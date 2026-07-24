Samtgemeindepokal Sögel: Pokalhit oder Geburtstagskater? Stavern fordert Berßen im großen Finale – trotz Janik Burows dreißigster Geburtstagsparty.rn von Gerry Grave · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

Im heutigen großen Finale des Samtgemeindepokals Sögel kommt es zum ultimativen Aufeinandertreffen zwischen der SG Stavern / Apeldorn und der SG Berßen/Eisten-Hüven. Doch während Stavern noch die intensiven Vorrunden-Duelle in den Knochen stecken und ab achtzehn Uhr bereits das erste Kaltgetränk wartet, muss auf dem Platz über die vollen neunzig Minuten alles abgerufen werden. Kann das Team trotz Feierlaune den Fokus behalten und sich den Pokal schnappen? Der diesjährige Samtgemeindepokal Sögel reißt die Zuschauer von den Sitzen und bietet genau das, was das Amateurfußball-Herz begehrt: packende Derbys, Last-Minute-Treffer und eine ganz besondere Konstellation im Hintergrund.

Gruppe A: Die große Jost Schulte-Himmelpforten-Show Das Turnierschema sorgte direkt für eine flinke Portion Dynamik und ein bisschen gesunde Eifersucht. Während die Gruppe B als Dreiergruppe ganz entspannt an nur einem einzigen Tag – dem Mittwoch – fertig war, musste die Gruppe A richtig schuften. Weil hier vier Mannschaften antraten, erstreckten sich die Spiele über zwei intensive Turniertage am Dienstag und Donnerstag. Am Ende thronte die SG Stavern / Apeldorn ungeschlagen mit sieben Punkten an der Spitze. Das verdankte das Team vor allem einer cleveren Taktik: kompakt verteidigen, den Gegner das Spiel machen lassen und auf die Geistesblitze des eigenen Stürmers vertrauen.

Und dieser Plan ging perfekt auf, denn der dreiundzwanzigjährige Linksfuß Jost Schulte-Himmelpforten hatte seine Torschuss-Schuhe fest geschnürt. Im ersten Duell gegen Sögel – die zuvor Börger deutlich überrannt hatten – schoss er nach nur drei Minuten das Führungstor. Sögel kämpfte sich zum Ausgleich zurück. Doch kurz vor dem Schlusspfiff in der vierundvierzigsten Minute schlug Stavern eiskalt zum knappen Sieg zu. Auch Mattes Tangen, frisch aus den A-Junioren gekommen, zeigte eine starke Leistung. Direkt danach folgte das nächste packende Duell gegen die SV DJK Eintracht Börger. Börger war spielerisch besser, doch Schulte-Himmelpforten drehte die Partie mit zwei Treffern im Alleingang. Dass Börger in der Nachspielzeit noch zum Unentschieden ausglich, änderte nichts mehr am großen Erfolg: Das Finalticket war gelöst.

Bundesliga-Glanz, Urlaubsgrüße und der Knackpunkt im Mittelfeld Bei der Mannschaft aus Sögel gab es eine sehr gelungene Überraschung an der Seitenlinie. Da Cheftrainer Jürgen Jansen aktuell im wohlverdienten Urlaub weilt, schickte er Urlaubsgrüße und eine echte Fachfrau als Vertretung. Keine Geringere als Sandra Olges übernahm interimsmäßig das Kommando und brachte eine gehörige Portion Bundesliga-Erfahrung mit nach Hüven. Sie spielte früher selbst für den FC Heike Rheine im Oberhaus und war im letzten Jahr noch als Co-Trainerin der Frauen des SV Meppen aktiv.

Als Zuschauer am Spielfeldrand sah man gestern ganz genau, wo die Probleme bei Sögel lagen. Offensiv lief es eigentlich richtig gut und die Mannschaft zeigte phasenweise tollen Kombinationsfußball. Doch der Knackpunkt war das Mittelfeld: Durch zu leichte Ballverluste im Zentrum konnte der Gegner viel zu einfach durchstecken und eiskalt die Tore erzielen. Das passierte leider gleich zweimal. Auch Interimstrainerin Sandra Olges erkannte das Problem goldrichtig und versuchte sofort einzugreifen. Lautstark rief sie über den Platz: „Hey, du bist die Nummer 6, du musst hier arbeiten!“ Es half am Ende nichts mehr, aber dass eine Frau die Herrenmannschaft bei diesem prestigeträchtigen Turnier so leidenschaftlich und taktisch klug coachte, war ein tolles Highlight, das von den Zuschauern hervorragend angenommen wurde. Trainer Thomas Rohling und das Geheimnis der frühen Fete Stavern-Trainer Thomas Rohling blickt mit viel Vorfreude, aber auch mit Respekt auf das Endspiel gegen den Gewinner der Gruppe B, die SG Berßen/Eisten-Hüven: „Was die Jungs gestern in den kurzen, intensiven Partien abgerissen haben, hat richtig Kraft gekostet. Heute Abend gegen Berßen müssen wir mal gucken, wie fit die Spieler nach diesem harten Donnerstag noch auf dem Platz sind. Aber wir haben eine ganz besondere Motivation: Eigentlich startet bei uns heute schon ab achtzehn Uhr eine riesige Fete, weil einer unserer Spieler heute genau dreißig Jahre alt wird und groß feiert! Deswegen bin ich guter Dinge, dass meine Mannschaft auf dem Platz nochmal absolut alles raushaut, um danach den Turniersieg so richtig gebührend auf der Geburtstagsparty zu feiern!“