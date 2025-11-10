Sandershausen ist Herbstmeister – Grebenstein verspielt Derbysieg

Der 17. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte Spannung pur: TSG Sandershausen triumphierte im Titelrennen, TuSpo Grebenstein und SG Hombressen/Udenhausen teilten sich die Punkte, und im Tabellenkeller sorgten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSV Holzhausen/Reinhardswald für wichtige Siege.

SGHU beweist Moral

Im Derby zwischen Grebenstein und Hombressen/Udenhausen trennten sich beide Teams nach wechselhaftem Spielverlauf 2:2. Manuel Frey brachte den TuSpo per Doppelpack in Führung (12., 65.), doch die SGHU drehte in der Schlussphase auf. Michel Hecker (70.) und Tom Marschatz (77.) trafen verdient zum Ausgleich. Grebenstein steht damit bei 31 Punkten auf Platz drei, Hombressen bleibt mit 15 Zählern weiter im unteren Drittel. Hitzige Angelegenheit

Im Verfolgerduell setzte sich Wolfsanger in einer hitzigen Partie knapp mit 3:2 durch. Nach Treffern von Rayan Abu-Hamdan (29.), Titus Werner Trittel (63.) und Kevin Richter (65.) führten die Gäste komfortabel, ehe Rothwesten spät verkürzte. David Kunz sorgte mit einem sehenswerten Volley in der Nachspielzeit für Spannung, doch am Ende blieb es beim Auswärtssieg. Wolfsanger festigt damit Rang sieben, Rothwesten verliert den Anschluss nach oben. Zweimal zurückgekämpft