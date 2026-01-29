Sandro Sirigu: "Der jeweilige Verein ist das Wichtigste"

Die Anfänge beim SV Fürth: Eugen Salwasser (stellvertretender Jugendleiter), Sandro Sirigu und Jugendleiter Frank Thaller im Herbst 2023. Foto: SV Fürth

Fürth. „So ist es dann halt im Fußball immer wieder, dass jemand kommt, der eine komplett andere Idee hat.“ Diese Erfahrung musste Sandro Sirigu, langjähriger Profi beim SV Darmstadt 98, bei seinen letzten Stationen als Trainer des SV Hummetroth und als Sportlicher Leiter des bayerischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg gleich zweimal machen, wie er im Podcast „Kreis-Liga.KULT!“ einräumt.

Der 37-Jährige betonte im Gespräch mit den Moderatoren Jonas Schulte und Florian Möller aber auch: „Der jeweilige Verein ist das Wichtigste und sollte immer im Vordergrund stehen.“ Gleichwohl konnte er sich den einen oder anderen kleinen Seitenhieb in Richtung der Macher Stefano Trizzino (Hummetroth) und Felix Magath (Aschaffenburg) nicht verkneifen.

Zwar habe die Elf auf einem Relegationsplatz rangiert, das klar formulierte Ziel Klassenerhalt sei aber weiter greifbar gewesen. Notfalls über den Umweg der Entscheidungsspiele. Zudem gibt Sirigu zu bedenken: „Wir hatten ein Budget zur Verfügung, das in allen deutschen Regionalligen sehr, sehr weit unten angesiedelt war. Wenn nicht sogar ganz unten.“ Unter diesen Bedingungen hätten er und Sulu „eine unfassbar tolle Truppe zusammengestellt“.

Man sei letztlich noch im Guten auseinandergegangen, sagt Sirigu über das Ende in Aschaffenburg. Kurz nach Magaths Wahl zum Sportvorstand der Viktoria im November des vergangenen Jahres mussten er und Cheftrainer Aytac Sulu bekanntlich die Segel streichen. Es sei manchmal eben besser, die Reißleine zu ziehen, „bevor man komplett in zwei verschiedene Richtungen steuert“, blickt Sirigu zurück. Er betont aber auch: „Sportlich gesehen, war es für uns definitiv nicht nicht erfolgreich.“

Etwas anders gestaltete sich das Ende im Höchster Ortsteil. Im Oktober 2022 hatte der gebürtige Schwabe, der sich längst als Hesse fühlt, beim damaligen Kreisoberligisten angeheuert, nachdem der SV 98 – Sirigu war bis dahin Co-Trainer der A-Jugend und federführend für die „Bölle Bande“ verantwortlich – ihm keine hinreichende Zukunftsperspektive bieten konnte. In Hummetroth wurde ihm dagegen ein langfristiger, gut dotierter Vertrag angeboten.

Engagement in Hummetroth endet vor dem Arbeitsgericht

Sportlich lief es gut, Sirigu führte den SVH in die Gruppenliga. In der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 wurde er dann aber entlassen. Nach einem wenig erfolgreichen Doppel-Test habe Trizzino ihm geschrieben, „dass ich jetzt nicht mehr kommen brauche, und dass er denkt, dass die Mannschaft einfach nicht fit ist“. Ohnehin habe Trizzino selten gesprochen. „Er war eher ein Freund des Schreibens“, so Sirigu. Von einer gütlichen Einigung konnte anschließend keine Rede sein, die Beziehung endete vor dem Arbeitsgericht. Oder wie Sirigu sagt: „Der deutsche Rechtsstaat hat es geregelt.“

Inzwischen blickt er mit gemischten Gefühlen nach Hummetroth. Seine Bewunderung für den Dorfclub klingt nach wie vor mit, er sagt aber auch: „Sobald Stefano irgendwas auffällt, was sein Ziel in Gefahr bringen könnte, dann schreitet er sofort ein.“ Das sei zwar legitim, „denn es ist sein Projekt und auch sein Geld, das er da reinsteckt“. Für Spieler und Trainer aber nicht leicht zu durchschauen.

Darüber habe er auch den jüngsten SVH-Neuzugang Joel Gerezgiher informiert, mit dem er selbst 2020/21 noch bei der SG Sonnenhof Großaspach gespielt habe, plaudert Sirigu aus dem Nähkästchen.

Beim SV Fürth fühlt sich Sandro Sirigu pudelwohl

Ohnehin sei er ein Freund offener Worte, betont er immer wieder. Und des geselligen Miteinanders in der Kabine – Bierchen inklusive. Dennoch hatte er nach einem Jahr in Großaspach vorerst genug vom aktiven Fußball. Die Jobs bei den Lilien, der Trainerjob in Hummetroth und zuletzt die Tätigkeit in Aschaffenburg sorgten trotzdem dafür, dass er dem Sport und der Region treu bleiben konnte. Zumal er sich in seinem Wohnort Fürth in der Jugendabteilung des SV engagierte.

Nur selbst spielen wollte er nicht mehr. Doch Valeri Biljuk, der Sportliche Leiter des Gruppenligisten, ließ nicht locker. „Der Spaß an der Freude“ und „Bock drauf haben, als Gemeinschaft aufzutreten und zusammen zu kicken“, waren letztlich die entscheidenden Argumente, die Sandro Sirigu nach Rücksprache mit der Familie in der Winterpause von einem Engagement bei den Grün-Weißen überzeugten. Zudem wolle er dem Genuss der lokalen Köstlichkeiten entgegenwirken, sagt Sirigu schmunzelnd. Während er sich einen Apfelwein einschenkt.

Nach turbulenten Zeiten scheint es, als habe Sandro Sirigu den perfekten Ort für den Ausklang seiner Karriere gefunden. Was danach kommt, ist derzeit noch offen.