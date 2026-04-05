Sand fordert Edermünde – Schauenburg will in Mengeringhausen nachlegen

Sands Trainer Dennis Enzeroth geht mit Respekt, aber auch mit einer klaren Vorstellung in die Partie. Seine Mannschaft wolle „bewusst und demütig“ ins Spiel gehen, den „Flow und das Selbstbewusstsein der letzten Spiele“ mitnehmen und Edermünde „unser Spiel aufdrücken“. Personell sieht es günstig aus: Bis auf Czerny und Unzicker sei der Kader komplett. Dass Sand zuletzt an Form gewonnen hat, passt zu dieser Haltung: Der SSV steht inzwischen bei 35 Punkten und hat sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

Das Nachholspiel in Sand ist für beide Seiten ein echter Gradmesser. Der SSV Sand kann mit einem Heimsieg den Abstand zu Edermünde deutlich verkürzen, die Gäste wiederum würden mit einem Auswärtserfolg ihre Position im Verfolgerfeld festigen und den Blick weiter nach oben richten.

Auch beim SC Edermünde ist die Richtung klar. Co-Trainer Patrick Lutzi spricht von der „Chance, weiter Anschluss an Gudensberg zu halten“ und verweist zugleich darauf, dass der deutliche Sieg zuletzt in Wolfhagen zwar guttat, die Mannschaft in der Rückrunde aber „noch Luft nach oben“ habe. Edermünde ist nach dem 5:1 bei Wolfhagen wieder auf Rang vier geklettert und zählt damit weiter zu den auffälligsten Teams hinter dem Spitzenreiter.

Im zweiten Nachholspiel trifft Mengeringshausen auf eine Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld mit Ambitionen nach oben. Die Waldecker gehen als Tabellenletzter in die Partie, haben nach dem ersten Saisonsieg zuletzt aber zumindest ein kleines Lebenszeichen gesendet. SG Schauenburg kann mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Top sechs wahren – vielleicht sogar mehr.

Spielender Co-Trainer des TuSpo Dominik Lüdtke beschreibt die Lage offen: Seine Mannschaft bekomme zwar oft großes Lob, spiele „bei Weitem nicht wie ein Tabellenletzter“, habe sich dafür aber zu selten mit Punkten belohnt. Gerade über 60 oder 70 Minuten halte man gut mit, bekomme die Leistung aber nicht sauber über die gesamte Distanz. Trotzdem ist der Ton nicht resignativ, im Gegenteil: Mengeringhausen wolle „noch Punkte sammeln, Gegner ärgern und unser Spiel weiter aufziehen“. Der Druck liege nicht beim TuSpo, „sondern beim Gegner“ – vielleicht werde genau das zum Vorteil.

Bei Schauenburg ist die Warnung deutlich. Trainer Florian Peter erinnert an das Hinspiel, das seine Mannschaft „glücklich 1:0 gewonnen“ habe, und sagt ausdrücklich, Mengeringhausen stehe besser da, als es die vier Punkte vermuten ließen. Zugleich verweist er auf die starke Rückrunde seiner Elf: Aus fünf Spielen habe Schauenburg vier Siege und ein Unentschieden geholt, damit sei man hinter Schwalmstadt eines der stärkeren Teams des zweiten Saisonabschnitts. Trotz einiger Ausfälle bleibt die Marschroute eindeutig: drei Punkte holen und die Saison möglichst in den Top sechs, vielleicht sogar unter den Top fünf, beenden.