Harderberg – Foto: Fupa

Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen in der Bissendorfer Sonnensee-Arena die beiden Aufsteiger SV Harderberg und FC Sandzack in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, aufeinander. Am Ende setzte sich der FC Sandzack souverän mit 4:0 durch.

Der SV Harderberg stand zunächst defensiv kompakt und hielt dem Angriffsdruck des FC Sandzack lange stand. Kurz vor der Pause gelang den Gästen jedoch der Doppelschlag: Muhamed-Eren Saglam und Patriot Hajdinaj-Cabellero sorgten für eine beruhigende 2:0-Führung.

Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Sandzack nach. Furkan Güraslan erhöhte auf 3:0 und war später auch für den vierten Treffer verantwortlich. Trotz der deutlichen Führung wurde es in der Schlussphase noch einmal personell eng für die Gäste. Nach rund einer Stunde mussten gleich zwei Spieler des FC Sandzack mit Gelb-Rot vom Platz. Sandzack beendete die Partie somit in doppelter Unterzahl, ließ sich den klaren Erfolg aber nicht mehr nehmen.