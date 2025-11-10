Sandershausen ist Herbstmeister – Grebenstein verspielt Derbysieg

Der 17. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte Spannung pur: TSG Sandershausen triumphierte im Titelrennen, TuSpo Grebenstein und SG Hombressen/Udenhausen teilten sich die Punkte, und im Tabellenkeller sorgten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und TSV Holzhausen/Reinhardswald für wichtige Siege.
SGHU beweist Moral
Im Derby zwischen Grebenstein und Hombressen/Udenhausen trennten sich beide Teams nach wechselhaftem Spielverlauf 2:2. Manuel Frey brachte den TuSpo per Doppelpack in Führung (12., 65.), doch die SGHU drehte in der Schlussphase auf. Michel Hecker (70.) und Tom Marschatz (77.) trafen verdient zum Ausgleich. Grebenstein steht damit bei 31 Punkten auf Platz drei, Hombressen bleibt mit 15 Zählern weiter im unteren Drittel.
Hitzige Angelegenheit
Im Verfolgerduell setzte sich Wolfsanger in einer hitzigen Partie knapp mit 3:2 durch. Nach Treffern von Rayan Abu-Hamdan (29.), Titus Werner Trittel (63.) und Kevin Richter (65.) führten die Gäste komfortabel, ehe Rothwesten spät verkürzte. David Kunz sorgte mit einem sehenswerten Volley in der Nachspielzeit für Spannung, doch am Ende blieb es beim Auswärtssieg. Wolfsanger festigt damit Rang sieben, Rothwesten verliert den Anschluss nach oben.
Zweimal zurückgekämpft
Rengershausen drehte ein intensives Spiel gegen Bosporus Kassel spät zu seinen Gunsten. Nach Rückständen durch Can Yilmaz (31.) und Mehmet Kasal (57.) sorgten Luca Trump (45.), Emin Dag per Elfmeter (78.) und Joker Mounir Boukhoutta (86.) für den umjubelten Heimsieg. Trotz Gelb-Rot auf beiden Seiten behielt der TuSpo die Nerven und steht nun bei 39 Punkten zusammen mit Sandershausen an der Spitze.
Herbstmeisterschaft geglückt
Die TSG Sandershausen bestätigte beim 4:1 in Reinhardshagen ihre Titelambitionen eindrucksvoll. Nach frühem Rückstand durch Gianluca Marino (7.) drehten Yannick Billing (28., 84.), Balcan Sari (49.) und Thomas Müller per Strafstoß (69.) die Partie verdient. Mit nun 34 Punkten bleibt die TSG punktgleich mit Rengershausen an der Spitze – und darf sich als Herbstmeister feiern lassen. Reinhardshagen bleibt mit 13 Zählern im Tabellenkeller.
Punkt gerettet
Nach dem Rücktritt von Jörg Reith kam Eintracht Baunatal unter dem neuen Trainerduo Tobias Oliev und Hendrik Bestmann nicht über ein 3:3 hinaus. Mattes Butz brachte die Gäste früh in Führung (21.), ehe Bestmann mit einem Doppelpack (53., 78.) das Spiel drehte. In einer turbulenten Schlussphase trafen Sven Schwedes (82.), Patrick Rühl (87.) und schließlich Fatih Üstün (90.+1.) zum gerechten Remis. Baunatal bleibt mit 22 Punkten im Mittelfeld, Wilhelmshöhe verharrt im Keller.
Eindeutige Angelegenheit
Im Abstiegskampf setzte sich der TSV Holzhausen/Reinhardswald souverän durch. David Sandrock (5.) brachte die Gäste früh in Führung, Linus Schäfer erhöhte per Elfmeter (56.), und André Bauer sorgte spät für den Endstand (90.). Holzhausen schließt mit 19 Punkten zum Tabellenmittelfeld auf, während Espenau mit vier Zählern weiterhin Letzter bleibt.
WBO triumphiert im Torfestival
Acht Tore, zwei Führungswechsel, ein bitteres Ende für den VfL: Im Duell der Kellerkinder setzte sich Wettesingen in einer wilden Partie mit 5:3 durch. Felix Blätterbauer (13., 90.) und Martin Witkowskij (24., 90.) trafen doppelt, Jan Bonnet steuerte den fünften Treffer bei. Trotz kämpferischer Leistung und zwischenzeitlichem Ausgleich durch Gambetta (54.) und Herrmann (80.) blieb Wanfried ohne Punkt.
Spielausfall
Die Begegnung zwischen dem TSV Hertingshausen und dem SV Kaufungen musste witterungsbedingt abgesagt werden. Nachgeholt wird die Partie am 19.11. um 19:00 Uhr.