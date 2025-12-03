Sandra Tubonjic: Fußball, Feldhockey, Eishockey – ein Ausnahmeprofil

Fotos: Joachim Koschler (2), privat

Die 32-jährige Sandra Tubonjic führt ein sportliches Leben, das in seiner Vielfalt herausragt. Fußball, Eishockey und Feldhockey bestimmen ihre Wochen, ihre Wochenenden und einen Großteil ihrer Freizeit. Zwischen Schläger, Schlittschuhen und Flankenläufen findet sie eine Erfüllung, die zugleich enorme Organisation verlangt und besondere emotionale Momente bereithält. Das beschreibt sie gegenüber FuPa.

Eine Sportlerin mit außergewöhnlicher Breite

Sandra Tubonjic verbindet drei Sportarten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. „Meine komplette Woche ist von Montag bis Freitag komplett durchgeplant mit Sport“, sagt sie, und beschreibt damit bereits den Kern ihres Lebens. Dass sie diese drei Disziplinen parallel betreibt, empfindet sie nicht als Belastung, sondern als Motivation: Sie spricht von einer Struktur, die für sie selbstverständlich geworden ist und in der sie sich wohlfühlt. Ein langer Weg durch viele Fußballstationen

Ihre sportliche Reise begann im Fußball und startete 2007 beim TSV Gau-Odernheim. „Mein allererster Verein war der TSV Gau-Odernheim in der weiblichen Jugend B bis zu den Damen von 2007 bis 2013“, sagt sie. Es folgte der Schritt zum SV Obersülzen im Jahr 2014, ehe sie 2015 noch einmal nach Gau-Odernheim zurückkehrte. „Dort spielte ich bis 2017“, erklärt sie.

Danach ging es 2018 zum SV Frensdorf und von 2019 bis 2023 zum TV Albig. Parallel dazu war sie 2022 mit Zweitspielrecht für den FV 09 Nürtingen aktiv. 2023 schloss sie sich dem TSV Schafhausen an, wechselte Anfang 2024 zum VfL Herrenberg und kehrte 2025 erneut nach Schafhausen zurück. Jede dieser Stationen habe sie geprägt, betont sie, und zeigt damit, wie tief der Fußball in ihrem Leben verankert ist.

– Foto: privat

Auf dem Flügel zu Hause

Ihre Lieblingsposition hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. „Ich habe mit 15 Jahren im Sturm angefangen, weil ich ziemlich schnell war“, sagt sie rückblickend. Bald verlagerte sich diese Schnelligkeit auf die Außenbahnen. „Am liebsten spiele ich im linken Mittelfeld und flanke gerne in den Strafraum rein“, beschreibt sie ihr heutiges Profil. Sie hebt hervor, dass sie fast alles schon gespielt habe: „Ich habe auch schon ein paar Spiele im Tor gestanden und in der Außenverteidigung.“ Nur die Innenverteidigung ist die einzige Position, „die ich nie gespielt habe“.

– Foto: Verein

Späte Entdeckung auf dem Eis

Ihr Weg zum Eishockey begann vor zwei Jahren. „Eishockey habe ich erst im Winter 2023 angefangen“, erzählt sie. Eine Verletzung im Fußball zwang sie zunächst zur Pause. „Ich musste aussetzen, da ich mir einen Muskelfaseranriss geholt hatte.“ Seit Herbst 2025 spielt sie für die Bietigheim Steelers Damen im Sturm. Ein Moment steht für sie ganz besonders heraus: „Am 18.10.2025 schoss ich mein allererstes Tor in meinem ersten Eishockeyspiel.“ Diese Erinnerung beschreibt sie als großes persönliches Highlight.

– Foto: Joachim Koschler

Feldhockey als früheste Leidenschaft

Ihre längste sportliche Beziehung verbindet sie mit dem Feldhockey. „Feldhockey habe ich mit zehn Jahren angefangen, als ich in der vierten Klasse war“, erzählt sie. Ihr erster Verein war der TV Alzey in Rheinland-Pfalz. „Hier kamen wir sogar 2010 zur Süddeutschen Meisterschaft.“ Nach der Schulzeit folgte eine längere Pause, bevor sie 2022 zurückkehrte. „Ich habe wieder mit dem Hockey angefangen und spielte für den HTC Stuttgarter Kickers in der Regionalliga“, sagt sie. Ende 2023 wechselte sie zum VfB Stuttgart, wo sie „als Team sehr erfolgreich war und mehrmals aufgestiegen ist“, bis hin zur Regionalliga. Nun spielt sie für den SV Böblingen, wo sich eine neue Damenmannschaft gebildet hat.

– Foto: Joachim Koschler

Physische Intensität und unterschiedliche Anforderungen

Die Unterschiede zwischen den drei Sportarten beschreibt sie eindrucksvoll. „Eishockey finde ich am anstrengendsten, da wir die schwere Schutzausrüstung tragen“, sagt sie. Die Belastung sei hoch, durch „schnelles Skaten, plötzliches Abbremsen und Richtungswechsel sowie häufige harte Zweikämpfe“. Beim Fußball hingegen sei „die 90 Minuten Spielzeit über eine konstante, aber weniger explosive Bewegung“ entscheidend und fordere vor allem die Ausdauer. Im Feldhockey sei die Schutzkleidung geringer, aber „nach fünf Minuten Dauersprints und Hin-und-her-Laufen merkt man auch hier die Belastung“. Emotional liegt ihr besonders eine Sportart am Herzen: „Vom Teamgefühl finde ich es beim Fußball bis jetzt am schönsten und am familiärsten.“

– Foto: Joachim Koschler

Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben

Jede Sportart hat ihr unvergessliche Momente geschenkt. Im Fußball erzählt sie vom Oktober 2025: „Wir gewannen mit dem TSV Schafhausen zum ersten Mal einen Supercup in unserem Bezirk gegen eine Mannschaft, die eine Liga höher spielte.“ Hinzu kam die Meisterschaft in der Bezirksliga 2024/2025, bei der das Team bewusst auf den Aufstieg verzichtete. Im Feldhockey war es der Aufstieg mit dem VfB Stuttgart: „Mit dem Damenhockey war ein schöner Moment der Aufstieg in die 3. Liga diesen Sommer 2025.“ Und im Eishockey bleibt besonders der Beginn: „An diesem Tag schoss ich mein allererstes Tor in meinem ersten Eishockeyspiel.“

– Foto: Verein