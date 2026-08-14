Sand und Gudensberg im Gipfeltreffen – Derbystimmung am Oberbach

Noch ist die Saison jung, dennoch zeichnen sich bereits erste Geschichten ab. Sand hat als einziges Team schon drei Siege eingefahren, Gudensberg ist nach zwei Auftritten ebenfalls noch makellos und ohne Gegentor. Auf der anderen Seite stehen Verbandsliga-Absteiger Willingen, Wolfhagen II und Brunslar/Wolfershausen noch ohne Punkt da. Dazwischen sorgen vor allem die Aufsteiger für Aufmerksamkeit – und bekommen am Wochenende die nächsten anspruchsvollen Prüfungen.
Bereits am Freitagabend empfängt der TSV Altenlotheim den TSV Korbach. Die Gastgeber haben das 0:3 zum Auftakt gegen Oberes Edertal mit dem spektakulären 11:1 gegen Weidelsburg beantwortet, während Korbach nach dem 2:1 gegen Willingen beim 0:3 in Sand trotz zahlreicher Chancen erstmals leer ausging. Altenlotheims Trainer Robin Wissemann erwartet einen „offenen Schlagabtausch“, muss allerdings auf den zuletzt doppelt erfolgreichen Neuzugang Luke Hanatschek verzichten, der sich für acht Wochen beruflich im Ausland befindet. Bei Korbach stehen hinter Elias Mayer, Henrik Plassmann und Lukas Beil Fragezeichen – ausgerechnet drei Spieler aus der Viererkette.
Im Weinbergstadion steigt am Samstag das erste echte Spitzenspiel der jungen Saison. FSG Gudensberg kommt nach dem eindrucksvollen 6:0 in Melsungen auf sechs Punkte und 7:0 Tore, SSV Sand hat mit drei Siegen aus drei Spielen die maximale Ausbeute gesammelt. Gewinnt die FSG ihr erstes Heimspiel, zieht sie an den Gästen vorbei und übernimmt die Tabellenführung. Sand wiederum hat mit seiner Widerstandsfähigkeit und Effizienz bislang gezeigt, warum die Mannschaft zu den meistgenannten Aufstiegskandidaten gehört – nun wartet der bislang wohl größte Gradmesser.
Ganz anders ist die Lage beim SC Willingen. Der Verbandsliga-Absteiger verlor zunächst in Korbach und anschließend zuhause gegen Gudensberg und steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt da. Nun geht es zum TSV Mengsberg, der nach dem 4:2 gegen Homberg zuletzt knapp mit 1:2 in Melsungen unterlag. Für Willingen wäre ein weiterer Rückschlag angesichts der eigenen Ambitionen ein denkbar schlechter Start, während die neu formierte Mengsberger Mannschaft früh zeigen kann, dass mit ihr auch gegen einen der nominellen Favoriten zu rechnen ist.
Bei FSV Wolfhagen II ist der Saisonstart misslungen. Nach dem 0:2 in Neuental folgte gegen Fritzlar eine deutliche 0:4-Heimniederlage – nach zwei Spielen warten die Wölfe damit nicht nur auf Punkte, sondern auch auf ihr erstes Tor. Gegner FC Homberg reist dagegen mit einem bemerkenswerten Erfolgserlebnis an: Der FC drehte gegen Neuental/Jesberg einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg. Für die junge Wolfhager Mannschaft ist deshalb vor allem eine Reaktion auf den schwachen Auftritt gegen Fritzlar gefragt.
Die SG Neuental/Jesberg hat in ihren ersten beiden Gruppenliga-Spielen bereits beide Seiten der neuen Liga kennengelernt. Dem späten 2:0 gegen Wolfhagen folgte in Homberg eine besonders bittere 3:4-Niederlage, obwohl der Aufsteiger zwischenzeitlich mit drei Toren führte. Nun kommt der Melsunger FV, der nach seinem emotionalen 2:1 gegen Mengsberg unter der Woche beim 0:6 gegen Gudensberg deutlich auf den Boden zurückgeholt wurde. Beide Teams stehen bei drei Punkten und wollen verhindern, früh den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.
Was ist ein starkes Spiel wert, wenn am Ende erneut kein Punkt herausspringt? Diese Frage begleitet die FSG Weidelsburg in ihr Heimspiel gegen die SG Brunslar/Wolfershausen. Nach dem 1:11 in Altenlotheim zeigte der Aufsteiger beim 2:3 in Sand eine bemerkenswerte Reaktion, führte zwischenzeitlich sogar mit 2:1 und verlor erst durch einen späten Foulelfmeter. Auch Brunslar ist nach Niederlagen gegen Edermünde und Oberes Edertal noch punktlos. Für beide Mannschaften bietet das direkte Duell daher eine frühe Gelegenheit, erstmals etwas Zählbares mitzunehmen.
Neun Tore, sechs Punkte und Tabellenplatz zwei: Die SG Oberes Edertal hat als Aufsteiger einen Start nach Maß erwischt. Nach dem 3:0 gegen Altenlotheim legte die Mannschaft von Tim Arnold beim 6:2 in Brunslar eindrucksvoll nach. Gegen die SG Neukirchen/Röllshausen steigt der Schwierigkeitsgrad allerdings deutlich: Die Gäste sind ebenfalls noch ungeschlagen und fegten den Vorjahresdritten Edermünde zuletzt mit 4:0 vom Platz. Damit treffen zwei der bisherigen positiven Überraschungen direkt aufeinander.
Auch der FC Domstadt Fritzlar hat sich auf Anhieb in der neuen Spielklasse zurechtgefunden. Nach dem 1:1 gegen Neukirchen folgte ein überzeugendes 4:0 bei Wolfhagen II, sodass der Aufsteiger nach zwei Partien bei vier Punkten steht. Nun kommt mit dem SC Edermünde eine Mannschaft auf den Exer, die nach dem 4:2 zum Auftakt gegen Brunslar zuletzt beim 0:4 in Neukirchen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen musste. Für Fritzlar ist es die nächste Gelegenheit zu zeigen, dass der starke Start mehr als nur eine Momentaufnahme ist.