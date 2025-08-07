Samuel Boneberger verlässt den FV Ravensburg

Beim FV Ravensburg geht eine lange Ära zu Ende. Abwehrspieler Samuel Boneberger, der seit der Saison 2016/17 fester Bestandteil der aktiven Mannschaft war und zuvor bereits in der Jugendabteilung des Vereins ausgebildet wurde, verlässt den Club auf eigenen Wunsch. Wie der FV Ravensburg mitteilt, wurde der bestehende Vertrag des 27-Jährigen einvernehmlich aufgelöst.

In der offiziellen Vereinsnachricht auf Instagram heißt es: „Heute verabschieden wir uns von einem Ravensburger Urgestein: Samuel Boneberger hat seinen Vertrag bei uns auf eigenen Wunsch aufgelöst.“ Der Club würdigt die langjährige Verbundenheit und die Einsatzbereitschaft des Defensivspielers mit großer Anerkennung: „Lieber Sammy, wir bedanken uns bei Dir für 189 Spiele in blau/weiß und wünschen dir privat, sportlich und auch beruflich nur das Beste!“

Boneberger war mit Ausnahme der Saison 2017/18, die er beim VfL Sindelfingen verbrachte, durchgängig für die Ravensburger aktiv. Nach seiner Rückkehr entwickelte er sich zu einer wichtigen Stütze in der Defensive des Oberligisten. In der Spielzeit 2024/25 absolvierte er 16 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg sowie ein Spiel für die zweite Mannschaft in der Landesliga Staffel 4.