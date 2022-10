Sandro Scuderi: „Derzeit sehe ich kaum Verbesserungsbedarf“ Der Trainer des Frauenfußball-Regionalligisten VfR Warbeyen zieht vor dem Top-Spiel gegen Spitzenreiter DSC Arminia Bielefeld eine Zwischenbilanz.

Am Sonntag kommt es zum Spiel der Spiele. In der Fußball-Regionalliga der Frauen ist der Tabellenzweite VfR Warbeyen um 13 Uhr beim Spitzenreiter DSC Arminia Bielefeld zu Gast. VfR-Trainer Sandro Scuderi spricht im Vorfeld des Top-Spiels über den starken Saisonstart seiner Mannschaft, die Neuzugänge und welche Partie er am Sonntag erwartet.

Ihre Mannschaft bringt es nach sieben Spielen auf 14 Punkte und ist Tabellenzweiter. Wie bewerten Sie den Start in die Saison?

Sandro Scuderi: "Wir sind natürlich total zufrieden. Hätte man mir vorher gesagt, dass wir am siebten Spieltag dort stehen und nun ein absolutes Top-Spiel vor uns haben, hätte ich das sofort unterschrieben. Da wir die Vorbereitung noch in die Saison verlängert haben, ist es umso erfreulicher, dass wir so gut gestartet sind. Derzeit sehe ich kaum Verbesserungsbedarf. Wir entwickeln uns von Spiel zu Spiel weiter. Ich hoffe nur, dass wir in der Arbeit gegen den Ball noch ein bisschen konstanter werden. Wir bekommen noch zu viele leichte Gegentreffer."

Der VfR Warbeyen hat sich im Sommer auf mehreren Positionen verstärkt. Wie schlagen sich die Neuzugänge bisher?

Scuderi :"Grundsätzlich hat sich wirklich ein tolles Team gefunden. Die neuen Mädels haben sich nahtlos eingereiht. Gerade Kim Wilhelms, Jolina Opladen und Ines Ridder haben sofort eingeschlagen und helfen der Mannschaft sportlich wie menschlich weiter. Anna Scholten kratzt aktuell an einem Startelf-Debüt im Tor. Lina Willemsen und Serena Callanan sammeln derzeit in der U 23 Spielminuten. Sophia Scuderi musste kürzertreten, hat jedoch in der Vorbereitung gezeigt, dass sie das Zeug hat. Über Sara Grünheid freuen wir uns ebenfalls riesig. Sie bringt nach vorne viel Qualität mit."

Vor dem Start der Saison wurde als Ziel ausgerufen, eine bessere Platzierung als in der vergangenen Spielzeit erreichen zu wollen. Wie wirkt sich der aktuelle Höhenflug auf diese Ziele aus? Wollen Sie mit dem Team um die Meisterschaft mitspielen?