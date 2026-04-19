Sandro Rautenberg trifft für den FC Denzlingen in der Nachspielzeit

Der Druck lag auf den Seiten der Gastgeber, die vor der Partie den letzten sicheren Nichtabstiegsplatz einnahmen. Der 1. FC Normannia Gmünd benötigte die Punkte dringender als die Villinger, die bereits die 40-Punkte-Marke geknackt haben. Das machte sich zum Start noch nicht bemerkbar: Die Nullachter begannen besser, verspielten aber letztlich einen Zwei-Tore-Vorsprung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.