Sandersdorf empfängt Krieschow zum Duell zweier Oberliga-Urgesteine

Am dritten Spieltag der NOFV-Oberliga Süd kommt es am Samstag (23. August, 14:00 Uhr) im Sport- und Freizeitzentrum Sandersdorf-Brehna zum Duell zweier etablierter Ligateams: Die SG Union Sandersdorf empfängt den VfB 1921 Krieschow.

Der Anspruch in Krieschow ist, schnell zurück in die Spur zu finden und erneut um Spitzenplätze in der Oberliga mitzuspielen. Personell gibt es jedoch Einschränkungen: Kapitän Andy Hebler sowie mehrere weitere Spieler fehlen verletzungsbedingt. Dennoch gilt der Kader als breit und konkurrenzfähig.

Der VfB ist mit zwei Siegen in Pflichtspiele gestartet. Zum Saisonauftakt gab es ein überzeugendes 3:0 beim VfB Empor Glauchau, ehe im Landespokal Brandenburg ein 5:2-Auswärtserfolg beim Landesklassisten Blau-Weiß Briesen folgte. Im ersten Heimspiel der Saison setzte es jedoch einen Rückschlag: Gegen den FC Einheit Wernigerode unterlag die Mannschaft von Trainer Robert Koch mit 1:2.

Ausgangslage Union Sandersdorf

Die Gastgeber haben ebenfalls einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Am ersten Spieltag gewann Union mit 2:1 in Wernigerode, im zweiten Ligaspiel folgte ein 2:2-Unentschieden gegen Aufsteiger Heiligenstadt. Am vergangenen Wochenende erreichte die Mannschaft außerdem die nächste Runde im Landespokal Sachsen-Anhalt – durch ein 3:2 beim VfB Sangerhausen.

Union Sandersdorf gehört seit Jahren zum festen Inventar der Oberliga Süd. Besonders im heimischen Sportzentrum ist das Team traditionell schwer zu schlagen. Gegen Krieschow fielen die Ergebnisse zuletzt meist knapp aus.

Direkter Vergleich

Die beiden Vereine standen sich in der Oberliga bislang bereits 13-mal gegenüber. Die Bilanz spricht dabei eher für Sandersdorf, das in den letzten Jahren regelmäßig Punkte gegen die Lausitzer sammelte. In der Vorsaison gab es ein 1:1 in Sandersdorf und einen 2:0-Auswärtssieg der Union in Krieschow. Für den VfB blieb es damit bei einem Achtungserfolg in der Fremde, während ein Heimsieg gegen Sandersdorf weiter auf sich warten lässt.

Einschätzung

Die Partie gilt als Duell auf Augenhöhe. Krieschow reist mit dem Ziel an, die Heimniederlage gegen Wernigerode schnell vergessen zu machen und erneut zu punkten. Sandersdorf will die eigene Serie ohne Niederlage ausbauen und mit einem weiteren Erfolg in der oberen Tabellenhälfte bleiben. Vieles deutet auf ein intensives Spiel hin, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.