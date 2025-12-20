Sandro Sirigu vor Comeback im Amateurfußball

Fürth. Weltmeister Erik Durm, Marcel Halstenberg, Sebastian Rudy oder Martin Harnik haben es vorgemacht: Das Ende einer Karriere als Fußball-Profi muss nicht zwangsläufig das Ende als Fußballer sein. Sie alle tummeln sich inzwischen in den Niederungen des Amateurfußballs. Aus Spaß am Spiel und voller Freude am gemeinsamen Kick mit den Kumpels von früher, die selbst nicht zu Profi-Ehren gekommen sind.

Auch im Kreis Bergstraße tauchte dieser Tage ein bekannter Name in den Spielerlisten der hiesigen Clubs auf: Sandro Sirigu. Seines Zeichens Ex-Profi beim SV Darmstadt 98, dem 1. FC Heidenheim, Chemnitzer FC und der SG Sonnenhof Großaspach. „Sandro steht uns in der Rückrunde als Spieler zur Verfügung“, bestätigt Jochen Ingelmann, Trainer des abstiegsgefährdeten Gruppenligisten SV Fürth, den Coup. Der freilich mehr sein soll, als ein PR-Gag und doch ganz anders zu bewerten ist, als die zuvor genannten Beispiele. Wie es dazu kam und welche Rolle der ehemalige Bundesliga-Profi in Fürth einnehmen soll, lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).