Sandershausen hält Schritt – Befreiungsschlag in Großenritte?

TuSpo Rengershausen und TSG Sandershausen marschieren in Gleichschritt, TuSpo Grebenstein festigt Rang drei, und Eintracht Baunatal sendet ein Lebenszeichen. Gleichzeitig vertieft sich die Krise im Tabellenkeller – besonders für TSG Wilhelmshöhe und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.
Fairplay trotz Derby
Der Tabellendritte aus Grebenstein drehte die Partie nach dem Rückstand durch Beutekamp (38.) und feierte dank Frey (40./79.) und Bezhelev (71.) einen verdienten Heimsieg. Der TuSpo kontrollierte weite Strecken und setzte sich nach drei sieglosen Spielen wieder stabil im oberen Tabellenfeld fest. Holzhausen, Zwölfter mit 19 Punkten, hielt die Begegnung lange offen, konnte in der Schlussphase aber nicht mehr dagegenhalten. Eine Fairplay-Geste von Marvin Schmidt nach einem Zusammenprall unterstrich die sportliche Note der Begegnung.
Unnötige Spannung
Reinhardshagen führte nach Treffern von Mustafa (30.), A. Paar (41.) und J. Paar (69.) komfortabel, ließ den Neunten jedoch durch Schneppe (76./Handelfmeter) und Buhse (81.) noch einmal gefährlich aufschließen. Trotz einer nervösen Schlussphase hielt die SG den Vorsprung und bleibt im oberen Mittelfeld. Kaufungen vergab zuvor in der ersten Halbzeit mehrere Kontersituationen und verlor nach Gelb-Rot gegen Siemon (81.) etwas die Kontrolle. Am Ende verteidigte Reinhardshagen den knapp gewordenen Vorsprung abgeklärt.
Nichts anbrennen lassen
Der Tabellenführer aus Sandershausen fuhr seinen sechsten Sieg in Serie ein und entschied das Spiel binnen elf Minuten durch Treffer von Billing (68.), Müller (70.) und Belarbi (79.). Rothwesten, weiterhin Zehnter, vergab durch Kunz die große Chance auf die Führung und konnte in der Folge die spielerische Qualität des Favoriten nicht mehr bremsen. Sandershausen bleibt damit punktgleich mit Spitzenreiter Rengershausen. Die TSG agierte in der Schlussphase abgeklärt und ließ keine Zweifel am Auswärtssieg aufkommen.
Big Points für den FSC
Der Vierte aus Lohfelden setzte sich nach abwechslungsreichem Verlauf durch, obwohl Aufsteiger Bosporus durch Yilmaz (23.) zunächst führte. Aliu (35.) und Zinke (45.+1) drehten das Spiel, ehe Kaiyal (54.) ausglich; Jusufi (60.) und erneut Zinke (90.+2) entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Lohfelden behauptet damit Rang vier, während Bosporus mit 31 Punkten auf Platz fünf abrutscht. Die Partie lebte von hohem Tempo und offenen Strafräumen auf beiden Seiten.
Frust weggeballert
Baunatal, Achter, setzte mit einem klaren Sieg ein Ausrufezeichen und profitierte von einem starken Auftritt seiner Spielertrainer um Doppelpacker Bestmann (15./16.). Zwar verkürzten Dittmer (34./Elfmeter) und Blätterbauer (58.), doch Üstün (44./84.), Hegmann (59.) und Spitzer (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Die SGWBO bleibt als Vierzehnter tief im Tabellenkeller. Baunatal zeigte eine der effizientesten Leistungen der Saison und nutzte die defensive Instabilität des Gegners konsequent aus.
Umkämpfter Punkt
Wolfsanger, Siebter, brauchte lange, um nach schwacher erster Halbzeit ins Spiel zu finden, glich aber durch Kevin Richter (72.) einen Rückstand von Hecker (35.) aus. Nach der roten Karte für Höf (75.) erhöhte der TSV den Druck, verpasste jedoch trotz Überzahl den entscheidenden Treffer. Hombressen/Udenhausen bleibt nach dem Punktgewinn Dreizehnter mit 16 Punkten. Der Gastgeber dehnte seine Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage aus.
Klare Angelegenheit
Der Tabellenzweite aus Rengershausen feierte einen souveränen Erfolg und blieb dank eines frühen Treffers von Dag (8.) und einer effizienten Offensive stets Herr der Lage. Zwar glich Lampert (13.) zwischenzeitlich aus, doch Boukhoutta, Zmiro, Büyükata und erneut Dag schossen den Spitzenreiter zur Pause praktisch uneinholbar in Front. In der Schlussphase erhöhten Ghebrekidus (80.) und Boukhoutta (89.), während Schwedes (82.) Ergebniskosmetik betrieb. Wilhelmshöhe bleibt mit zwölf Punkten Fünfzehnter und steckt weiter tief im Abstiegskampf.