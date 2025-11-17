Sandershausen hält Schritt – Befreiungsschlag in Großenritte?

Big Points für den FSC

Der Vierte aus Lohfelden setzte sich nach abwechslungsreichem Verlauf durch, obwohl Aufsteiger Bosporus durch Yilmaz (23.) zunächst führte. Aliu (35.) und Zinke (45.+1) drehten das Spiel, ehe Kaiyal (54.) ausglich; Jusufi (60.) und erneut Zinke (90.+2) entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Lohfelden behauptet damit Rang vier, während Bosporus mit 31 Punkten auf Platz fünf abrutscht. Die Partie lebte von hohem Tempo und offenen Strafräumen auf beiden Seiten.

Baunatal, Achter, setzte mit einem klaren Sieg ein Ausrufezeichen und profitierte von einem starken Auftritt seiner Spielertrainer um Doppelpacker Bestmann (15./16.). Zwar verkürzten Dittmer (34./Elfmeter) und Blätterbauer (58.), doch Üstün (44./84.), Hegmann (59.) und Spitzer (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Die SGWBO bleibt als Vierzehnter tief im Tabellenkeller. Baunatal zeigte eine der effizientesten Leistungen der Saison und nutzte die defensive Instabilität des Gegners konsequent aus.

Wolfsanger, Siebter, brauchte lange, um nach schwacher erster Halbzeit ins Spiel zu finden, glich aber durch Kevin Richter (72.) einen Rückstand von Hecker (35.) aus. Nach der roten Karte für Höf (75.) erhöhte der TSV den Druck, verpasste jedoch trotz Überzahl den entscheidenden Treffer. Hombressen/Udenhausen bleibt nach dem Punktgewinn Dreizehnter mit 16 Punkten. Der Gastgeber dehnte seine Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage aus.

Klare Angelegenheit