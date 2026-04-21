Samt zweifelhafter Schiri-Entscheidung: RW Überacker verliert knapp

RW Überacker verlor am Wochenende knapp mit 0:1. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Der SV Überacker unterlag dem Tabellenzweiten mit 0:1. Eine kuriose Elfmeter-Entscheidung sorgte für Kopfschütteln bei beiden Teams.

Zunächst fand die Fasching-Elf überhaupt nicht ins Spiel, und die Gastgeberinnen gingen durch einen individuellen Fehler in der Abwehr in Führung. Nach einem klaren Foul an Marie Wich entschied der Unparteiische zur Überraschung beider Mannschaften auf Stürmerfoul statt auf Strafstoß. „Mit dieser Entscheidung war er ganz allein“, so Fasching. „Alle hatten nach dem Pfiff mit einem Elfmeter gerechnet.“

Viel Pech und kuriose Entscheidungen des Schiedsrichters führten beim Auswärtsspiel der Rot-Weißen aus Überacker am Samstag beim Tabellenzweiten SV Thenried zu einer knappen 0:1-Niederlage. Trotz der Pleite konnte die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching ihren fünften Tabellenplatz aber behaupten.

Im Anschluss fing sich die RW-Elf und fand besser ins Spiel. Es ergaben sich zwei gute Chancen zum Ausgleich, Spielführerin Johanna Draude scheiterte mit einem Schuss aber an der Querstange.

„In den zweiten 45 Minuten hat nur noch meine Mannschaft gespielt“, berichtet Fasching. „Vom Tabellenzweiten kam wirklich nichts mehr. Die standen nur noch hinten drin und haben verteidigt.“ Doch mehr als zwei weitere Treffer ans Aluminium sprangen für die Gäste aus Überacker dabei nicht heraus.