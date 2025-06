Samtgemeindepokal 2025: Spannung pur in Gruppe A und B

Für den Samtgemeindepokal Werlte 2025 stehen wie jedes Jahr zwei Gruppen auf dem Plan. Der Austragungsmodus: In der Gruppenphase in zwei Dreiergruppen kämpfen die teilnehmenden Teams um den Einzug ins Halbfinale, die letztendlich am Samstag, 12. Juli 2025, um 18:30 Uhr im Finale gipfel.

"Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr Gastgeber des Samtgemeindepokals 2025 sind", erklärt der Veranstalter. Am 11. und 12. Juli heißt es am Eiche Sportpark in Wehm: Fußball pur – zwei Tage lang!

Mit dabei sind starke Teams aus der ganzen Samtgemeinde: SG Wehm, Lorup II, Vrees (alle Gruppe A), Werlte II, SG Lahn und Bockholte (alle Gruppe B). Spannung, Emotionen und Teamgeist garantiert!