Sandro Scuderi: „Ich erlebe einen sehr großen Zusammenhalt“

Zwei Monate Saisonvorbereitung neigen sich dem Ende zu. Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen bestreiten am kommenden Sonntag, 14 Uhr, beim VfL Bochum ihr Debüt in der Zweiten Bundesliga. Höherklassiger hat der Verein noch nie gespielt. Die Vorfreude auf den Auftakt und ein neues Kapitel in der VfR-Historie ist riesig. Im Vorfeld verrät VfR-Coach Sandro Scuderi im Interview, wie seine Gefühlswelt aussieht, wie sich die Neuzugänge schlagen und wie es personell aussieht.

Sandro Scuderi Insgesamt sind wir mit den neun Wochen Vorbereitung hochzufrieden. Wir haben sehr viel in Sachen Zwischenmenschlichkeit, Teamgedanke und Teamgemeinschaft erreicht. Ich erlebe einen Zusammenhalt, den ich selten so gesehen habe. Zuletzt haben wir mit der kompletten Kaderstärke nach dem Training zusammen gegessen und die Auslosung für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal geschaut. Sportlich sind alle hochmotiviert und hätten am liebsten zweimal am Tag trainiert. Gewisse Abläufe, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, sind zwar noch nicht zu 100 Prozent drin. Aber das ist ganz normal, daran werden wir weiterarbeiten. Wichtig ist jetzt, dass ein Rhythmus reinkommt.

Scuderi Alle Neuen haben sich echt toll zurechtgefunden. Jede ist ein Teil des Puzzles und nimmt ihre Position ein – die älteren mit ihrer Erfahrung, die jüngeren mit ihrem Ehrgeiz. Ich bin echt sehr positiv überrascht, wie die Truppe zusammen tickt. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir in Yaël Mollink und Rahel Lang zwei Neuzugänge zu stellvertretenden Spielführerinnen gemacht haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie genau den richtigen Mix aus sportlichen Fähigkeiten und Charakter mitbringen.

Ist es Ihnen leichtgefallen, aus dem großen Kader eine erste Elf für den Ligastart zu basteln?

Scuderi Leicht ist relativ. Wenn wirklich alle fit gewesen wären, dann wäre es uns überhaupt nicht leichtgefallen, eine erste Elf zu benennen. Es gibt jedoch noch einige, die noch angeschlagen oder noch nicht spielberechtigt sind. Lidia Nduka hat sich zuletzt im Pokalspiel an den Bändern verletzt. Zum Glück haben wir so einen großen Kader, weil wir sonst jetzt zu Beginn schon ganz andere Probleme hätten. Wir sind mittlerweile so breit aufgestellt, dass wir das kompensieren konnten und können. In dieser Woche kommt Narjiss Ahamad wieder zurück.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Saison in der Zweiten Bundesliga der Frauen? Vorfreude, Nervosität, Gelassenheit?

Scuderi Das ist eine Mischung aus Spannung, Ehrgeiz und Neugier. Wir fragen uns natürlich alle, was da auf uns zukommt. Zu unseren Gegnern und der Liga im Allgemeinen haben wir uns im Vorfeld ein paar Informationen eingeholt, aber in der Vorbereitung wird natürlich viel probiert. Jeder ist gespannt, wie er in die Saison startet. Es gibt Mannschaften, die jetzt im DFB-Pokal bereits positive Eindrücke sammeln können und solche, die ausgeschieden sind – so wie unser erster Gegner, der VfL Bochum. Unabhängig von alldem haben wir ein gewisses Gefühl von Demut, dass wir überhaupt dabei sein können und dürfen. Wir gehen das Ganze mit einer gewissen Portion Respekt an und wissen, dass wir uns allein vom Namen her hinten anstellen müssen.

Worauf müssen sich die Spielerinnen und Verantwortlichen Ihrer Meinung nach neu einstellen?

Scuderi Seitdem ich beim VfR Warbeyen bin, ging es nur bergauf. Wir haben von Jahr zu Jahr immer etwas Neues geschafft. Es gab aber auch immer Phasen, in denen es nicht so gut lief. Die haben wir gut gemeistert. Das wird auch in diesem Jahr wichtig sein. Der große Unterschied zwischen uns und den anderen Teams, die näher am Profitum sind, ist, dass sie auch an einem schlechten Tag Punkte holen können. Wir müssen immer einen echt guten Tag erwischen, um eine Chance zu haben. Daher ist es wichtig, dass wir die Ruhe bewahren und uns auf unsere Stärken besinnen, wenn es mal nicht so läuft. Wir dürfen uns niemals selbst verlieren.

Was hat sich der VfR für seine Debütsaison in der Zweiten Bundesliga vorgenommen? Gibt es ein Saisonziel?

Scuderi Natürlich wollen wir erfolgreich sein und die Liga halten, aber es ist auch ganz wichtig für uns, dass wir unsere Spielerinnen persönlich und sportlich weiterentwickeln. Unser Slogan lautet: „We rise, we fight“. Wir wollen am Ende der Saison sagen: „Wir sind gewachsen, wir haben gekämpft.“ Ein Saisonziel kann man klar benennen: Wir wollen den Namen des VfR Warbeyen in der Bundesrepublik hochhalten, sodass nachher jeder weiß: „Das ist der VfR Warbeyen. Gegen die ist es nicht schön, zu spielen.“

Nils Hendricks führte das Gespräch.