Sandbach-Tormaschine nicht zu stoppen

Eine verschworene Gemeinschaft: die SG Sandbach hat in der abgelaufenen Saison viel Grund zum Jubeln gehabt. Foto: Joaquim Ferreira

Sandbach. Selten war eine Meisterschaft in der Kreisliga A so verdient, weil über die komplette Distanz überlegen, wie die der SG Sandbach. In 30 Spielen unterlag die Unterzent-Elf nur einmal. Mit der besten Defensive und dem durchschlagskräftigsten Angriff dominierte der Kreisoberliga-Aufsteiger das Spieljahr 2025/26. Dabei sah es nach einer Saison mit großer Verletzungsmisere überhaupt nicht danach aus.

Die Vorbereitung mit Tino Lagator als Cheftrainer war wegbereitend: Auf Gruppenliga-Niveau bereitete der ehemalige U21-Nationalspieler von Montenegro den Kreisoberliga-Absteiger auf die neue Spielzeit vor. Er und Co-Trainer Dennis Uhrig sorgten für Fitness, Stabilität und große Zuversicht. Beweglichkeit und neuem taktischen Spielverständnis hauchten sie dem Absteiger neues Leben ein. Hinzu kamen alleine vom Nachbarn SV Hummetroth elf Spieler zurück zu ihrem alten Ausbildungsverein. Der Rundenbeginn war dann auch ein echter Traumstart: Acht Siege in Serie und 32:3 Toren schockten die Konkurrenten richtiggehend. In der Defensive war die SGS kaum zu knacken: Marc Philip Hansmann, Deniz Babayigit und der erst im Winter dazu gestoßene Mehmet Yildirim, der vorher höherklassig spielte und mit seiner Körperlichkeit und Erfahrung die Innenverteidigung in noch stabilere Abläufe brachte. Weiter in der Kette verteidigten Tim Schadt sowie Jonathan Seiter. Sie gaben dem Konstrukt noch einmal viel Sicherheit, betont Dennis Uhrig. Gerade mal 15 Gegentreffer musste die SGS in 30 Ligaspielen quittieren – Liga-Bestwert! Auch das taktische Training und die nach der Winterpause überlegenen Auftritte sorgte in Sandbach für eine Euphoriewelle. Ganz bitter war, dass durch den Winterabgang von Tino Lagator, der in die Hessenliga zu Hummetroth wechselte, das Gespann mit Dennis Uhrig auseinanderbrach.

Saufhaus folgt auf Lagator

Mit der Verpflichtung von A-Lizenz-Trainer Sebastian Saufhaus bekam die Mannschaft in der Rückserie noch einmal ein völlig neues Gesicht: „Die Mentalität hat Sebastian gesteigert, und das sorgte für eine Weiterentwicklung“, so Uhrig. Ein Spieler wie Ramazan Colaryir, der letzte Saison noch in der Reserve spielte, schaffte den Sprung in die erste Garnitur und wurde mit seinen Toren zum Leistungsträger. In 15 Spielen, also genau der Hälfte dieser Spielzeit, kassierte Sandbach nicht mal einen Gegentreffer. Bedirhan Erdogan, Sebastian Chiriac oder später auch Talent Kinan Hofmann sorgten für viel Kreativität in der Spieleröffnung.

Und offensiv war die Saufhaus/Uhrig-Formation ohnehin nicht unter Kontrolle zu bringen: 120 Tore schenkte der neue Meister seinen Gegnern ein. Darunter 30 alleine von Dennis Uhrig, der mit Ramazan Colaryir und Luca Wirth die Gegner schwindelig spielte. Besonders Uhrig mit seiner Geschwindigkeit und Wirth mit seinen Dribblings machten das Sandbacher Spiel brandgefährlich. „Sebastian Saufhaus und ich wollen nach dem Titelgewinn jetzt erst einmal, dass sich alle erholen. Die Qualität und Stabilität in unserem Kader ist ja vorhanden, was uns hoffnungsvoll stimmt, dass wir auch in der Kreisoberliga eine gute Rolle spielen werden“, sagt Sandbachs Co-Trainer. Festhalten muss man aber auch, dass diese junge Sandbacher Mannschaft ein Versprechen auf die Zukunft ist: Mit der vorzeigbaren Nachwuchsarbeit wird die SGS auch künftig immer wieder gut ausgebildete Talente rekrutieren können. Eine neue Generation wächst heran, die an alte erfolgreichere Zeit anknüpfen könnte.