Sandro Cescutti - der neue Jörg Markert?

Er ist der neue starke Mann beim ATSV Erlangen - und somit, obwohl er als Sportlicher Leiter eine neugeschaffene Funktion beim mittelfränkischen Bayernligisten inne hat, mehr oder weniger der Nachfolger des ewigen Jörg Markert. Die Rede ist von Ex-Profi Sandro Cescutti, der zum Einstand FuPa Rede und Antwort steht...
Sandro, seit Anfang des Jahres bist Du Sportlicher Leiter beim ATSV Erlangen. Hast Du Dich schon eingelebt? Wie lange dauert es denn, einen Verein inklusive der wichtigsten Gesichter kennen zu lernen?
Das Einleben ging ziemlich schnell, da ich ja schon seit mehreren Jahren beim ATSV zuschaue und daher viele Spieler und Funktionäre kenne.
Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass Du mitten in der Saison einsteigst?
Ein Vorteil, da für die laufende Saison die Mannschaft schon steht und wir nur punktuell den Kader im Winter ein wenig verbreitert und verbessert haben.
Ein erstes kleines Zwischenfazit: Was hat Dich beim/vom ATSV Erlangen überzeugt? In welchen Bereichen siehst Du den Verein auf der Höhe der Zeit?
Als gebürtiger Brucker natürlich die Lage des Vereins, dort bin ich nämlich auch nebenan zur Schule gegangen. Ich hatte deswegen schon seit kleinauf den Bezug zum ATSV, aber auch zum FSV Bruck. Außerdem hat mich die bestehende Struktur vom Verein überzeugt. Man musste nicht lange suchen, um auch alte Freunde dazu zu bewegen, hier mitzuhelfen. Hier packen viele mit an. Trotzdem muss es immer Bereiche geben, in denen sich der Verein weiterentwickelt. Das ist ein ständiger Prozess.
Die logische nächste Frage: Verbesserungspotenzial - wo genau?
Im Sponsoring: Hier hat uns leider Sonja Rehnen, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, Ende des Jahres verlassen. Nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit! Hier bauen wir gerade ein neues Team auf. Potenzial sehe ich auch bei der Mitgliedergewinnung. Es gibt beim ATSV viele tolle Abteilungen. Und auch in Sachen Infrastruktur kann man immer etwas machen.
Du folgst mit Jörg Markert auf mehr als nur einen Sportlichen Leiter. Er war über Jahre das Gesicht des ATSV, der, der alle Zügel in der Hand hatte. Wie groß sind die Fußstapfen? Und: Ist es besser, Jörg nachzueifern? Oder machst Du ganz bewusst Dein eigenes Ding?
Nur kurz zur Richtigstellung, Nachfolger von Jörg als Fussball-Abteilungsleiter ist der Agron Sejdiu. Ich habe die neue Funktion als Sportlicher Leiter für die Herrenmannschaften übernommen. Jörg hat natürlich großen Anteil daran, dass der SC Eltersdorf und der ATSV jetzt da stehen, wo sie stehen. Er hat für den Erlanger Fussball enormes geleistet und viel Energie reingesteckt. Zu meiner Arbeit: Ich werde natürlich mein eigenes Ding durchziehen und von meinen bisherigen Sportlichen Leitern, die ich in meiner Laufbahn kennenlernen durfte, profitieren und die Erfahrung miteinbringen.
Wie groß ist die Gefahr, dass Jörg - obwohl nicht mehr in offizieller Funktion - allgegenwärtig bleibt?
Jörg sehe ich schon so oft genug, deswegen war er schon vorher allgegenwärtig (schmunzelt).
Seine Söhne Lucas und Flo sind wichtige Stützen der Bayernliga-Truppe. Wie schaffst Du es, dass Sie bei sportlichen Herausforderungen nicht den Vater ins Vertrauen ziehen, wie gewohnt. Sondern Dich?
Ich bin dafür da, sie von meiner Erfahrung profitieren zu lassen. Dann können sich die Jungs sogar auf zwei Fussballverrückte verlassen.
Du hast für die Löwen gespielt, für Haching, Aalen und Hoffenheim, kannst also auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurückblicken. Ist diese eigene Erfahrung aus Deiner Sicht Grundvoraussetzung, um ein guter Manager zu sein?
Nein. Gute Spieler sind ja auch nicht automatisch gute Trainer. Das ist meine erste Station als Sportlicher Leiter und ich werde hier jetzt Energie und die Erfahrungen meines Fussballerlebens einbringen.
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Wie wird sich der mittelfränkische Bayernligist unter Deiner Ägide entwickeln?
Offensiv nach vorne, defensiv stabil - und hoffentlich öfter jubelnd als grübelnd (schmunzelt). Und: Nicht unter meiner Ägide, sondern unter unserer gemeinsamen.
Danke für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!