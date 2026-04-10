Samt „Trainertausch": Brachelen präsentiert neues Trainerduo für 26/27 Andre Lehnen und Nico Herzog übernehmen für Danny Fäuster von Benedikt Hitze · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser

Nico Herzog (l.) und Andre Lehnen (R.) übernehmen den SVB zur neuen Saison – Foto: SV Brachelen

Der SV Bachelen und Danny Fäuster gehen nach vier Jahren getrennte Wege. Während Fäuster im Sommer den Sprung nach Wegberg-Beeck wagt, schlägt einer seiner Nachfolger den umgekehrten Weg ein: Andre Lehnen, zuletzt Co-Trainer in Beeck, übernimmt zur neuen Saison zusammen mit Nico Herzog beim SV. Die Weiterentwicklung der Spieler und des Kader steht beim SVB dabei ganz oben.

"Uns ist klar, dass die letzten Jahre wirklich gut waren – auch geprägt vom jetzigen Trainerteam – und dass sich in der Mannschaft unheimlich viel entwickelt hat", lobt Geschäftsführer David Katthagen die Arbeit des bisherigen Trainerteams. Basis sichern und Ambitionen schärfen Der 41-Jährige macht im Gespräch deutlich, dass der Verein vor einer entscheidenden Phase steht. „Wir wollen diesen jungen, sehr talentierten Kader halten - das ist keine Selbstverständlichkeit", so Katthagen. Die Mannschaft spielt in ihrer erst zweiten A-Liga-Saison bereits oben mit. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, braucht es eine Lösung, „der man die Ambition glaubhaft abnimmt. Uns war es besonders wichtig, eine Trainerlösung zu präsentieren, die allen zeigt, dass wir es ernst meinen. Wir wollten jemanden finden, der die Mannschaft weiterentwickeln kann." Der Name Andre Lehnen war für die Verantwortlichen naheliegend. Lehnen, der aktuell auch als Jugendcoach im Verein aktiv ist, bringt eine beeindruckende Vita mit. Vor allem seine Zeit in Helpenstein, das er ungeschlagen zur Meisterschaft und in die Landesliga führte, spricht für sich.