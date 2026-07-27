Samstags gegen den HSV: DFB terminiert die ersten fünf Spieltage

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Dreimal sonntags, einmal samstags und einmal montags: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag die Ansetzungen für die ersten fünf Spieltage der Google Pixel Frauen-Bundesliga bekanntgegeben.

Besonderer Auftakt im Baden-Württemberg-Duell

Die Mädels aus Cannstatt reisen zum Auftakt am Sonntag, 23. August, nach Sinsheim. Dort treffen sie zum Saisonauftakt in der SNP Arena auf die TSG Hoffenheim. Erst zwei Spiele, darunter ein Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg und ein Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona, trugen die Sinsheimerinnen in der 30.150 Zuschauer fassenden Anlage aus. Anpfiff des Baden-Württemberg-Duells ist um 14 Uhr.

Erstes Heimspiel im GAZi-Stadion

Im ersten Heimspiel empfangen die VfB Frauen dann eine Woche später am Samstag, 29. August, den Hamburger SV im GAZi-Stadion auf der Waldau. Spielbeginn ist ebenfalls um 14 Uhr. Jetzt Dauerkarte sichern!

Am Sonntag, 6. September, um 18.30 Uhr, geht es für Kapitänin Maximiliane Rall und Co. nach Nürnberg, gefolgt vom zweiten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 13. September, um 14 Uhr. Das erste Montagsspiel bestreiten die VfB Frauen dann am Montag, 21. September, um 18 Uhr.

Alle Partien werden live auf Magenta TV und DAZN übertragen. Das Montagsspiel in Bremen kann zudem auf Sport1 verfolgt werden.