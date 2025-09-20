Sandershausen will Spitze verteidigen – SG H/U möchte nachlegen

Am kommenden Wochenende steht in der Gruppenliga Kassel 2 ein abwechslungsreicher Spieltag auf dem Programm, der sowohl die Tabellenspitze als auch den Abstiegskampf in den Fokus rückt. Spitzenreiter TSG Sandershausen will im Derby seine Position behaupten, während Verfolger TuSpo Grebenstein und FSC Lohfelden um wichtige Zähler kämpfen. Gleichzeitig stehen Kellerduelle und Kreisvergleichsspiele auf der Agenda, die den Abstiegskandidaten entscheidende Chancen bieten, sich Luft zu verschaffen.

Im Vaaker Ahletal empfängt die SG Reinhardshagen den Tabellen­dritten Lohfelden zum Verfolgerduell. Die Gastgeber wollen ihre starke Frühform bestätigen, während Lohfelden nach der überraschenden Niederlage gegen Wilhelmshöhe Wiedergutmachung anstrebt. Das Spiel eröffnet zugleich die Feierlichkeiten zum 130-jährigen TSV-Jubiläum.

Rengershausen empfängt Schlusslicht Espenau zum klaren Favoritenspiel. Die Offensive des Tabellenzweiten ist die treffsicherste der Liga, während Espenau auf eine kompakte Defensive setzt. Chancen auf Zählbares sind für die Gäste begrenzt, Effizienz wird entscheidend sein.

Im Kellerduell trifft die heimische TSG auf den Aufsteiger Holzhausen. Beide Teams konnten zuletzt aufhorchen lassen, während Holzhausen darauf hofft, dass Team Herkules weiterhin zu Hause sieglos bleibt. Die Gäste wollen den zweiten Auswärtssieg der Saison feiern.

Der Vierte Grebenstein empfängt den Siebten Baunatal in einem Duell zweier Schwergewichte der Liga. Grebenstein muss trotz zahlreicher Ausfälle gegen die ligaweit beste Defensive bestehen. Die Partie verspricht intensive Szenen zwischen Durchschlagskraft und Kompaktheit.

Die Tabellenführung will Sandershausen im Derby gegen Kaufungen verteidigen. Die Gastgeber bleiben als einzig ungeschlagenes Team das Maß aller Dinge, während Kaufungen nach dem 3:0 gegen Bosporus Selbstvertrauen tankte. Ein intensives Nachbarschaftsduell ist zu erwarten. Befreiungsschlag gegen Torflaute

Die SG Hombressen/Udenhausen will nach dem 2:0-Erfolg gegen Rothwesten nachlegen. Gegner WBO kämpft weiterhin mit der Torflaute, bleibt aber ein gefährlicher Kontrahent. Das Kreisduell fordert beide Teams nach der englischen Woche physisch und mental. Außenseiteraufgabe auf Kunstrasen

Im Duell am Sonntagnachmittag empfängt Wolfsanger den VfL Wanfried. Wanfried steht nach drei Niederlagen in Folge auf einem Abstiegsplatz und gilt als klarer Außenseiter. Wolfsanger will nach dem 5:1-Erfolg den Aufwärtstrend bestätigen. Stabilität gegen Wiedergutmachung

