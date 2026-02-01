Samuel Stainbank wechselt zum SV Wilhelmshaven! Neuer Stürmer kommt vom TuS Esens von NK · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Egbers

Mit Samuel Stainbank schließt sich ein weiterer Spieler aus der Region dem SV Wilhelmshaven an. Das verkündete der Oberligist via Instagram. Der 26-jährige Offensivspieler kommt vom TuS Esens an die Jadeküste und bringt mit einer Körpergröße von 1,95 Metern, 90 Kilogramm Gewicht sowie sieben Treffern aus 15 Landesligaeinsätzen eine beachtliche Visitenkarte mit.

Der Oldenburger blickt der neuen Herausforderung in der Oberliga voller Vorfreude entgegen und möchte mit seinem neuen Club am Ende ganz oben stehen:

„Das kann nur mein persönliches Ziel hier im Verein sein und ich möchte mit möglichst vielen Toren, Vorlagen und guten Spielen meinen Teil dazu beitragen. Ich freue mich, wenn das Wetter mitspielt und es endlich losgeht.“ Abseits des Platzes verbringt Stainbank gerne Zeit mit seiner Freundin, Freunden und der Familie. Als Fan des Hamburger SV ist der Fußball jedoch allgegenwärtig:

„Aber im Grunde dreht sich doch alles um den Ball, denn meine gesamte Familie ist fussballverrückt. Wenn nicht gespielt wird , dann wird es eben irgendwo geschaut.“

Auch Teamchef Frank Löning äußert sich positiv über den Neuzugang:

„Mit Samuel kommt ein sehr interessanter Spieler zu uns ins Team. Er ist groß gewachsen, dabei aber schnell und technisch sehr versiert. Er hat bei uns im Probetraining trotz der widrigen Verhältnisse einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“ Gleichzeitig weist Löning darauf hin, dass für Stainbank mit dem Schritt in die Oberliga Neuland betreten wird:

„Samuel hat noch nicht höherklassig gespielt und daher ist es auch für ihn ein sehr großer Schritt in die Oberliga. Aber er hat als Stammspieler in Esens seine Tor gemacht und ich hoffe, das er sich bei uns noch weiterentwickeln kann.“ Bisher spielte der Neuzugang für Esens 30 Mal in der Landesliga (7 Tore) sowie 24 Mal in der Bezirksliga, in der er mit 25 Toren zum Aufstieg entscheidend beitrug.