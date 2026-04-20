Sandersdorf erlebt Heimdebakel gegen Denkendorf

– Foto: Jürgen Meyer

Die Tabelle verdichtet sich damit sowohl im Rennen um den Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt. Jede Begegnung der kommenden Wochen könnte über Aufstieg, Relegation oder Abstieg entscheiden.

Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Sandersdorf und Kösching, die beide erneut leer ausgingen. Kösching konnte zwar ein Remis gegen Karlskron erkämpfen, bleibt jedoch abgeschlagen Letzter. Sandersdorf musste eine herbe Heimniederlage hinnehmen und verharrt auf dem vorletzten Platz. Münchsmünster und Karlskron verpassten es durch ihre Unentschieden, sich weiter von den Relegationsplätzen abzusetzen.

Auch im oberen Mittelfeld blieb es spannend: Eichstätt II und Münchsmünster lieferten sich ein enges Duell, das keinen Sieger fand, während Menning durch einen knappen Erfolg in Kasing wichtige Punkte sammelte. Zuchering konnte sich mit einem starken Auftritt gegen Mindelstetten im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

Der 19. Spieltag der Kreisliga Donau/Isar bot erneut packende Partien und einige Überraschungen. Hitzhofen-Oberzell konnte beim Auswärtsspiel in Hundszell trotz intensiver Gegenwehr nur einen Punkt mitnehmen, während Verfolger Denkendorf in Sandersdorf einen fulminanten Auswärtserfolg feierte und den Druck im Rennen um die Tabellenspitze hochhält. Hohenwart nutzte die Gelegenheit und festigte durch einen überzeugenden Heimsieg über Lichtenau den dritten Platz.

Denkendorf triumphiert auswärts in Sandersdorf

Der SV Denkendorf hat am 19. Spieltag der Kreisliga Donau/Isar ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und sich beim FC Sandersdorf souverän durchgesetzt. Bereits in der 4. Minute brachte Marcel Jasmann die Gäste in Führung. Nach einer kontrollierten ersten Hälfte erhöhte Marcel Jasmann in der 61. Minute auf 0:2. In der Schlussphase brach die Defensive der Gastgeber endgültig zusammen: Marius Heß traf in der 73. Minute zum 0:3, ehe der eingewechselte Stjepan Lucic (79.) und erneut Marius Heß (81.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Mit diesem Erfolg klettert der SV Denkendorf auf den zweiten Tabellenplatz und untermauert seine Aufstiegsambitionen. Der FC Sandersdorf hingegen bleibt nach der deutlichen Niederlage auf dem 13. Platz und steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf fest.

Späte Gerechtigkeit in Eichstätt Im Spiel der Kreisliga Donau/Isar trennten sich der VfB Eichstätt II und der TV Münchsmünster 1:1. Die Partie war geprägt von wechselnden Phasen und einer spannenden Schlussphase. Die Gäste aus Münchsmünster erwischten den besseren Start. Nach einem schnellen Angriff in der 17. Minute traf Enrico Reindl zur frühen Führung. Eichstätt II benötigte einige Zeit, um in die Begegnung zu finden, kam jedoch nach dem Seitenwechsel stärker auf. In der 56. Minute nutzte Maximilian Eberlein eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste und erzielte den verdienten Ausgleich. Beide Teams drängten in der Schlussphase auf den Sieg, doch klare Chancen blieben rar. So endete das Duell leistungsgerecht mit einem Remis. Durch die Punkteteilung behauptet der VfB Eichstätt II mit nun 34 Zählern den 4. Tabellenplatz, während der TV Münchsmünster auf Rang 11 bleibt und nun 19 Punkte auf dem Konto hat.

