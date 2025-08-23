Sandersdorf legt personell nach: Ein Dutzend Zugänge für die SG Union

Mit neun Neuzugängen war die SG Union Sandersdorf in die neue Spielzeit der NOFV-Oberliga Süd gestartet. Inzwischen ist die Riege der neuen Gesichter in Sandersdorf noch größer geworden. Ein Dutzend Neuzugänge zählt Union inzwischen. "Alle drei Spieler kommen über das von Sawe (Trainer Thomas Sawetzki, Anm. d. Red.) und mir über nunmehr einige Jahre aufgebaute, breite Spieler- und Berater-Netzwerk zu uns", erklärt der Sportliche Leiter Torsten Lehmann über die weiteren Neuen.

Von der U19 der SpVgg Eintracht Erfurt schloss sich Oliver Mathurin Koto'O Djouokou der SG Union an. Der gebürtige Kameraner sei "mit gerade einmal 18 Jahren schon sehr weit, hat einen enormen Zug zum Tor, ist sehr schnell und verfügt über einen guten Abschluss", berichtet Lehmann. Sein "dynamisches Eins-gegen-eins-Verhalten" mache den Neuzugang in der Offensive variabel einsetzbar. Zum Spielerprofil:

Selbes gilt für Tidjane Silla, der zuvor unter anderem für den SSC Weißenfels und den Oberliga-Kontrahenten FC Grimma auflief. Der 26-Jährige, der auch schon eine Station in Kuwait hatte, "kann den Ball in der vordersten Linie gut fest machen und behaupten", erklärt Lehmann. Außerdem verfüge der großgewachsene Angreifer "über eine gute Spielübersicht", die er künftig in die Offensive der Sandersdorfer einbringen soll. Zum Spielerprofil:

Der insgesamt zwölfte Neuzugang im Dress des Oberligisten ist Omar Said Megueni, der zuvor für den Dresdner SC und den VfB Chemnitz in der Sachsenliga spielte. "Omar stößt als Flügelspieler zum Team, hat eine gute technische Grundausbildung, eine ordentliche Schnelligkeit und ist sehr wendig", sagt Lehmann über den 22-Jährigen: "Ihn bauen wir in den kommenden Monaten noch weiter auf und führen ihn so an die Oberliga heran." Zum Spielerprofil:

>> Omar Said Megueni

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!