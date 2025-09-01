Sandersdorf in Torlaune, Dölau und Hergisdorf drehen Auswärtsspiele

Am Wochenende starten auch die Fußballerinnen der Humanas-Verbandsliga in die neue Saison 2025/26. Zum Auftakt der neuen Serie gab es gleich ein Spitzenspiel.

Auch Verbandsliga-Neuling SV Germania Hergisdorf ist mit einem Comeback und drei Punkten gestartet. Im Aufsteiger-Duell siegten die Hergisdorferinnen mit 4:3 bei der FSG Irxleben/Niederndodeleben. Nach der FSG-Führung durch Nancy Weingut (6.) und dem Gäste-Ausgleich durch Cora Wernicke (12.) hatte Christin Behling die Gastgeberinnen mit einem Doppelschlag wieder in Front gebracht (19., 20.). Tina Urban (39.) und erneut Wernicke (45.+2) glichen für die Germaninnen allerdings schon bis zur Pause aus - und in der Nachspielzeit traf dann schließlich Freya Sophie Hofmann zum Auswärtssieg (90.+2).

Einen überraschenden Ausgang fand das Hallenser Stadtderby zwischen der SG Einheit Halle und dem SV Blau-Weiß Dölau. Durch ein Eigentor von Mila Köhler (4.) und einen Treffer von Lea von Oertzen Becker (21.) hatte Einheit bereits früh mit 2:0 in Führung gelegen. Am Ende aber jubelten die Dölauerinnen: Maraike Kahl (72.) und Theo Junghahn (76., 81.) drehte die Partie noch zugunsten des Aufsteigers.

Die U23 des 1. FC Magdeburg ist ihrer Favoritenrolle zum Auftakt gerecht geworden. Obwohl Nicole Hanke für die Gastgeberinnen des SV Allemannia Jessen zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen konnte (30.), gewannen die Magdeburgerinnen am Ende mit 4:1. Nele Johanna Riesler (8., 64.) und Clara Sophie Hüfner (37., 60.) trafen dabei jeweils doppelt.

Erster Tabellenführer der neuen Saison ist allerdings die SG Union Sandersdorf. Am Sonntag gewann der Landesmeister von 2023 und Vorjahresdritte mit 9:0 gegen Aufsteiger Wernigeröder REDS. Durch Gina Rösener (12.) und Marie Neuholz (23.) führte Union schon zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Viererpackerin (!) Josefine Appelt (50., 52., 66., 77.), Bianco Gottlob (61.), Maxi Mähnert (69.) und erneut Neuholz (90.) am Ergebnis.

Titelträger gegen Vize! Landesmeister von 2025 gegen Landesmeister von 2024. Zum Start der neuen Saison trafen sich der Hallesche FC und der SSV Besiegdas Magdeburg zum Gipfeltreffen. In diesem hatten die Gastgeberinnen die Nase vorne: Mit einem Doppelpack führte Torjägerin Prisca Staiger die HFC-Frauen zum 2:0-Auftaktsieg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!