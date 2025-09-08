Sandershausen übernimmt die Spitze – SGHU im freien Fall

Die TSG Sandershausen hat mit einem klaren Heimsieg die Tabellenführung übernommen. Während Verfolger FSC Lohfelden beim GSV Eintracht Baunatal erst kurz vor Schluss ausglich, feierte Aufsteiger TSV Holzhausen/Reinhardswald im Kellerduell seinen ersten Saisonsieg. TuSpo Rengershausen und TuSpo Grebenstein bleiben in Schlagdistanz zur Spitze, TSV Wolfsanger meldete sich mit einem Kantersieg zurück.
Erster Dreier für Holzhausen
Hombressen/Udenhausen schien nach dem frühen Führungstreffer von Michel Hecker (9.) lange auf Kurs zum zweiten Saisonsieg. Doch Holzhausen gab nicht auf und drehte die Partie durch einen späten Doppelpack von Fynn Diederich (84., 90.+1.). Der TSV feierte damit den ersten Dreier der Saison, während die SGHU mit vier Punkten auf Rang 13 festsitzt. Holzhausen bleibt zwar Schlusslicht, verkürzt aber den Rückstand auf die Konkurrenz.
Brombeermänner ohne Chance
Rengershausen überrollte Aufsteiger Wanfried in den Anfangsminuten mit Treffern von Sommerfeld (11.), Schmidt (14.) und Boukhoutta (17.). Zwar verkürzte Burdzik (24.), doch erneut Schmidt (38.), Zmiro (49., 60.) und Dag (51.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der TuSpo bleibt nach dem sechsten Sieg im siebten Spiel mit 18 Punkten Dritter und hält Anschluss an die Spitze. Wanfried dagegen rutschte mit sieben Zählern auf Rang zwölf ab.
Umkämpfter Heimsieg
Hertingshausen ging durch Gutberlet (32.) zunächst in Führung, ehe Frey per Strafstoß (45.) und Esswein direkt nach Wiederanpfiff (46.) die Partie drehten. In einer umkämpften Schlussphase sorgte Marvin Schmidt (86.) für die Entscheidung, während Jan Kraus noch Gelb-Rot sah (90.). Grebenstein bleibt nach dem fünften Sieg Vierter mit 16 Punkten. Hertingshausen stagniert bei zehn Zählern und Platz neun.
Bekanntes Ergebnis
Jan Paar avancierte mit drei Treffern (15., 29., 50.) zum Matchwinner im Derby gegen Espenau. Zwar glichen Scheibe (25.) und Karasoy (36.) zwischenzeitlich aus, doch Ziegler erhöhte per Elfmeter (71.) zum Endstand. Reinhardshagen behauptet Rang fünf mit nun 16 Punkten. Espenau bleibt bei nur einem Zähler Tabellenletzter.
Kein Sieger im Topspiel
Baunatal dominierte das Spitzenspiel und ging durch Grygier (46.) verdient in Führung, vergab anschließend aber mehrere Chancen zur Vorentscheidung. Joker Aliu traf kurz vor Schluss (87.) zum schmeichelhaften Ausgleich für Lohfelden. Der FSC bleibt zwar ungeschlagen, verliert aber die Tabellenführung an Sandershausen. Baunatal liegt mit 15 Punkten auf Platz sechs, hat aber ein Spiel weniger absolviert.
Sandershausen hüpft auf Platz eins
Sandershausen ließ gegen sieglose Gäste aus Wilhelmshöhe nichts anbrennen und führte nach einer Viertelstunde durch Schleiden und ein Eigentor früh 2:0. Trappmann verkürzte (33.), doch Müller (55., 60.) und Kudzma (78.) stellten den klaren Erfolg sicher. Mit 20 Punkten übernimmt die TSG die Spitze. Wilhelmshöhe bleibt Vorletzter mit zwei Zählern.
SVK überrascht
Bosporus musste nach fünf Heimsiegen erstmals eine deutliche Niederlage hinnehmen. Schneppe traf per Strafstoß (62.), ehe Boll mit einem Doppelpack (78., 84.) alles klar machte. Kaufungen springt mit 12 Punkten auf Platz acht und festigt das Mittelfeld. Bosporus bleibt mit 15 Zählern Siebter.
WBO chancenlos
Wolfsanger erwischte einen Traumstart durch Trittel (12.) und Rosenthal (14.), ehe Mitrou per Strafstoß verkürzte (29.). Doch erneut Trittel sorgte mit drei weiteren Treffern (56., 61., 90./FE) für einen klaren Heimsieg. Der TSV klettert mit neun Punkten auf Rang zehn. Wettesingen bleibt mit vier Zählern Tabellen-14.