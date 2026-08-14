Samtgemeinde-Derby: Stöckse brennt auf Revanche gegen Steimbke

Am Sonntag steigt beim Aufsteiger SV GW Stöckse die Premiere auf eigenem Platz in der Bezirksliga. Im Samtgemeinde-Derby gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke wollen die Gastgeber die Pokal-Niederlage vor zwei Wochen vergessen machen.
Am Sonntag (15:00 Uhr) herrscht Premierenstimmung beim SV GW Stöckse: Der Aufsteiger feiert sein allererstes Heimspiel in der Bezirksliga – und das direkt mit einem echten Kracher. Im Samtgemeinde-Derby empfängt die Mannschaft den Nachbarn SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Rollenverteilung schien nach dem Duell im Pokal vor zwei Wochen klar abgesteckt, als sich die Gäste relativ deutlich durchsetzen konnten. Doch Stöckse-Trainer Alexander Meyer rechnet sich diesmal deutlich mehr aus.
„Wir haben Samtgemeinde-Derby gegen Steimbke. Erstes Heimspiel Bezirksliga, wir haben wieder was gutzumachen“, erklärt Meyer mit Blick auf die Pokalniederlage. Beide Teams verloren ihr erstes Ligaspiel: Stöckse unterlag beim RSV Rehburg mit 0:2, während der SV B-E Steimbke eine 0:1-Heimpleite gegen den SV Esperke hinnehmen musste. Umso größer ist auf beiden Seiten die Lust, am 2. Spieltag den ersten Dreier oder zumindest den ersten Punkt einzufahren.
Trotz der Respekt vor der Qualität des Gegners gibt sich der Aufsteiger-Coach vor heimischer Kulisse selbstbewusst. „Wir wissen, dass Steimbke eine gute Truppe hat und dass es nicht einfach wird. Aber wir wollen mal was mitnehmen. Das heißt nicht zwingend, dass wir gewinnen müssen, aber wir wollen auf jeden Fall einen Punkt holen. Ich denke, das ist auch drin mit unserer Truppe“, betont Meyer.
Personell kann der Stöckse-Trainer aus dem Vollen schöpfen, was die Zuversicht vor dem ersten Bezirksliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte zusätzlich stärkt. „Ich habe eigentlich alle dabei, alle an Bord. Es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel als im Pokal vor zwei Wochen. Wir werden unser Bestes geben. Wir wollen was Zählbares mitnehmen und sind gewappnet“, so Meyer abschließend.