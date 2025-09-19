Samstags in Düsseldorf, Sonntag gegen Hetzerath

Für den weiblichen Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken gilt es am Wochenende, sich in zwei Liga-Spielen zu bewähren. Die mit vielen U17-Spielern verstärkte U19 bestreitet das erste Auswärtsreise in der WDSV-U19-Juniorinnenliga geht nach Düsseldorf zu zur DJK TUSA 06, die U17 empfängt mit zahlreichen U15-Spielerinnen den SV Hetzerath in Luisenthal.

Mit dem Auswärtsspiel bei der DJK TUSA 08 Düsseldorf steht für die weibliche U19 des 1. FC Saarbrücken das erste Auswärtsspiel in der WDFV-U19-Juniorinnenliga an. Das Spiel Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Fleher Str. beginnt am Samstag umn 17 Uhr. "Wir werden viele U17-Spielerinnen mitnehmen, damit wir da einen besseren Wettbewerb haben und sie sich gegen ältere Spielerinnen bewähren können. Wir waren in der vergangenen Regionalliga Meister, sie waren in der Parallel-Gruppe Letzter, aber das hat im Nachwuchsbereich ja nicht viel zu sagen. Das erste Spiel haben sie nur 1:2 verloren. Deshalb sollten wir sie ernst nehmen und unsere beste Leistung abrufen. Wir haben aber zuvor eine vier- bis fünfstündige Busfahrt, wir müssen sehen, wie wir da ins Spiel kommen", sagte Tobias Grimm zum Samstag-Spiel am Rhein.

Am darauf folgenden Sonntag geht es im Völklinger Stadtteil Luisenthal (15 Uhr, Kunstrasenplatz Rotstaystr.) in der Regionalliga Südwest gegen den SV Hetzerath. "Das wollen wir natürlich auch gewinnen, sie haben ja keinen Punkt und 33 Gegentore in drei Spielen. Es wird eventuell eine oder zwei Spielerinnen am Sonntag mit dabei sein, da werden wir aber mit den Einsatzzeiten steuern. Wir werden dann gegen stärkere Gegnerinnen bei einem Doppelspieltag grundsätzlich entscheiden müssen, wie wir da personell vorgehen. Aber für dieses Wochenende haben wir personell mit zwei getrennten Kadern geplant".