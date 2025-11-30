Sandhausen setzt Ausrufezeichen, Homburg dreht auf, Mainz bleibt dran

– Foto: Imago Images

Der 19. Spieltag der Regionalliga Südwest endete heute mit vier wegweisenden Partien, in denen sowohl Abstiegskampf als auch die Spitzengruppe neue Konturen erhielten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Am Ende sehr deutlich setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Zur 1:0-Pausenführung sorgte Loris Maier (26.). Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren durch Michael Kleinschrodt (61.), Niklas Pollex (63.), erneut Maier (66.), Mert Tasdelen (81.) und Torjäger Fabian Eisele (90.+3.) nach.

---

Der SGV Freiberg bezwang den FSV Frankfurt mit 3:1. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start: Julian Kudala traf in der 8. Minute zum 1:0 und gab dem Spiel früh eine klare Richtung. In der 25. Minute erhöhte Meghôn Valpoort auf 2:0 und untermauerte die Freiberger Dominanz. Auch nach der Pause blieb Freiberg spielbestimmend. In der 72. Minute markierte Meghôn Valpoort mit seinem zweiten Treffer das 3:0. Der FSV Frankfurt verkürzte in der 75. Minute durch Emmanuel McDonald auf 3:1, doch am Freiberger Sieg änderte das nichts mehr. ---

Die 739 Zuschauer erlebten in Haiger ein torloses, aber intensives Duell. Steinbach Haiger und die TSG Balingen begegneten sich taktisch diszipliniert, verteidigten konsequent und ließen kaum zwingende Chancen zu. Trotz hoher Laufarbeit und engagierten Anläufen beider Teams blieb es beim 0:0 – ein Punkt, der Steinbach in der Spitzengruppe hält, Balingen auch etwas hilft. ---

Vor 720 Zuschauern mühte sich der Bahlinger SC um Struktur und Druck, fand jedoch kein Durchkommen gegen Schott Mainz. In der 68. Minute sah Rico Wehrle vom Bahlinger SC Gelb-Rot, was den Gastgeber zusätzlich schwächte. Trotz Unterzahl und energischer Mainzer Bemühungen blieb es beim 0:0 – ein Resultat, das keiner Mannschaft im Tabellenkeller wirklich weiterhilft. ---

Aufsteiger Bayern Alzenau sorgte vor 2020 Zuschauern für eine Überraschung und schlug die Kickers Offenbach mit 2:0. Luka Garic traf bereits in der 16. Minute zum 1:0 und brachte Alzenau in eine emotionale Anfangseuphorie. Nur zwei Minuten später legte Filip Pandza in der 18. Minute das 2:0 nach und sorgte für einen perfekten Start. Offenbach versuchte, die Partie zu drehen, lief sich jedoch immer wieder fest. Alzenau verteidigte mit Leidenschaft und brachte den Heimsieg über die Zeit – ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. ---

Der SV Sandhausen hat einen wichtigen Heimsieg eingefahren und sich mit einem 2:1-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Die Partie begann mit einem furiosen Schlagabtausch. Bereits in der 2. Minute brachte Pascal Testroet die Gastgeber in Führung. Doch nur drei Minuten später antwortete Flamur Berisha mit dem schnellen Ausgleich, der die Partie emotional auflud und dem Spiel sofort eine hohe Intensität verlieh. Sandhausen blieb jedoch zielstrebiger, suchte immer wieder den direkten Weg nach vorne und belohnte sich in der 32. Minute: Louis Kolbe vollendete zur erneuten Führung. In der zweiten Halbzeit stemmten sich die Kickers verbissen gegen die drohende Niederlage, fanden jedoch kaum den letzten Durchschlag. ---

Der FC 08 Homburg meldete sich mit einem kraftvollen 4:1-Heimsieg eindrucksvoll zurück und hält Anschluss an das dichte Tabellenmittelfeld. Die Saarländer wurden bereits in der 17. Minute belohnt, als Manuel Kober den Führungstreffer erzielte. Freiburg II fand zwar durch Bismark Adomah in der 31. Minute eine schnelle Antwort, doch Homburgs Reaktion fiel noch deutlicher aus. Nicolas Jörg sorgte in der 40. Minute für das 2:1 und gab Homburg das Momentum endgültig zurück. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Markus Mendler avancierte mit seinen Treffern in der 68. Minute und 77. Minute zum spielentscheidenden Akteur und erstickte die leichte Aufbruchsstimmung der Freiburger im Keim. ---

Barockstadt feierte einen wertvollen 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Trier. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, bis die Partie in der 62. Minute ihren Wendepunkt fand. David Siebert brachte Fulda Lehnerz mit seinem Treffer in Führung. Dieser Moment verlieh den Hausherren Stabilität, während Trier zwar anrannte, aber kaum zwingend gefährlich wurde. Barockstadt verteidigte konsequent und brachte den knappen Sieg über die Zeit. ---