Sandgaard-Doppelschlag vor der Pause: Fleestedt bezwingt Heidenau

Zunächst war der TSV Heidenau am Drücker, doch die TuS-Hintermannschaft ließ nur wenige Gelegenheiten zu. Stattdessen schlugen die Hausherren kurz vor der Pause selbst zu, um auf die Siegerstraße abzubiegen. Jarne Sandgaard brachte seine Farben auf Kurs und nutzte den Nackenschlag für die Heidenauer, um noch vor dem Seitenwechsel nachzulegen (40., 45.+2).

Den Schwung transportierten die Fleestedter über die Pause und legten schließlich torentscheidend nach. Nils Heitmann war nach einem gegnerischen Rückpass aufmerksam und gewann den folgenden Pressschlag mit TSV-Keeper Tim Kicinski, sodass er für den 3:0-Endstand sorgte (66.). Der TuS arbeitet sich damit fleißig weiter in gesicherte Tabellengefilden, Heidenau kommt als Tabellenfünfter derzeit nicht vom Fleck.

TuS-Trainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Heidenau startet mit viel Druck in die Partie und hat insbesondere in den ersten 30 Minuten mehr Spielanteile, wobei wir eigentlich nur eine tatsächliche Chance zulassen, die unser Keeper gut vereitelt. Gegen Ende des ersten Durchgangs schaffen wir mehr Entlastung nach vorne und belohnen uns nach einigen Chancen durch eine starke Einzelaktion und dem anschließenden Doppelpack von Jarne Sandgaard. Im zweiten Durchgang starten wir wirklich gut und lassen gute Gelegenheiten aus, die Partie frühzeitig deutlicher zu gestalten. (...) Zum Ende der Partie ist es ein starker Kampf unserer Mannschaft, wobei wir es mehrfach verpassen, den Deckel endgültig draufzumachen. Großen Respekt für diese Leistung und die verdienten drei Punkte."