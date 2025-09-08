Sandershausen übernimmt die Spitze – SGHU im freien Fall

Die TSG Sandershausen hat mit einem klaren Heimsieg die Tabellenführung übernommen. Während Verfolger FSC Lohfelden beim GSV Eintracht Baunatal erst kurz vor Schluss ausglich, feierte Aufsteiger TSV Holzhausen/Reinhardswald im Kellerduell seinen ersten Saisonsieg. TuSpo Rengershausen und TuSpo Grebenstein bleiben in Schlagdistanz zur Spitze, TSV Wolfsanger meldete sich mit einem Kantersieg zurück.

Erster Dreier für Holzhausen

Hombressen/Udenhausen schien nach dem frühen Führungstreffer von Michel Hecker (9.) lange auf Kurs zum zweiten Saisonsieg. Doch Holzhausen gab nicht auf und drehte die Partie durch einen späten Doppelpack von Fynn Diederich (84., 90.+1.). Der TSV feierte damit den ersten Dreier der Saison, während die SGHU mit vier Punkten auf Rang 13 festsitzt. Holzhausen bleibt zwar Schlusslicht, verkürzt aber den Rückstand auf die Konkurrenz. Brombeermänner ohne Chance

Rengershausen überrollte Aufsteiger Wanfried in den Anfangsminuten mit Treffern von Sommerfeld (11.), Schmidt (14.) und Boukhoutta (17.). Zwar verkürzte Burdzik (24.), doch erneut Schmidt (38.), Zmiro (49., 60.) und Dag (51.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der TuSpo bleibt nach dem sechsten Sieg im siebten Spiel mit 18 Punkten Dritter und hält Anschluss an die Spitze. Wanfried dagegen rutschte mit sieben Zählern auf Rang zwölf ab.

Umkämpfter Heimsieg