Sandra Wiegand: "Unser Ziel ist, die Landesmeisterschaft zu gewinnen"

Überraschung mit Teamfokus

„Vielen Dank! Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet“, sagt Wiegand. Die Ehrung bedeute ihr viel, doch sie ordnet sie ein: „Es ist eine tolle Auszeichnung, die mich sehr freut. Aber ich sehe das eher als Anerkennung für die gute Teamleistung. Wir haben in den letzten Wochen gut zusammengearbeitet, und ohne die Unterstützung meiner Mitspielerinnen wäre das nicht möglich gewesen.“

Starke Defensive, späte Erlösung

Der 4:0-Erfolg gegen den FC Energie Cottbus war aus ihrer Sicht geprägt von Entschlossenheit und taktischer Disziplin. „Wir haben als Team hervorragend agiert. Besonders hervorzuheben war unsere Defensivarbeit – wir standen kompakt und haben die Räume gut geschlossen.“

Nach vorne lief zunächst nicht alles perfekt: „Wir haben uns Chancen erarbeitet, welche wir jedoch in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug ausgespielt haben. Weshalb das erste Tor ein bisschen glücklich und recht spät gefallen ist.“ In der zweiten Halbzeit drehte Brieselang dann auf – und Wiegand traf doppelt.

Tore ohne Eitelkeit

Über ihre Treffer spricht sie sachlich und voller Bodenständigkeit: „Grundsätzlich freue ich mich über jedes Tor – egal wie und ganz gleich, wer es erzielt –, solange es uns hilft, das Spiel zu gewinnen.“ Es geht ihr nicht um Glanz, sondern um Wirkung.

Ein Verein wie eine Familie

Warum Brieselang für sie so besonders ist, erklärt Wiegand so: „Der SV Grün-Weiß Brieselang ist für mich etwas ganz Besonderes, weil er wie eine große Familie wirkt – ein Umfeld, in dem Freundschaft, Zusammenhalt und gemeinsames Engagement täglich spürbar sind und man den Rückhalt des gesamten Vereins in jeder Situation erlebt.“

Keine Lieblingsspielerin – ein starkes Kollektiv

Auf die Frage nach einer Lieblingsspielerin hat sie eine klare Antwort: „Nein, habe ich nicht.“ Für Wiegand zählt die Mannschaft als Ganzes. Jede bringt etwas Eigenes ein, jede trägt das Kollektiv.

Herz des Spiels im Mittelfeld

Ihre Lieblingsposition beschreibt sie präzise: „Am liebsten spiele ich im Mittelfeld, weil ich dort das Spiel aktiv mitgestalten und sowohl offensiv als auch defensiv Verantwortung übernehmen kann.“ Dort schlägt ihr sportliches Herz – zwischen Balleroberung und Spielaufbau.

Ziel: Landesmeisterschaft und Pokal

Brieselang steht derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz – allerdings mit einem Spiel weniger als der Spitzenreiter. Wiegand bleibt ehrgeizig: „Unser Ziel ist es, weiterhin ganz oben mitzuspielen und die Landesmeisterschaft zu gewinnen. Darüber hinaus möchten wir gerne auch den Pokal mit nach Brieselang nehmen.“

Doublesieg als kurzfristiger Plan

Mittelfristige Ziele definiert sie bewusst offen, aber klar: „Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, schließlich bin ich ja nicht mehr ganz frisch im Sportgeschäft. Kurzfristig steht der Doublesieg auf dem Plan – alles Weitere lasse ich entspannt auf mich zukommen.“

Leben zwischen Klavier, Kind und Hund

Abseits des Platzes zeigt Wiegand viele Facetten: „Neben dem Fußball spiele ich Klavier, genieße die Chaosmomente mit meiner kleinen Tochter, unterhalte meinen Hund, treffe Freunde und bin für jede Aktivität, die sich Sport nennt, bereit.“ Es ist ein lebendiger Alltag zwischen Familie, Musik und Bewegung.

Anspruchsvoller Beruf, klarer Ausgleich

Beruflich ist sie Investmentbankerin – ein fordernder Job mit hoher Verantwortung. „Ein anspruchsvoller Job, weshalb der Fußball immer ein guter körperlicher Ausgleich ist“, sagt sie. Hier findet sie Balance, Kraft und Gemeinschaft.

Eine Führungsspielerin mit Herz

Sandra Wiegand zeigt, warum sie FuPa-Spielerin der Woche ist: Einsatz, Übersicht, Teamgeist und Leidenschaft prägen ihr Spiel. Ihr Doppelpack gegen Energie Cottbus war Ausdruck dieser mentalen Stärke – und ein Fingerzeig darauf, dass Brieselang im Titelrennen noch viel vorhat.