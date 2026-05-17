Sandershausen punktet ohne Anpfiff – Wanfried mischt den Keller auf

Im Duell zwischen TSG Wilhelmshöhe und TSV Hertingshausen gab es keinen Sieger. Emilian Gutberlet brachte die Gäste in Führung, Jonas Bienstein glich wenig später zum 1:1 aus. Ein Ergebnis, das Hertingshausen im Mittelfeld stabil hält, Wilhelmshöhe aber nur begrenzt weiterhilft.

Überraschend deutlich

Das deutlichste Überraschungssignal setzte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit dem 5:2 gegen FSC Lohfelden. Schon nach gut einer halben Stunde stand es 4:0, Oliver Flörke und Levin Niclas Baumann trafen jeweils doppelt, später legte Flörke noch nach. Lohfelden kam erst in der Schlussphase durch Fynn Zinke und Can Karademir zu Ergebniskosmetik. Für Wettesingen war das ein weiterer Sieg in einer guten Phase.

Spitzenreiter gestoppt

Der TSV Rothwesten rang dem Tabellenführer ein torloses Remis ab und sorgte damit für eines der auffälligsten Ergebnisse des Wochenendes. Rengershausen fand keinen Weg durch die kompakte Defensive der Gastgeber und musste sich mit einem Punkt begnügen. Für Rothwesten ist das ein Achtungserfolg mit Gewicht, für den Primus die Verschiebung der noch kaum wegnehmbaren Meisterschaft in die kommende Woche.

Spät gerettet

Im direkten Duell mit Bosporus sah die SG Reinhardshagen lange wie der Verlierer aus, ehe Andre Paar in der Nachspielzeit doch noch zum 2:2 traf. Zuvor hatten Gianluca Marino die Gastgeber früh in Führung gebracht und auf der anderen Seite Mohamad Jammal sowie Omar Bayoud das Spiel gedreht. Das Remis fühlte sich für Reinhardshagen wie ein kleiner Erfolg an, für Bosporus eher wie zwei verlorene Punkte. Klare Verhältnisse