Sandershausen zieht davon, Schauenburg lässt erstmals Punkte liegen

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Die TSG Sandershausen hat ihre Tabellenführung in der Gruppenliga Kassel 2 weiter ausgebaut. Während der Spitzenreiter auch gegen Reinhardshagen gewann, musste die bis dahin ebenfalls makellose SG Schauenburg in Breuna erstmals Punkte abgeben. Dahinter stehen Eintracht Baunatal und der FSC Lohfelden nach ihren dritten Saisonsiegen nun bei neun Zählern.

Akman antwortet auf Nasrs Führung Gestern, 18:00 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS SV Türkgücü Kassel Türkgücü KS 1 1 Abpfiff Im Kasseler Stadtduell zwischen FC Bosporus und SV Türkgücü gab es diesmal keinen Sieger. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Youssef Nasr Bosporus in der 53. Minute in Führung. Neun Minuten später glich Eyüp-Emre Akman für den Aufsteiger zum 1:1 aus. Damit revanchierte sich Türkgücü zumindest teilweise für die 1:3-Niederlage im ersten Saisonduell. Bosporus steht nach zwei Auftaktsiegen inzwischen seit zwei Spielen ohne Erfolg, während Türkgücü mit vier Punkten aus den ersten vier Begegnungen im Tabellenmittelfeld liegt. Baunatal dreht auch das zweite Duell Gestern, 18:30 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus Eintracht Baunatal Etr.Baunatal 1 3 Abpfiff Wie schon beim Saisonauftakt gerieten die Großenritter gegen den TSV Hertingshausen zunächst in Rückstand. Martin Witkowskij brachte die Gastgeber nach 22 Minuten in Führung. Nach der Pause änderte sich das Bild jedoch schnell: Kevin Nennhuber glich aus, nur vier Minuten später drehte Nicolai Jabornig die Partie. Auch eine Gelb-Rote Karte gegen Jan-Luca Korte brachte Baunatal nicht mehr entscheidend in Bedrängnis. In der Nachspielzeit stellte Justin Wieczorek auf 3:1. Baunatal gewinnt damit auch das zweite Saisonduell mit Hertingshausen mit demselben Ergebnis und schiebt sich auf Rang drei. Billing und Blahout halten Sandershausen auf Kurs

Gegen die SG Reinhardshagen musste sich Sandershausen seinen vierten Sieg härter erarbeiten als bei den deutlichen Erfolgen der ersten Wochen. Die Gäste verteidigten lange geschlossen und konnten sich dabei mehrfach auf Torhüter Marius Becker verlassen. Erst in der 55. Minute brach Yannick Billing den Bann, ehe Maximilian Blahout per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand traf. Reinhardshagen kam gerade in der Schlussphase selbst zu guten Möglichkeiten, konnte die Partie aber nicht mehr öffnen. Der Erfolg des Favoriten war angesichts des Chancenplus dennoch verdient. Sandershausen steht damit bei zwölf Punkten aus vier Spielen.

Kaufungen rettet spät einen Punkt

Der TSV Wolfsanger war gegen Kaufungen lange auf Revanche für das 1:7 zum Saisonauftakt aus. In der 65. Minute brachte Tom Nolte die Gastgeber in Führung. Der SVK fand jedoch noch eine Antwort: Der eingewechselte Berat Miftari traf sechs Minuten vor Schluss zum 1:1. In der Schlussminute sah Kaufungens Leon Stolfo noch Gelb-Rot. Für Wolfsanger bleibt trotz verpassten Heimsiegs eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Duell, Kaufungen hält sich mit sieben Punkten zunächst in der oberen Tabellenhälfte.

WBO nimmt Schauenburg die ersten Punkte ab

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen hat ausgerechnet gegen die bis dahin verlustpunktfreien Schauenburger ihren ersten Saisonpunkt geholt. Ioannis Mitrou brachte die Gastgeber in der 63. Minute in Führung, doch die Antwort folgte praktisch mit dem nächsten Angriff. Luca Johannes Riehl glich nur eine Minute später zum 1:1 aus. Für Schauenburg endete damit die Serie von drei Siegen zum Auftakt, ungeschlagen bleibt die Mannschaft von Florian Peter aber weiterhin. WBO wiederum gibt nach drei Niederlagen erstmals die Rote Laterne ab und hat den ersten Zähler auf dem Konto.

Gül führt Lohfelden zum deutlichen Sieg