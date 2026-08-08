Sandershausen reist zum Aufsteiger – Baunatal vor früher Prüfung

– Foto: Johannes Hetzer

Ein Spiel des zweiten Spieltags ist bereits absolviert: Die SG Hombressen/Udenhausen setzte sich am Donnerstag mit 3:2 gegen den FC Großalmerode durch und steht nach zwei Partien bei sechs Punkten. Am Sonntag ziehen die übrigen Mannschaften nach. Dabei treffen mehrere Sieger des Auftaktwochenendes direkt aufeinander, während Rothwesten, Reinhardshagen und Wolfsanger nach deutlichen Niederlagen auf eine Reaktion hoffen.

Türkgücü wiederum musste sich im Stadtduell Bosporus geschlagen geben. Kristijan Jurčević verkürzte erst in der Schlussphase, bevor Bosporus den alten Abstand wiederherstellte. Hinzu kommt die Rote Karte gegen Mustafa Hamidi, der am Sonntag fehlen wird. Für beide Teams ist das direkte Aufeinandertreffen damit die erste Gelegenheit, sich in der neuen Saison mit Punkten zu belohnen.

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und Aufsteiger SV Türkgücü Kassel haben zum Auftakt jeweils mit 1:3 verloren. WBO hielt das Spiel in Schauenburg lange offen und kam durch Levin Niclas Baumann noch einmal auf 1:2 heran, kassierte die Entscheidung aber in der Nachspielzeit.

Bosporus und Baunatal mit Rückenwind

Im Kasseler Nordstadtstadion begegnen sich mit dem FC Bosporus Kassel und Eintracht Baunatal zwei Mannschaften, die jeweils mit einem 3:1-Erfolg gestartet sind. Bosporus gewann das Stadtduell bei Türkgücü, die Großenritter drehten gegen Hertingshausen einen frühen Rückstand und trafen dabei dreimal nach der Pause. Baunatal selbst erwartet eine Steigerung gegenüber dem Auftakt. Bosporus geht zusätzlich mit dem Erfolg beim Hütt-Cup im Rücken in die Begegnung. Für beide bietet die Partie eine frühe Gelegenheit zu zeigen, ob sie sich tatsächlich im oberen Bereich der Liga festsetzen können.

Nieste empfängt den Aufstiegsfavoriten

Morgen, 15:00 Uhr Tuspo Nieste Tuspo Nieste TSG Sandershausen TSG Sandershausen 15:00 live PUSH

Aufsteiger TuSpo Nieste hat bereits am ersten Spieltag überrascht. Wenige Tage nach einer 0:4-Niederlage im Kreispokal bei Wilhelmshöhe gewann die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Lauer das Ligaduell an gleicher Stelle mit 3:1. Nun kommt mit der TSG Sandershausen der erklärte Aufstiegsfavorit zur Heimpremiere. Lauer bezeichnet Sandershausen gegenüber der HNA als „die stärkste Mannschaft der Liga“, will sich davon aber nicht beeindrucken lassen. „Auch wenn die TSG klarer Favorit ist, wollen wir ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Wichtig ist, dass wir das Publikum von Beginn an mitnehmen.“ Sandershausen hat nach dem 6:1 gegen Rothwesten ebenfalls einen überzeugenden Start hinter sich. Trainer Andre Fröhlich nimmt laut HNA die Favoritenrolle an und fordert den zweiten Sieg. Im Kreispokal der vergangenen Saison gewann die TSG in Nieste knapp mit 1:0.

Rothwesten und Reinhardshagen suchen die Antwort

Morgen, 15:00 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:00 PUSH

Beim TSV Rothwesten treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Auftakt deutlich misslang. Rothwesten unterlag Sandershausen mit 1:6, die SG Reinhardshagen verlor das Derby gegen Hombressen/Udenhausen mit 0:3. Bei der SGR hatte die frühe Rote Karte gegen Torhüter Jannik Braun die Partie maßgeblich beeinflusst. Braun fehlt nun gesperrt, dafür kehrt Marius Becker ins Tor zurück. Zudem hatte Reinhardshagen zum Auftakt unter anderem auf Gianluca Marino und Lukas Salomon verzichten müssen. Kurzfristig verabschiedete sich außerdem Stammspieler Jonah Ganss zum TSV Moosach-Hartmannshofen nach München. Rothwesten hat seinen Kader im Sommer dagegen mit viel Erfahrung verstärkt und wird versuchen, nach dem ernüchternden Auftritt in Sandershausen erstmals zu zeigen, welches Potenzial in der neu zusammengestellten Mannschaft steckt. Kaufungen will den Traumstart bestätigen

Morgen, 15:15 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 15:15 live PUSH

Deutlicher hätte der Saisonauftakt für den SV Kaufungen 07 kaum ausfallen können. Beim 7:1 gegen Wolfsanger war die Mannschaft von Trainer Rafal Klajnszmit von Beginn an überlegen. Besonders Leon Stolfo und Tobias Boll trafen jeweils doppelt, auch Neuzugang Kevin van der Veen war sofort erfolgreich. Beim TSV Hertingshausen wartet nun ein Gegner, der trotz seiner 1:3-Niederlage bei Eintracht Baunatal nicht schlecht in die Saison gestartet war. Emilian Gutberlet hatte den TSV früh in Führung gebracht, erst nach einer Stunde drehte Baunatal die Begegnung. Hertingshausen wird vor allem verhindern wollen, Kaufungen ähnlich früh ins Rollen kommen zu lassen wie Wolfsanger eine Woche zuvor. Wolfsanger steht früh unter Zugzwang

Morgen, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:30 PUSH

Für den TSV Wolfsanger geht es im Heimspiel gegen die TSG Wilhelmshöhe zunächst darum, die 1:7-Niederlage von Kaufungen aus den Köpfen zu bekommen. Der Verein sprach anschließend selbst von einer verdienten Niederlage nach „vielen individuellen Fehlern“. Trainer Manuel Maresca erlebt damit gleich zu Beginn seiner Amtszeit die erste Bewährungsprobe. Auch Wilhelmshöhe reist ohne Punkte an. Gegen Nieste gelang in Überzahl zwar der zwischenzeitliche Ausgleich durch Mattes Butz, in den Schlussminuten kassierte die TSG jedoch noch zwei Treffer zum 1:3. Für beide Mannschaften bietet das direkte Duell nun die Chance, einen Fehlstart mit den ersten Punkten zu verhindern.

Lohfelden erwartet ambitionierte Schauenburger