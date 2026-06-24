Samstagabend im DFB-Pokal: Großaspach empfängt Arminia Bielefeld

Die SG Sonnenhof Großaspach blickt mit großer Vorfreude auf das anstehende Highlight der neuen Saison 2026/2027. Am heutigen Mittwochnachmittag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die zeitgenauen Ansetzungen für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals bekanntgegeben. Für die SG steht fest: Es wird ein echter Samstagabend-Kracher vor heimischer Kulisse.
Der genaue Termin für das Pokal-Duell steht fest
Die Spannung rund um den Start in die neue Spielzeit steigt spürbar. Der genaue Termin für das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal der Saison 2026/27 ist nun fixiert. Die SG Sonnenhof Großaspach wird am Samstag, den 22. August 2026, antreten. Der Anpfiff in der heimischen Arena erfolgt um 18 Uhr, womit das Spiel am Samstagabend ausgetragen wird.
Ein hochkarätiger Zweitligist gastiert in Aspach
Das Los verspricht pure Pokal-Emotionen für die Fans. In der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach empfängt der Verein den Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld. Die Gäste reisen mit einer beachtlichen Empfehlung an: Bielefeld war im Jahr 2025 Finalteilnehmer des DFB-Pokals, was die sportliche Brisanz dieser Begegnung zusätzlich unterstreicht.
Wichtige Informationen für die Fans folgen in Kürze
Für die Anhänger der SG Sonnenhof Großaspach stellt sich nun vor allem die Frage nach den begehrten Eintrittskarten für dieses Heimspiel. Die SG bittet hierbei noch um ein paar Tage Geduld. Sämtliche Informationen rund um den Ticket-Vorverkauf für den Pokalkracher werden laut Mitteilung des Vereins Anfang nächster Woche folgen.
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