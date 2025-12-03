Sandra Tubonjic: Fußball, Feldhockey, Eishockey – ein Ausnahmeprofil

Die 32-jährige Sandra Tubonjic führt ein sportliches Leben, das in seiner Vielfalt herausragt. Fußball, Eishockey und Feldhockey bestimmen ihre Wochen, ihre Wochenenden und einen Großteil ihrer Freizeit. Zwischen Schläger, Schlittschuhen und Flankenläufen findet sie eine Erfüllung, die zugleich enorme Organisation verlangt und besondere emotionale Momente bereithält. Das beschreibt sie gegenüber FuPa.
Eine Sportlerin mit außergewöhnlicher Breite
Sandra Tubonjic verbindet drei Sportarten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. „Meine komplette Woche ist von Montag bis Freitag komplett durchgeplant mit Sport“, sagt sie, und beschreibt damit bereits den Kern ihres Lebens. Dass sie diese drei Disziplinen parallel betreibt, empfindet sie nicht als Belastung, sondern als Motivation: Sie spricht von einer Struktur, die für sie selbstverständlich geworden ist und in der sie sich wohlfühlt.
Ein langer Weg durch viele Fußballstationen
Ihre sportliche Reise begann im Fußball und startete 2007 beim TSV Gau-Odernheim. „Mein allererster Verein war der TSV Gau-Odernheim in der weiblichen Jugend B bis zu den Damen von 2007 bis 2013“, sagt sie. Es folgte der Schritt zum SV Obersülzen im Jahr 2014, ehe sie 2015 noch einmal nach Gau-Odernheim zurückkehrte. „Dort spielte ich bis 2017“, erklärt sie.
Danach ging es 2018 zum SV Frensdorf und von 2019 bis 2023 zum TV Albig. Parallel dazu war sie 2022 mit Zweitspielrecht für den FV 09 Nürtingen aktiv. 2023 schloss sie sich dem TSV Schafhausen an, wechselte Anfang 2024 zum VfL Herrenberg und kehrte 2025 erneut nach Schafhausen zurück. Jede dieser Stationen habe sie geprägt, betont sie, und zeigt damit, wie tief der Fußball in ihrem Leben verankert ist.
Auf dem Flügel zu Hause
Ihre Lieblingsposition hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. „Ich habe mit 15 Jahren im Sturm angefangen, weil ich ziemlich schnell war“, sagt sie rückblickend. Bald verlagerte sich diese Schnelligkeit auf die Außenbahnen. „Am liebsten spiele ich im linken Mittelfeld und flanke gerne in den Strafraum rein“, beschreibt sie ihr heutiges Profil. Sie hebt hervor, dass sie fast alles schon gespielt habe: „Ich habe auch schon ein paar Spiele im Tor gestanden und in der Außenverteidigung.“ Nur die Innenverteidigung ist die einzige Position, „die ich nie gespielt habe“.
Späte Entdeckung auf dem Eis
Ihr Weg zum Eishockey begann vor zwei Jahren. „Eishockey habe ich erst im Winter 2023 angefangen“, erzählt sie. Eine Verletzung im Fußball zwang sie zunächst zur Pause. „Ich musste aussetzen, da ich mir einen Muskelfaseranriss geholt hatte.“ Seit Herbst 2025 spielt sie für die Bietigheim Steelers Damen im Sturm. Ein Moment steht für sie ganz besonders heraus: „Am 18.10.2025 schoss ich mein allererstes Tor in meinem ersten Eishockeyspiel.“ Diese Erinnerung beschreibt sie als großes persönliches Highlight.
Feldhockey als früheste Leidenschaft
Ihre längste sportliche Beziehung verbindet sie mit dem Feldhockey. „Feldhockey habe ich mit zehn Jahren angefangen, als ich in der vierten Klasse war“, erzählt sie. Ihr erster Verein war der TV Alzey in Rheinland-Pfalz. „Hier kamen wir sogar 2010 zur Süddeutschen Meisterschaft.“ Nach der Schulzeit folgte eine längere Pause, bevor sie 2022 zurückkehrte.
„Ich habe wieder mit dem Hockey angefangen und spielte für den HTC Stuttgarter Kickers in der Regionalliga“, sagt sie. Ende 2023 wechselte sie zum VfB Stuttgart, wo sie „als Team sehr erfolgreich war und mehrmals aufgestiegen ist“, bis hin zur Regionalliga. Nun spielt sie für den SV Böblingen, wo sich eine neue Damenmannschaft gebildet hat.
Physische Intensität und unterschiedliche Anforderungen
Die Unterschiede zwischen den drei Sportarten beschreibt sie eindrucksvoll. „Eishockey finde ich am anstrengendsten, da wir die schwere Schutzausrüstung tragen“, sagt sie. Die Belastung sei hoch, durch „schnelles Skaten, plötzliches Abbremsen und Richtungswechsel sowie häufige harte Zweikämpfe“.
