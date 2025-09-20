 2025-09-19T07:58:00.826Z

Sandershausen will Spitze verteidigen – SG H/U möchte nachlegen

10. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Am kommenden Wochenende steht in der Gruppenliga Kassel 2 ein abwechslungsreicher Spieltag auf dem Programm, der sowohl die Tabellenspitze als auch den Abstiegskampf in den Fokus rückt. Spitzenreiter TSG Sandershausen will im Derby seine Position behaupten, während Verfolger TuSpo Grebenstein und FSC Lohfelden um wichtige Zähler kämpfen. Gleichzeitig stehen Kellerduelle und Kreisvergleichsspiele auf der Agenda, die den Abstiegskandidaten entscheidende Chancen bieten, sich Luft zu verschaffen.

Festtagsauftakt mit Verfolgerduell

Heute, 14:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
14:00

Im Vaaker Ahletal empfängt die SG Reinhardshagen den Tabellen­dritten Lohfelden zum Verfolgerduell. Die Gastgeber wollen ihre starke Frühform bestätigen, während Lohfelden nach der überraschenden Niederlage gegen Wilhelmshöhe Wiedergutmachung anstrebt. Das Spiel eröffnet zugleich die Feierlichkeiten zum 130-jährigen TSV-Jubiläum.

Knackt Grebenstein das Abwehrbollwerk?

Heute, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
15:00live

Der Vierte Grebenstein empfängt den Siebten Baunatal in einem Duell zweier Schwergewichte der Liga. Grebenstein muss trotz zahlreicher Ausfälle gegen die ligaweit beste Defensive bestehen. Die Partie verspricht intensive Szenen zwischen Durchschlagskraft und Kompaktheit.

Kellerduell mit Hoffnungen

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
14:00

Im Kellerduell trifft die heimische TSG auf den Aufsteiger Holzhausen. Beide Teams konnten zuletzt aufhorchen lassen, während Holzhausen darauf hofft, dass Team Herkules weiterhin zu Hause sieglos bleibt. Die Gäste wollen den zweiten Auswärtssieg der Saison feiern.

David gegen Goliath

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
SV Espenau
SV EspenauEspenau
15:00live

Rengershausen empfängt Schlusslicht Espenau zum klaren Favoritenspiel. Die Offensive des Tabellenzweiten ist die treffsicherste der Liga, während Espenau auf eine kompakte Defensive setzt. Chancen auf Zählbares sind für die Gäste begrenzt, Effizienz wird entscheidend sein.

Derby mit Tabellenrelevanz

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
15:00live

Die Tabellenführung will Sandershausen im Derby gegen Kaufungen verteidigen. Die Gastgeber bleiben als einzig ungeschlagenes Team das Maß aller Dinge, während Kaufungen nach dem 3:0 gegen Bosporus Selbstvertrauen tankte. Ein intensives Nachbarschaftsduell ist zu erwarten.

Befreiungsschlag gegen Torflaute

Morgen, 15:00 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
15:00live

Die SG Hombressen/Udenhausen will nach dem 2:0-Erfolg gegen Rothwesten nachlegen. Gegner WBO kämpft weiterhin mit der Torflaute, bleibt aber ein gefährlicher Kontrahent. Das Kreisduell fordert beide Teams nach der englischen Woche physisch und mental.

Außenseiteraufgabe auf Kunstrasen

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
15:30

Im Duell am Sonntagnachmittag empfängt Wolfsanger den VfL Wanfried. Wanfried steht nach drei Niederlagen in Folge auf einem Abstiegsplatz und gilt als klarer Außenseiter. Wolfsanger will nach dem 5:1-Erfolg den Aufwärtstrend bestätigen.

Stabilität gegen Wiedergutmachung

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
15:30

Rothwesten empfängt Hertingshausen mit dem Ziel, den zweiten Heimsieg der Saison einzufahren. Nach der 0:2-Niederlage in Hombressen will die Mannschaft Stabilität zeigen. Hertingshausen sucht nach der Derbypleite die Rückkehr in die Erfolgsspur.

