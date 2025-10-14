Sandy Dyrska: „Unsere Laufwege haben einfach gepasst“

Eine Auszeichnung, mit der sie nicht gerechnet hat

Sandy Dyrska vom FC Welzheim strahlt, als sie von ihrer Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche erfährt. Doch überrascht war sie trotzdem: „Vielen Dank! Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht damit gerechnet.“ Dabei war ihr Auftritt beim 9:2-Sieg bei der SG Bühlerzell/Bühlertann schlicht überragend – sieben Tore gehen auf ihr Konto.

Für sie steht diese Ehrung aber nicht für persönliche Eitelkeit, sondern für das, was ihr wirklich wichtig ist: das Team. „Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen, haben Intensität und Feuer auf den Platz gelassen. Jede Einzelne ist überragend in die Zweikämpfe gegangen und hat die freien Räume gesucht“, sagt Dyrska.

Ein Spiel, in dem alles funktionierte

Was beim deutlichen Auswärtssieg besonders auffiel, war die geschlossene Mannschaftsleistung. Dyrska hebt die taktische Disziplin hervor: „Wir haben auf Fehler der gegnerischen Defensive gelauert. Unsere Laufwege haben einfach gepasst.“ Das Ergebnis sei daher kein Zufall, sondern Ausdruck einer geschlossenen Einheit.

Die sieben Tore, so betont sie, seien keine Einzelleistung: „Die sieben Tore sind der Erfolg der ganzen Mannschaft.“ Es ist dieser Satz, der Dyrskas Haltung am besten beschreibt – eine Fußballerin, die im Erfolg immer die Mitspielerinnen sieht.

„Jedes Tor ist schön, egal wie es fällt“

Fragt man Sandy Dyrska nach ihrem Lieblingsweg zum Tor, antwortet sie mit einer erfrischenden Einfachheit: „Jedes Tor ist schön, egal wie es fällt.“ Für sie zählt nicht die Art des Treffers, sondern der Moment – das gemeinsame Jubeln, der Applaus, die Emotionen.

Ein Verein, der Zusammenhalt lebt

Was Dyrska am FC Welzheim besonders liebt, ist das Miteinander. „Ich schätze sehr den Zusammenhalt und das Verständnis füreinander im Team“, sagt sie. Hier könne jede Spielerin ihre Stärken entfalten und werde individuell gefördert. Der Verein gebe ihr das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein: „Egal, ob von der Auswechselbank oder im Spielfeld, der Teamgeist ist immer bei 100 Prozent. Aus meiner Sicht ist ein harmonierendes Trainerteam die halbe Miete.“

Diese Worte zeigen, dass sie nicht nur über Erfolge spricht, sondern über Werte – über Loyalität, Vertrauen und Freude am gemeinsamen Spiel.

Ein Team ohne Schwächen

Einen Lieblingsmensch auf dem Platz hat Sandy Dyrska nicht. „Bei uns im Team könnte ich mich gar nicht entscheiden. Jede einzelne von uns kann ihre Stärken im Spiel beweisen und macht damit das Team komplett.“ Das spiegelt den Geist wider, der beim FC Welzheim zu spüren ist: ein Kollektiv, das füreinander arbeitet.

In der Offensive zuhause

Dyrska spielt am liebsten dort, wo sie ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen kann – im Angriff. „Am liebsten spiele ich in der Offensive als Spitze“, erklärt sie. Von dort aus sucht sie das direkte Duell mit den Verteidigerinnen, bleibt wachsam und zielstrebig. Ihre sieben Treffer bei der SG Bühlerzell/Bühlertann belegen, wie sehr sie in dieser Rolle aufgeht.

Der Blick nach oben – sportlich und menschlich

Mit dem FC Welzheim steht Dyrska derzeit an der Tabellenspitze der Frauen-Kreisliga A Rems/Murr/Hall. Doch trotz der starken Bilanz bleibt sie bescheiden: „Wir wollen uns von Spiel zu Spiel verbessern und wollen dieses Jahr auf jeden Fall oben in der Tabelle mitspielen.“ Ihr persönlicher Ehrgeiz verbindet sich nahtlos mit dem Ziel des Teams: konstant stärker werden – spielerisch, taktisch und mental.

„Ich will so lange wie möglich am Ball bleiben“

Sandy Dyrska denkt nicht in Titeln, sondern in Momenten. „Ich will so lange wie möglich am Ball bleiben und den Spaß dabei nie verlieren“, sagt sie. Der Fußball sei für sie weit mehr als ein Hobby – er ist Leidenschaft, Ausgleich und Teil ihrer Identität. Langfristig hofft sie, sich und ihr Team mit dem Aufstieg zu belohnen: „Langfristig gesehen, bin ich positiv gestimmt, dass wir uns mit einem Aufstieg belohnen.“

Ein Leben zwischen Beruf, Familie und Fußball

Abseits des Platzes findet Dyrska Ruhe in den kleinen Dingen. „Außer dem Fußball verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie, Freunden und meinem Hund“, erzählt sie. Es ist diese Bodenständigkeit, die sie auszeichnet – ehrgeizig im Sport, aber geerdet im Leben.

Beruflich steht sie fest im Alltag: „Ich arbeite als Disponentin bei einem Anbieter für Steuerungs- und Antriebstechnologie.“ Ein Job, der Organisationstalent und Präzision erfordert – Eigenschaften, die ihr auch auf dem Platz zugutekommen.

Eine Spielerin, die den Fußball lebt

Sandy Dyrska ist nicht nur Torjägerin, sie ist Herz und Seele ihres Teams. Ihre sieben Tore sind Ausdruck von Können, Leidenschaft und Teamgeist – aber vor allem von der Liebe zum Spiel. Sie verkörpert, was Amateurfußball ausmacht: Gemeinschaft, Begeisterung und der Glaube daran, dass man gemeinsam Großes erreichen kann.

„Wir sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen“, sagt sie – ein Satz, der weit über diesen 9:2-Sieg hinausreicht. Denn genau diese Einstellung macht sie zur FuPa-Spielerin der Woche.