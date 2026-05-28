Samuel Horozovic: „Ich möchte weiter unterstützen“

Welche Erinnerungen bleiben sonst noch?

Leute wie Olaf Thurmann, Ralph Krauss, Patrick Hönig oder Fabian Schäfer so lange zu kennen, das habe ich genossen. Als ich selbst Fußball gespielt habe, in der Jugend, gab es Höhen und Tiefen. Aber die Tiefs haben mich auch weitergebracht. In der C-Jugend wurde ich einmal ziemlich zornig und stand kurz vor dem Rauswurf. Ich habe das Trikot hingeschmissen und hatte keine Lust mehr auf den Trainer. Es war nicht korrekt, wie ich mich verhalten habe.

Ich kam dann direkt in die B-Jugend hoch und wurde parallel Trainer. Ich habe oft das Training meines Bruders Sean angeschaut. Stefan Friedrich kam einmal auf mich zu, ob ich nicht Lust hätte, einzusteigen. Das war ein entscheidender Moment. Trainer, da war ich von Tag eins an Feuer und Flamme. Auch wenn es immer wieder Kopfschmerzen gab, was Eltern betrifft, als Jugendtrainer und ‑koordinator. Es wird schlimmer und schlimmer, aber auch da habe ich die Momente genossen, die internationalen Turniere, zwei Tore gegen Chelsea zu schießen, gegen Bayern zu spielen und so vieles mehr.

Horozovic: „Aktuell überwiegt einfach die Vorfreude“

Spieler, Funktionär, Trainer, Mitarbeiter – welche Position hat am meisten Spaß gemacht?

Als Trainer eine Mannschaft zu führen und zu entwickeln. Die U19 mit einem Trainingslager in Österreich, das Double mit der U17, mit der U15 auch der Aufstieg in die Regionalliga – das waren schöne Momente. Es war auch schön zu sehen, wie „mein“ 2005er- und 2006er-Jahrgang, mit dem ich die Saison begonnen hatte, in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegen ist.

Wie verlief der Abschied von der Mannschaft? Nach dem Pokalfinale musste ich erst einmal runterkommen. Wir waren noch bei Senftlebens in Essenheim und haben auf dem Clubgelände beim Griechen gefeiert. Das war alles relativ entspannt. Ich bin zu jedem Einzelnen gegangen – manche Spieler sind über die Saison hinweg ja auch unzufrieden –, um sich noch einmal auszutauschen, zu verabschieden und alles Gute zu wünschen. Am 20. Juni findet beim Saison-Kick-off eine kleine Verabschiedung statt. Was werden Sie am meisten vermissen? Aktuell überwiegt einfach die Vorfreude. Ich bin froh und glücklich, dass ich ein neues Kapitel aufschlage – sonst hätte ich mich nicht frühzeitig entschieden, meine Trainertätigkeit und meinen Job bei Schott aufzugeben. Ich durfte knapp drei Jahre Aktiventrainer sein, mit drei Titeln. Darüber, was ich vermissen werde, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht. Trotz Abschied: Horozovic bleibt Schott Mainz erhalten