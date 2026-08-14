Samtgemeinde-Derby: Stöckse brennt auf Revanche gegen Steimbke Erstes Heimspiel für den Aufsteiger von Benedikt Hitze · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser

Steimbke muss Auswärts zum Aufsteiger – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Am Sonntag steigt beim Aufsteiger SV GW Stöckse die Premiere auf eigenem Platz in der Bezirksliga. Im Samtgemeinde-Derby gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke wollen die Gastgeber die Pokal-Niederlage vor zwei Wochen vergessen machen.

Am Sonntag (15:00 Uhr) herrscht Premierenstimmung beim SV GW Stöckse: Der Aufsteiger feiert sein allererstes Heimspiel in der Bezirksliga – und das direkt mit einem echten Kracher. Im Samtgemeinde-Derby empfängt die Mannschaft den Nachbarn SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Rollenverteilung schien nach dem Duell im Pokal vor zwei Wochen klar abgesteckt, als sich die Gäste relativ deutlich durchsetzen konnten. Doch Stöckse-Trainer Alexander Meyer rechnet sich diesmal deutlich mehr aus. „Wir haben Samtgemeinde-Derby gegen Steimbke. Erstes Heimspiel Bezirksliga, wir haben wieder was gutzumachen“, erklärt Meyer mit Blick auf die Pokalniederlage. Beide Teams verloren ihr erstes Ligaspiel: Stöckse unterlag beim RSV Rehburg mit 0:2, während der SV B-E Steimbke eine 0:1-Heimpleite gegen den SV Esperke hinnehmen musste. Umso größer ist auf beiden Seiten die Lust, am 2. Spieltag den ersten Dreier oder zumindest den ersten Punkt einzufahren.