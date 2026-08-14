Sand und Gudensberg im Gipfeltreffen – Derbystimmung am Oberbach

Waldecker Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen

Bereits am Freitagabend empfängt der TSV Altenlotheim den TSV Korbach. Die Gastgeber haben das 0:3 zum Auftakt gegen Oberes Edertal mit dem spektakulären 11:1 gegen Weidelsburg beantwortet, während Korbach nach dem 2:1 gegen Willingen beim 0:3 in Sand trotz zahlreicher Chancen erstmals leer ausging. Altenlotheims Trainer Robin Wissemann erwartet einen „offenen Schlagabtausch“, muss allerdings auf den zuletzt doppelt erfolgreichen Neuzugang Luke Hanatschek verzichten, der sich für acht Wochen beruflich im Ausland befindet. Bei Korbach stehen hinter Elias Mayer, Henrik Plassmann und Lukas Beil Fragezeichen – ausgerechnet drei Spieler aus der Viererkette.

Im Weinbergstadion steigt am Samstag das erste echte Spitzenspiel der jungen Saison. FSG Gudensberg kommt nach dem eindrucksvollen 6:0 in Melsungen auf sechs Punkte und 7:0 Tore, SSV Sand hat mit drei Siegen aus drei Spielen die maximale Ausbeute gesammelt. Gewinnt die FSG ihr erstes Heimspiel, zieht sie an den Gästen vorbei und übernimmt die Tabellenführung. Sand wiederum hat mit seiner Widerstandsfähigkeit und Effizienz bislang gezeigt, warum die Mannschaft zu den meistgenannten Aufstiegskandidaten gehört – nun wartet der bislang wohl größte Gradmesser.

Ganz anders ist die Lage beim SC Willingen. Der Verbandsliga-Absteiger verlor zunächst in Korbach und anschließend zuhause gegen Gudensberg und steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt da. Nun geht es zum TSV Mengsberg, der nach dem 4:2 gegen Homberg zuletzt knapp mit 1:2 in Melsungen unterlag. Für Willingen wäre ein weiterer Rückschlag angesichts der eigenen Ambitionen ein denkbar schlechter Start, während die neu formierte Mengsberger Mannschaft früh zeigen kann, dass mit ihr auch gegen einen der nominellen Favoriten zu rechnen ist.

Wolfhagen muss gegen Homberg offensiv zulegen

Bei FSV Wolfhagen II ist der Saisonstart misslungen. Nach dem 0:2 in Neuental folgte gegen Fritzlar eine deutliche 0:4-Heimniederlage – nach zwei Spielen warten die Wölfe damit nicht nur auf Punkte, sondern auch auf ihr erstes Tor. Gegner FC Homberg reist dagegen mit einem bemerkenswerten Erfolgserlebnis an: Der FC drehte gegen Neuental/Jesberg einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg. Für die junge Wolfhager Mannschaft ist deshalb vor allem eine Reaktion auf den schwachen Auftritt gegen Fritzlar gefragt. Neuental/Jesberg empfängt angeschlagene Melsunger