Sandro Cescutti (links) ist neuer Sportlicher Leiter. Agron Sejdiu (rechts) bis auf Weiteres kommissarischer Abteilungsleiter. – Foto: ATSV Erlangen

Sandro Cescutti - der neue Jörg Markert? Der Ex-Profi, neuer Sportlicher Leiter des ATSV Erlangen, im Interview.

Er ist der neue starke Mann beim ATSV Erlangen - und somit, obwohl er als Sportlicher Leiter eine neugeschaffene Funktion beim mittelfränkischen Bayernligisten inne hat, mehr oder weniger der Nachfolger des ewigen Jörg Markert. Die Rede ist von Ex-Profi Sandro Cescutti, der zum Einstand FuPa Rede und Antwort steht...

Sandro, seit Anfang des Jahres bist Du Sportlicher Leiter beim ATSV Erlangen. Hast Du Dich schon eingelebt? Wie lange dauert es denn, einen Verein inklusive der wichtigsten Gesichter kennen zu lernen?

Das Einleben ging ziemlich schnell, da ich ja schon seit mehreren Jahren beim ATSV zuschaue und daher viele Spieler und Funktionäre kenne. Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass Du mitten in der Saison einsteigst?

Ein Vorteil, da für die laufende Saison die Mannschaft schon steht und wir nur punktuell den Kader im Winter ein wenig verbreitert und verbessert haben.

Ein erstes kleines Zwischenfazit: Was hat Dich beim/vom ATSV Erlangen überzeugt? In welchen Bereichen siehst Du den Verein auf der Höhe der Zeit?

Als gebürtiger Brucker natürlich die Lage des Vereins, dort bin ich nämlich auch nebenan zur Schule gegangen. Ich hatte deswegen schon seit kleinauf den Bezug zum ATSV, aber auch zum FSV Bruck. Außerdem hat mich die bestehende Struktur vom Verein überzeugt. Man musste nicht lange suchen, um auch alte Freunde dazu zu bewegen, hier mitzuhelfen. Hier packen viele mit an. Trotzdem muss es immer Bereiche geben, in denen sich der Verein weiterentwickelt. Das ist ein ständiger Prozess. Die logische nächste Frage: Verbesserungspotenzial - wo genau?

Im Sponsoring: Hier hat uns leider Sonja Rehnen, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, Ende des Jahres verlassen. Nochmals vielen Dank für die tolle Arbeit! Hier bauen wir gerade ein neues Team auf. Potenzial sehe ich auch bei der Mitgliedergewinnung. Es gibt beim ATSV viele tolle Abteilungen. Und auch in Sachen Infrastruktur kann man immer etwas machen.