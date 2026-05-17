Sandershausen punktet ohne Anpfiff – Wanfried mischt den Keller auf

Der 31. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat an der Spitze keine Entscheidung gebracht – aber neue Spannung. TuSpo 1912 Rengershausen ließ in Rothwesten überraschend Punkte liegen, doch weil TSG Sandershausen die Zähler gegen SV Espenau kampflos zugesprochen bekam, schrumpfte der Abstand nur leicht. Dahinter blieb TuSpo Grebenstein beim TSV Wolfsanger auf Tuchfühlung, während im Keller vor allem VfL Wanfried ein weiteres kräftiges Lebenszeichen sendete.
Die Luft wird dünner
Im Duell zwischen TSG Wilhelmshöhe und TSV Hertingshausen gab es keinen Sieger. Emilian Gutberlet brachte die Gäste in Führung, Jonas Bienstein glich wenig später zum 1:1 aus. Ein Ergebnis, das Hertingshausen im Mittelfeld stabil hält, Wilhelmshöhe aber nur begrenzt weiterhilft.
Überraschend deutlich
Das deutlichste Überraschungssignal setzte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit dem 5:2 gegen FSC Lohfelden. Schon nach gut einer halben Stunde stand es 4:0, Oliver Flörke und Levin Niclas Baumann trafen jeweils doppelt, später legte Flörke noch nach. Lohfelden kam erst in der Schlussphase durch Fynn Zinke und Can Karademir zu Ergebniskosmetik. Für Wettesingen war das ein weiterer Sieg in einer guten Phase.
Spitzenreiter gestoppt
Der TSV Rothwesten rang dem Tabellenführer ein torloses Remis ab und sorgte damit für eines der auffälligsten Ergebnisse des Wochenendes. Rengershausen fand keinen Weg durch die kompakte Defensive der Gastgeber und musste sich mit einem Punkt begnügen. Für Rothwesten ist das ein Achtungserfolg mit Gewicht, für den Primus die Verschiebung der noch kaum wegnehmbaren Meisterschaft in die kommende Woche.
Spät gerettet
Im direkten Duell mit Bosporus sah die SG Reinhardshagen lange wie der Verlierer aus, ehe Andre Paar in der Nachspielzeit doch noch zum 2:2 traf. Zuvor hatten Gianluca Marino die Gastgeber früh in Führung gebracht und auf der anderen Seite Mohamad Jammal sowie Omar Bayoud das Spiel gedreht. Das Remis fühlte sich für Reinhardshagen wie ein kleiner Erfolg an, für Bosporus eher wie zwei verlorene Punkte.
Klare Verhältnisse
Die SG Hombressen/Udenhausen musste nach dem Punkt in Rothwesten den nächsten sieglosen Spieltag hinnehmen und verlor zuhause mit 1:4 gegen Eintracht Baunatal. Noah Spitzer, Steven Rinas und Leon-Maurice Ständer sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe ein Eigentor von Ole Koch kurz Hoffnung aufkommen ließ. Justin Wieczorek machte diese jedoch rasch wieder zunichte.
Wanfried lebt
Im Werrastadion setzte VfL Wanfried ein wichtiges Zeichen und gewann das direkte Duell mit Holzhausen/Reinhardswald 3:2. Zweimal lagen die Gastgeber zurück, doch Niklas Holzenleuchter, Mathias Gonzalo Tadeis Gambetta und Dumitru Farcas drehten die Partie noch. Für Wanfried lebt damit die Hoffnung weiter, während Holzhausen immer tiefer in die Bredouille gerät.
Souverän gelöst
TuSpo Grebenstein ließ in Wolfsanger nichts anbrennen und gewann durch Tore von Thore Janssen und Marvin Schmidt mit 2:0. Nach dem Punktgewinn in Rengershausen bestätigte der Tuspo damit seine stabile Form und bleibt der erste Verfolger Sandershausens im Rennen um Rang zwei.
Geschenkte Punkte
Die Partie gegen SV Espenau wurde nicht ausgetragen, weil der Tabellenletzte nicht antrat. Damit gingen die drei Punkte kampflos an TSG Sandershausen, die dadurch im Titelrennen zumindest rechnerisch weiter Druck auf Rengershausen ausübt.