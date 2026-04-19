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Sandro Rautenberg trifft für den FC Denzlingen in der Nachspielzeit
Ein Doppelpack von Christian Derflinger bringt dem FC 08 Villingen nur einen Zähler
von Heinz Wittmann und Lukas Karrer (BZ) · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Christian Derflinger (links) traf am Samstag doppelt. – Foto: Tobias Baur (Imago)
Oft, sehr oft sind in der laufenden Saison Spiele in der Schlussphase zu Ungunsten des FC Denzlingen gekippt. Im Heimspiel gegen die TSG Backnang hatten die Fußballer von Trainer Marco Dufner das Glück auf ihrer Seite. Vier Tage nach dem Aus im Halbfinale um den südbadischen Verbandspokal (1:3 beim FC 08 Villingen) gewann das Oberliga-Schlusslicht mit 3:2 gegen die TSG Backnang. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Der Druck lag auf den Seiten der Gastgeber, die vor der Partie den letzten sicheren Nichtabstiegsplatz einnahmen. Der 1. FC Normannia Gmünd benötigte die Punkte dringender als die Villinger, die bereits die 40-Punkte-Marke geknackt haben. Das machte sich zum Start noch nicht bemerkbar: Die Nullachter begannen besser, verspielten aber letztlich einen Zwei-Tore-Vorsprung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.