Beim Fußball hingegen sei „die 90 Minuten Spielzeit über eine konstante, aber weniger explosive Bewegung“ entscheidend und fordere vor allem die Ausdauer. Im Feldhockey sei die Schutzkleidung geringer, aber „nach fünf Minuten Dauersprints und Hin-und-her-Laufen merkt man auch hier die Belastung“. Emotional liegt ihr besonders eine Sportart am Herzen: „Vom Teamgefühl finde ich es beim Fußball bis jetzt am schönsten und am familiärsten.“
Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben
Jede Sportart hat ihr unvergessliche Momente geschenkt. Im Fußball erzählt sie vom Oktober 2025: „Wir gewannen mit dem TSV Schafhausen zum ersten Mal einen Supercup in unserem Bezirk gegen eine Mannschaft, die eine Liga höher spielte.“ Hinzu kam die Meisterschaft in der Bezirksliga 2024/2025, bei der das Team bewusst auf den Aufstieg verzichtete.
Im Feldhockey war es der Aufstieg mit dem VfB Stuttgart: „Mit dem Damenhockey war ein schöner Moment der Aufstieg in die 3. Liga diesen Sommer 2025.“ Und im Eishockey bleibt besonders der Beginn: „An diesem Tag schoss ich mein allererstes Tor in meinem ersten Eishockeyspiel.“
Ein minutiös geplanter Wochenablauf
Die Organisation der drei Sportarten ist ein anspruchsvolles Unterfangen. „Es hat immer gut geklappt, dass ich jede Sportart mindestens einmal die Woche trainieren konnte“, sagt sie. Zusätzlich sei ihr wichtig, „dass ich auch einmal die Woche an einem Tag Fitnessstudio mit Krafttraining einplane oder eine längere Laufeinheit“.
Die Wochenenden gehören uneingeschränkt dem Wettkampf. „Samstage und Sonntage sind nur für die Spieltage eingeplant“, erklärt sie. Konflikte ließen sich dennoch nicht vermeiden: „Manchmal musste man sich zwischen zwei Sportarten entscheiden, weil die Spiele zur selben Zeit stattfanden.“
In solchen Fällen entschied sie sich „für den Mannschaftssport, wo es besonders wichtig war oder Personalmangel herrschte“. Mehrfach erlebte sie sogar doppelte Spieltage. „Es gab auch Samstage oder Sonntage, wo ich zuerst Fußball hatte und im Anschluss direkt zum Feldhockeyspiel gefahren bin.“
Ziele, die sie weiter antreiben
Trotz der intensiven Belastungen verfolgt sie klare sportliche Ziele. Im Eishockey wünscht sie sich: „Aufstieg mit meiner Eishockey-Damenmannschaft in die 2. Liga.“ Im Fußball formuliert sie einen ähnlichen Wunsch: „Ich würde mir diesmal einen Aufstieg wünschen in die Regionenliga, weil wir es letzte Saison nicht taten als Meister.“
Und im Hockey hofft sie auf einen weiteren Schritt nach oben: „Ein Aufstieg in die 3. Verbandsliga wäre schön, jedoch muss ich mich hier in die neue Mannschaft einfinden und schauen, was die Saison mit sich bringt.“ Grundsätzlich seien sportliche Erfolge „immer eine schöne Bereicherung“.
Berufliche Stabilität als Grundlage
Beruflich arbeitet sie bei der Bundespolizei. „Zurzeit bin ich im Innendienst tätig“, sagt sie. Diese Tätigkeit ermögliche es ihr, feste Arbeitszeiten einzuhalten und damit ihre Sportaktivitäten besser zu planen. „Im Schichtdienst wäre dies nur halb so intensiv durchsetzbar“, betont sie und macht damit deutlich, wie wichtig diese berufliche Struktur für ihr Sportleben ist.
Verankerung im Raum Böblingen
Ihr Wohnort spielt in ihrer Sportplanung eine wichtige Rolle. „Ich wohne im Landkreis Böblingen“, sagt sie. Die Vereine sollten für sie „bis zu 30 bis 45 Minuten im Schnitt erreichbar sein“, da lange Fahrzeiten nach dem Training zusätzlich Energie kosten. „Je näher, desto besser“, fasst sie ihre Haltung zusammen.
Mehr als nur Athletin
Trotz dreier intensiver Sportarten findet sie Raum für weitere Interessen. „Weitere Hobbys sind Krafttraining im Gym, Joggen, Gebärdensprache lernen, Musik hören“, zählt sie auf. Zudem verbindet sie ihre sportlichen Reisen gelegentlich mit privaten Momenten: „Wenn ich Spiele Richtung Rheinland-Pfalz oder Hessen habe, besuche ich auch gerne meine Familie auf einen Sprung.“
Eine Athletin, die Grenzen verschiebt
Was bleibt, ist das Bild einer Sportlerin, die ihre Leidenschaft nicht trennt, sondern vervielfacht. Sandra Tubonjic zeigt, dass sich drei fordernde Sportarten nicht ausschließen müssen, solange Hingabe, Planung und Freude am gemeinsamen Erfolg zusammenkommen. Sie macht deutlich, wie sehr sie in jedem Training, in jedem Spiel und in jeder Mannschaft aufblüht. Es ist diese Mischung aus Disziplin, Begeisterung und Entschlossenheit, die sie antreibt – und die ihren sportlichen Weg einzigartig macht.