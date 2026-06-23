Sandro Schraub wechselt nach Rücktritt nochmal den Verein

Das ist Sandro Schraub. – Foto: Nadine Kuhn

Der FSV Geesthacht hat seine bereits weitgehend abgeschlossene Kaderplanung noch einmal über den Haufen geworfen - und einen bemerkenswerten neunten Zugang verpflichtet. Sandro Schraub schließt sich dem Kreisligisten an und soll künftig für Tore, Führungsqualität und zusätzliche Ambitionen sorgen.

Eigentlich wollte der 30 Jahre alte Angreifer nach seinem Abschied vom Escheburger SV zum SV Nettelnburg-Allermöhe wechseln. Dort wollte Schraub noch einmal unter Trainer Thorsten Beyer angreifen. Dieser legte sein Amt in der vergangenen Woche jedoch auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung nieder. Dadurch orientierte sich der Stürmer neu - und für Geesthacht öffnete sich unerwartet eine Tür.

Wie ungewöhnlich die Verpflichtung für einen Kreisligisten ist, zeigt Schraubs bisherige Bilanz. Nach FuPa-Daten kommt der 1,89 Meter große Linksfuß auf 196 Spiele, 164 Tore und 22 Vorlagen. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für SV Altengamme, Düneberger SV, SC Vier- und Marschlande, ASV Bergedorf 85 und SV Curslack-Neuengamme.

„Als sich diese überraschende Chance in der letzten Woche aufgetan hat, mussten wir nicht eine Sekunde überlegen. Wenn ein Sandro Schraub auf dem Markt ist, muss man zuschlagen“, erklärt der Erste Vorsitzende Tommy Grümmer. Der Transfer unterstreiche nachhaltig den Weg, den der Verein im Winter begonnen habe.

Besonders in Altengamme stellte Schraub seine Abschlussstärke über mehrere Jahre unter Beweis. In der Saison 2017/18 erzielte er 21 Landesliga-Tore, ein Jahr später waren es sogar 29 Treffer in 26 Spielen. Auch 2019/20 kam er auf außergewöhnliche 21 Tore in 17 Partien.

Zuletzt war der Angreifer ein maßgeblicher Faktor beim Aufschwung des Escheburger SV. In der Meistersaison 2024/25 verbuchte Schraub in 21 Kreisliga-Einsätzen 17 Tore und 13 Vorlagen. In der anschließenden Bezirksliga-Spielzeit kam er bis zum Winter auf vier Treffer und drei Assists in neun Partien.

Damit bekommt der FSV einen Spieler, der seine Qualitäten sowohl in der Kreis- und Bezirksliga als auch auf Landesliga-Niveau nachgewiesen hat. Schraub bringt zudem Erfahrung aus der Oberliga mit. Entsprechend groß ist die Begeisterung beim neuen Trainerteam.

Tornieporth verliert bei Schraub „nicht viele Worte“

Cheftrainer Dennis Tornieporth kennt die Gefahr, die vom neuen Angreifer ausgeht, bislang vor allem aus der gegnerischen Perspektive. „Ich glaube, über Sandro braucht man nicht viele Worte verlieren. In unserem Heimatgebiet und auch über die Grenzen hinaus ist Sandro für die meisten Leute ein Begriff und bei den Gegnern gefürchtet - ich zumindest hatte immer ein mulmiges Gefühl, wenn Sandro beim Gegner auf dem Feld stand.“

Gemeinsam mit Co-Trainer Thomas Mouratidis habe er sich einen großen Wunsch erfüllt. Spielertypen wie Schraub, der für Mentalität, Teamgeist und Torgefahr stehe, seien selten geworden. 14 Tage vor dem Trainingsauftakt sei die Mannschaft damit komplett.

„Unser Team steht und die Marschroute ist klar: Attacke!“, kündigt Tornieporth an. Nach dem späten Klassenerhalt in der Kreisliga Hamburg deutet vieles darauf hin, dass Geesthacht in der kommenden Saison deutlich größere Ziele verfolgen will.

Wiedersehen mit Mouratidis

Für Mouratidis ist die Verpflichtung auch eine persönliche Wiedervereinigung. Der Co-Trainer arbeitete bereits beim Escheburger SV erfolgreich mit Schraub zusammen. Gemeinsam feierten beide die Kreisliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga.

„Seine Führungsqualitäten und die Impulse, die er einer Mannschaft gibt, suchen ihresgleichen“, sagt Mouratidis. Schraub könne einen großen Teil zur bereits begonnenen positiven Entwicklung beim FSV beitragen. Der Transfer sei für Mannschaft, Verein und die gesamte Region eine Bereicherung.

Schraub selbst bezeichnete den kurzfristigen Trainerwechsel beim SVNA als entscheidenden Grund für seine Neuorientierung. „Mit dem Wechsel zum FSV möchte ich Teil eines ambitionierten Projekts werden und meinen Beitrag dazu leisten, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich möchte der Mannschaft auf und neben dem Platz mit meiner Erfahrung weiterhelfen und freue mich extrem auf diese neue Herausforderung.“

Nach der Verpflichtung von Tim Zittlau, der Oberliga-Erfahrung vom SV Eichede und von Eutin 08 mitbringt, gelingt Geesthacht damit der nächste Transfer, der für die Kreisliga außergewöhnlich ist. Der FSV hat den Klassenerhalt gerade erst gesichert, stellt sich für die neue Saison aber sichtbar neu auf. Mit Schraub bekommt die angekündigte Marschroute nun ein Gesicht - und vor allem reichlich Torgefahr.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: