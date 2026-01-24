Samstag-Testspiele: Viele Tore, aber auch Spielabsagen

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
SV Uttenweiler – TSV Harthausen/Scher abgesagt
TSG 1899 Hoffenheim U19 – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:3
Schiedsrichter: Gabriel Grundl (Hoffenheim ) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maxim Naumann (20.), 1:1 Kevin Ikpide (25.), 1:2 Justin Keklik (50.), 1:3 Marko Andric (53.), 2:3 Nevio Ostheimer (80.)
SV Oberzell – FC 09 Überlingen 2:2
Schiedsrichter: Luca Zienecker (Wolpertswende)
Tore: 0:1 Marc Kuczkowski (54.), 0:2 Luca Severt (64.), 1:2 Lenny Joel Leinsle (68.), 2:2 Jascha Fiesel (90.)
---
FV Illertissen – SC Staig 1:0
Tore: keine Tore
VfR Heilbronn – Sportfreunde Untergriesheim abgesagt
FC Gundelfingen – FV Olympia Laupheim 3:1
Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Tom Wiedemann (13.), 1:1 Cem Salman (20.), 2:1 Vincent Spyrka (23.), 3:1 Noah Wiedmann (81.)
SC Geislingen – Türkspor Neu-Ulm 1:1
Schiedsrichter: Julian Kiefer
Tore: 1:0 Florijan Ahmeti (33.), 1:1 Ümüt Sönmez (86.)
Türkspor Neckarsulm – GU-Türk. SV Pforzheim 6:1
Schiedsrichter: Maximilian Jäger
Tore: 1:0 Emirhan Bilgin (8.), 1:1 Ernesto De Santis (18.), 2:1 Pascal Sohm (34.), 3:1 Philipp Seybold (38.), 4:1 Cristian Gilés Sanchez (50.), 5:1 Mateo Divkovic (72.), 6:1 Cristian Gilés Sanchez (90.)
FC Kempten – SV Reinstetten 2:1
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen)
Tore: 1:0 Ivan Buric (1.), 2:0 Ivan Buric (7.), 2:1 Mohammad Walizada (50. Eigentor)
SG Sonnenhof Großaspach – FC Nöttingen 7:0
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Fabian Eisele (22.), 2:0 Lukas Stoppel (43.), 3:0 Arbnor Nuraj (56.), 4:0 Leon Schürer (61.), 5:0 Christian Mistl (62.), 6:0 Maik Gärtner (67. Eigentor), 7:0 Loris Maier (84.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSV Böbingen 6:1
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 4:1 Oliver Rieger, 1:0 Nicola Zahner (3.), 2:0 Nicola Zahner (12.), 3:0 Julian Köhnlein (17.), 4:0 Kilian Kuntz (60.), 5:1 Tim Seidler (66.), 6:1 Nico Freitag (88.)
FV Illertissen – TSV Berg 6:1
Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)
Sportfreunde Schwäbisch Hall – FSV Hollenbach 0:4
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar ) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Felix Limbach (35.), 0:2 Hannes Scherer (37.), 0:3 Inas Music (49.), 0:4 Janis Gesell (74.)
SV Maierhöfen/Grünenbach – TSV Heimenkirch 1:1
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.)
Tore: 1:0 Sascha Brauner (41.), 1:1 Alexander Hartl (59.)
FV Löchgau – TSG Backnang 2:3
Schiedsrichter: Antonio Agazio
Tore: 1:0 Furkan Yumurtaoglu (18.), 2:0 Ivanilson Guerra Matias (21.), 2:1 Mika Müller (25.), 2:2 Fabijan Domic (31.), 2:3 Fabijan Domic (31.)
SSV Ehingen-Süd – SSG Ulm 99 3:1
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 0:1 Nikolas Lutz (21.), 1:1 Maximilian Rupp (25.), 2:1 Janis Peter (73.), 3:1 Stefan Haiß (77.)
SSV Reutlingen – TSV Oberensingen 2:2
Schiedsrichter: Christian Buschmann
Tore: 0:1 Lennart Zaglauer (13.), 1:1 Maximilian Gjini (26.), 1:2 Marlon Lander (52.), 2:2 Sladan Puseljic (55.)
1. FC Sonthofen – FV Rot-Weiß Weiler 1:2
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching)
Tore: 1:0 Tobias Schmölz (43.), 1:1 Pirmin Fink (63.), 1:2 Pirmin Fink (89.)
SV Seedorf – SV Aasen 2:6
Schiedsrichter: Christian Günter
Tore: 0:1 Tim Stolz (8.), 1:1 Lucas Glück (40.), 2:1 Yannik Schädle (45.), 2:2 Frederik Edbauer (55.), 2:3 Philipp Maus (74.), 2:4 Dirk King (80.), 2:5 Andreas Albicker (82.), 2:6 Heiko Föll (88.)
TSV Weilimdorf – Türkspor Stuttgart abgesagt
1. Göppinger SV – Calcio Leinfelden-Echterdingen 0:0
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen)
VfR Aalen – SGV Freiberg 1:3
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt)
Tore: 0:1 Tino Bradara (54.), 0:2 Matt-Brahan Zié (67.), 1:2 Steffen Kienle (74.), 1:3 Leon Petö (85. Foulelfmeter)
SV Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim 6:1
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Flamur Berisha (14.), 2:0 Abdoulie Mboob (28.), 3:0 Melkamu Frauendorf (31.), 4:0 Abdoulie Mboob (32.), 5:0 Nevio Schembri (46.), 5:1 Joao Victor Silveira Schick (60.), 6:1 Lirijon Abdullahu (90.)
SC Urbach – SG Schorndorf abgesagt
FFC Wacker München – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:0
Schiedsrichter: Isabel Schatz (Schwabhausen bei Landsberg)
SV Hegnach – SC Sand II 1:2
Schiedsrichter: Jonas Weber
Tore: 1:0 Laura Greiner (24.), 1:1 Angelina Klopstein (33.), 1:2 Carina Wüst (55.)
TSV Bernhausen – SV Fellbach 1:7
Schiedsrichter: Marvin Monninger
SGM Deißlingen / Lauffen – TSG Balingen II 0:3
Schiedsrichter: Daniel Hezel
Tore: 0:1 Silas Bader (26.), 0:2 Niklas Bender (65.), 0:3 Christos Thomaidis (70.)
SV Germania Bietigheim – SGV Freiberg U19 0:2
FC 07 Albstadt – Spvgg F.A.L. 4:3
Schiedsrichter: Claudius Strobel (Rangendingen )
Tore: 0:1 Marco Bernecker (14.), 1:1 Nicolas Gil Rodriguez (22.), 2:1 Samed Güngör (41.), 3:1 Nicolas Gil Rodriguez (54.), 3:2 Robin Karg (55.), 4:2 Salih Yildirim (61.), 4:3 Jannik Karg (88.)
VfL Kirchheim/Teck – FC Esslingen 0:9
Schiedsrichter: Tim Bezler
Tore: 0:1 Florian Nikl (23.), 0:2 Louis Majhen (31.), 0:3 (49.), 0:4 Luis Schietinger (55.), 0:5 Till Schubarth (59.), 0:6 Louis Majhen (84.), 0:7 Louis Majhen (86.), 0:8 Louis Majhen (90.), 0:9 Dorde Smiljic (90.)
TSG Balingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:2
Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Reutlingen)
---
11:00 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - Sportfreunde Schwäbisch Hall
11:00 Uhr: TSG Öhringen - VfR Heilbronn II
13:00 Uhr: VfL Pfullingen - FV Spfr Neuhausen
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Esslingen II
14:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SV Reinstetten
14:00 Uhr: Türkischer SV Singen - BSV 07 Schwenningen
14:00 Uhr: Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - TSV Essingen
14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen 1910
14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach
14:15 Uhr: FV Olympia Laupheim - FV Illertissen
14:30 Uhr: VfB Stuttgart - Karlsruher SC
15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SV Aichstetten
16:00 Uhr: Spvgg Greuther Fürth - TSV Neuenstein
17:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SGV Freiberg
18:00 Uhr: 1. CfR Pforzheim II - SV Germania Bietigheim
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________