Spitzenspiel ohne Sieger in Hundszell Der SV Ingolstadt-Hundszell und der FC Hitzhofen-Oberzell trennten sich am 19. Spieltag der Kreisliga Donau/Isar 1:1. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 18. Minute durch Manuel Wittmann in Führung. Nach einer druckvollen Anfangsphase verteidigte Hundszell kompakt, während die Gäste zunehmend das Spielgeschehen übernahmen. Dennoch dauerte es bis zur 81. Minute, ehe Nico Seitz den hochverdienten Ausgleich erzielte. In der Schlussphase drängte Hitzhofen-Oberzell auf den Sieg, fand jedoch keinen Weg durch die vielbeinige Abwehr der Gastgeber. Mit dem Remis bleibt Hitzhofen-Oberzell Tabellenführer, nun mit 47 Punkten. Hundszell, das sich kämpferisch präsentierte, festigt mit 25 Punkten Rang acht.

Torlose Punkteteilung in Kösching Im Kellerduell der Kreisliga Donau/Isar trennten sich der TSV Kösching und der SV Karlskron am Sonntagnachmittag mit 0:0. Die rund 120 Zuschauer sahen dabei ein Spiel, das von Kampf und Einsatz geprägt war, Torchancen jedoch Mangelware blieben. Die Gastgeber bemühten sich von Beginn an, über lange Bälle und schnelle Umschaltaktionen Druck aufzubauen. Doch die Abwehrreihe der Gäste stand kompakt und ließ kaum Möglichkeiten zu. Auf der anderen Seite tat sich auch Karlskron schwer, die dicht gestaffelte Defensive der Köschinger zu überwinden. So verlief die erste Halbzeit weitgehend ereignisarm. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Karlskron die Intensität, ohne jedoch entscheidend vor das gegnerische Tor zu kommen. Kösching versuchte es vor allem durch Standards, blieb aber ebenfalls erfolglos. Letztlich blieb es beim gerechten torlosen Remis. Mit diesem Ergebnis verharren beide Teams im Tabellenkeller. Karlskron belegt nun Rang 12 mit 18 Punkten, während Kösching auf dem letzten Platz bleibt und nur 6 Zähler aufweist.

Last-Minute-Treffer entscheidet hart umkämpftes Derby In einem umkämpften Duell der Kreisliga Donau/Isar setzte sich der SV Menning knapp mit 1:0 beim SV Kasing durch. Die Gastgeber mussten sich trotz starker Defensivarbeit in der Schlussminute geschlagen geben. Vor 180 Zuschauern begann Kasing konzentriert und konnte sich gerade in der Anfangsphase auf Torwart Patrick Lücking verlassen. In der 38. Minute parierte er einen von Philip Wolfsfellner geschossenen Foulelfmeter stark. Kurz vor der Pause dezimierte sich Menning selbst, als Marc Zimmer in der 45. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl blieb Menning gefährlich und setzte in der Nachspielzeit den entscheidenden Stich. In der 90. Minute sorgte Moritz Mühlrath nach schnellem Umschaltspiel für den späten Siegtreffer. Durch diesen Erfolg klettert der SV Menning auf Platz 5 der Tabelle, während der SV Kasing nun Rang 9 belegt.

Hohenwart festigt Platz drei mit souveränem Heimsieg Der TSV Hohenwart hat im Heimspiel der Kreisliga Donau/Isar einen überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den TSV Lichtenau gefeiert und damit den dritten Tabellenplatz gefestigt. Lichtenau rutscht nach der Niederlage auf Platz sechs ab. Vor rund 100 Zuschauern begann Hohenwart druckvoll und ging bereits in der 9. Minute durch Andreas Widhopf in Führung. In der 24. Minute erhöhte Sebastian Herker mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit gelang Lorenz Schweiger der Anschlusstreffer für die Gäste (45.). Nach der Pause blieb Hohenwart die dominierende Mannschaft. In der 70. Minute sorgte erneut Sebastian Herker für die Vorentscheidung. Zehn Minuten später setzte Andreas Widhopf mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:1. Durch den Sieg baut Hohenwart sein Punktekonto auf 38 Zähler aus und bleibt auf Rang drei. Lichtenau steht nun mit 31 Punkten auf Platz sechs und muss im Kampf um die Spitzenplätze einen Rückschlag hinnehmen.