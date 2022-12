Sandersdorf hinter dem Anspruch: "Oftmals selber ein Bein gestellt" Oberliga Süd +++ SG Union überwintert nur einen Zähler über den Abstiegsrängen

Anspruch und Realität gehen bei der SG Union Sandersdorf aktuell nicht ganz Hand in Hand. Nachdem der Oberligist in der vergangenen Spielzeit Tabellenfünfter geworden ist, überwintert er nach gut der Hälfte der laufenden Saison auf Rang zwölf, nur einen Zähler vor der Abstiegszone. „Wir sind aber nach wie vor alle davon überzeugt, dass wir da unten wieder rauskommen“, sagt der Sportliche Leiter Torsten Lehmann.

Es ist so: Union hat es im Sommer vermieden, ein konkretes Saisonziel auszugeben. Lehmann und Cheftrainer Thomas Sawetzki wollten gerne in einem ähnlichen Bereich landen, wie in der Vorsaison. Das Erfolgsduo wusste jedoch auch, dass die fünfthöchste Spielklasse noch einmal stärker geworden war. „Es gibt keine Vereine mehr, die hinten herunterfallen“, erzählt Lehmann jetzt, nachdem die erste Saisonhälfte das bestätigt hat: Den Vierten Zorbau und den Vorletzten Nordhausen trennen zum Beispiel nur neun Zäher. Zum Vergleich: In der Verbandsliga trennen Platz vier und neun beispielsweise 15 Punkte.

Landespokal-Ausscheiden sorgt für Bruch

Sandersdorf war dennoch stark gestartet, holte in den ersten drei Partien gegen gute Gegner sieben Punkte, bevor es in Bischofswerda eine akzeptable erste Niederlage gegeben hat. Für einen Bruch, wie es Lehmann nennt, habe erst das Landespokal-Aus beim CFC Germania in Köthen gesorgt. Danach folgten sechs weitere sieglose Ligaspiele, die dafür gesorgt haben, dass Union langsam in der Tabelle nach unten gerutscht ist. „Wir haben uns oftmals selber ein Bein gestellt“, erklärt der Sportliche Leiter. Und es kam zu den Mechanismen, die im Sport nun einmal greifen: „Wenn du nicht siegreich bist, kommt irgendwann der Kopf dazu“, so Lehmann. Vor allem die Offensivabteilung wirkte eine Zeit lang gehemmt. „Wir mussten immer riesigen Aufwand betreiben, um zu Toren zu kommen.“

In der zweiten Saisonhälfte der Oberliga soll das wieder besser werden. Die Maxime lautet: So schnell wie möglich Punkte holen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Denn rein vom Kader her, ist die SG Union kein Team, das dort unten reingehört. Das weiß auch Torsten Lehmann: „Wenn alle fit sind, gehören wir in einen anderen Bereich.“ Ein anderes Problem der Hinrunde: Zu selten waren alle fit. Zur Rückrunde kehren Offensivspieler Kai Wonneberger und Mittelfeldmann Maximilian Sommer zurück, Anführer Steffen Fritzsch wird dann wieder bei 100 Prozent sein. Und auch Stammtorwart Tom Niclas Hermann könnte nach der Kreuzbandverletzung so langsam wieder einsteigen. „In der engen Liga brauchen wir die Jungs einfach“, sagt Lehmann.

Zugänge sind nicht geplant, aber möglich

Neuzugänge sind in der kurzen Winterpause nicht geplant. Lehmann und Sawetzki haben in den vergangenen Jahren zwar ein hervorragendes Netzwerk – vor allem in Richtung Leipzig, aber auch nach Magdeburg und Halle – aufgebaut und werden überlegen, falls sich etwas Unerwartetes ergeben sollte. Der Sportliche Leiter betont aber auch: „Wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Jungs, die wir haben.“