Samstag-Testspiele: Viele Tore, aber auch Spielabsagen

Testspiele am Samstag, 24. Januar

FV Illertissen – SC Staig 1:0

Tore: keine Tore



VfR Heilbronn – Sportfreunde Untergriesheim abgesagt



FC Gundelfingen – FV Olympia Laupheim 3:1

Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Tom Wiedemann (13.), 1:1 Cem Salman (20.), 2:1 Vincent Spyrka (23.), 3:1 Noah Wiedmann (81.)



SC Geislingen – Türkspor Neu-Ulm 1:1

Schiedsrichter: Julian Kiefer

Tore: 1:0 Florijan Ahmeti (33.), 1:1 Ümüt Sönmez (86.)



Türkspor Neckarsulm – GU-Türk. SV Pforzheim 6:1

Schiedsrichter: Maximilian Jäger

Tore: 1:0 Emirhan Bilgin (8.), 1:1 Ernesto De Santis (18.), 2:1 Pascal Sohm (34.), 3:1 Philipp Seybold (38.), 4:1 Cristian Gilés Sanchez (50.), 5:1 Mateo Divkovic (72.), 6:1 Cristian Gilés Sanchez (90.)



FC Kempten – SV Reinstetten 2:1

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen)

Tore: 1:0 Ivan Buric (1.), 2:0 Ivan Buric (7.), 2:1 Mohammad Walizada (50. Eigentor)



SG Sonnenhof Großaspach – FC Nöttingen 7:0

Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Eisele (22.), 2:0 Lukas Stoppel (43.), 3:0 Arbnor Nuraj (56.), 4:0 Leon Schürer (61.), 5:0 Christian Mistl (62.), 6:0 Maik Gärtner (67. Eigentor), 7:0 Loris Maier (84.)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSV Böbingen 6:1

Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)

Tore: 4:1 Oliver Rieger, 1:0 Nicola Zahner (3.), 2:0 Nicola Zahner (12.), 3:0 Julian Köhnlein (17.), 4:0 Kilian Kuntz (60.), 5:1 Tim Seidler (66.), 6:1 Nico Freitag (88.)



FV Illertissen – TSV Berg 6:1

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)



Sportfreunde Schwäbisch Hall – FSV Hollenbach 0:4

Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar ) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Felix Limbach (35.), 0:2 Hannes Scherer (37.), 0:3 Inas Music (49.), 0:4 Janis Gesell (74.)



SV Maierhöfen/Grünenbach – TSV Heimenkirch 1:1

Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.)

Tore: 1:0 Sascha Brauner (41.), 1:1 Alexander Hartl (59.)



FV Löchgau – TSG Backnang 2:3

Schiedsrichter: Antonio Agazio

Tore: 1:0 Furkan Yumurtaoglu (18.), 2:0 Ivanilson Guerra Matias (21.), 2:1 Mika Müller (25.), 2:2 Fabijan Domic (31.), 2:3 Fabijan Domic (31.)



SSV Ehingen-Süd – SSG Ulm 99 3:1

Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)

Tore: 0:1 Nikolas Lutz (21.), 1:1 Maximilian Rupp (25.), 2:1 Janis Peter (73.), 3:1 Stefan Haiß (77.)



SSV Reutlingen – TSV Oberensingen 2:2

Schiedsrichter: Christian Buschmann

Tore: 0:1 Lennart Zaglauer (13.), 1:1 Maximilian Gjini (26.), 1:2 Marlon Lander (52.), 2:2 Sladan Puseljic (55.)



1. FC Sonthofen – FV Rot-Weiß Weiler 1:2

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching)

Tore: 1:0 Tobias Schmölz (43.), 1:1 Pirmin Fink (63.), 1:2 Pirmin Fink (89.)



SV Seedorf – SV Aasen 2:6

Schiedsrichter: Christian Günter

Tore: 0:1 Tim Stolz (8.), 1:1 Lucas Glück (40.), 2:1 Yannik Schädle (45.), 2:2 Frederik Edbauer (55.), 2:3 Philipp Maus (74.), 2:4 Dirk King (80.), 2:5 Andreas Albicker (82.), 2:6 Heiko Föll (88.)



TSV Weilimdorf – Türkspor Stuttgart abgesagt



1. Göppinger SV – Calcio Leinfelden-Echterdingen 0:0

Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen)



VfR Aalen – SGV Freiberg 1:3

Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt)

Tore: 0:1 Tino Bradara (54.), 0:2 Matt-Brahan Zié (67.), 1:2 Steffen Kienle (74.), 1:3 Leon Petö (85. Foulelfmeter)



SV Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim 6:1

Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 240

Tore: 1:0 Flamur Berisha (14.), 2:0 Abdoulie Mboob (28.), 3:0 Melkamu Frauendorf (31.), 4:0 Abdoulie Mboob (32.), 5:0 Nevio Schembri (46.), 5:1 Joao Victor Silveira Schick (60.), 6:1 Lirijon Abdullahu (90.)



SC Urbach – SG Schorndorf abgesagt



FFC Wacker München – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:0

Schiedsrichter: Isabel Schatz (Schwabhausen bei Landsberg)



SV Hegnach – SC Sand II 1:2

Schiedsrichter: Jonas Weber

Tore: 1:0 Laura Greiner (24.), 1:1 Angelina Klopstein (33.), 1:2 Carina Wüst (55.)



TSV Bernhausen – SV Fellbach 1:7

Schiedsrichter: Marvin Monninger



SGM Deißlingen / Lauffen – TSG Balingen II 0:3

Schiedsrichter: Daniel Hezel

Tore: 0:1 Silas Bader (26.), 0:2 Niklas Bender (65.), 0:3 Christos Thomaidis (70.)



SV Germania Bietigheim – SGV Freiberg U19 0:2



FC 07 Albstadt – Spvgg F.A.L. 4:3

Schiedsrichter: Claudius Strobel (Rangendingen )

Tore: 0:1 Marco Bernecker (14.), 1:1 Nicolas Gil Rodriguez (22.), 2:1 Samed Güngör (41.), 3:1 Nicolas Gil Rodriguez (54.), 3:2 Robin Karg (55.), 4:2 Salih Yildirim (61.), 4:3 Jannik Karg (88.)



VfL Kirchheim/Teck – FC Esslingen 0:9

Schiedsrichter: Tim Bezler

Tore: 0:1 Florian Nikl (23.), 0:2 Louis Majhen (31.), 0:3 (49.), 0:4 Luis Schietinger (55.), 0:5 Till Schubarth (59.), 0:6 Louis Majhen (84.), 0:7 Louis Majhen (86.), 0:8 Louis Majhen (90.), 0:9 Dorde Smiljic (90.)



TSG Balingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:2

Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Reutlingen)

---

Testspiele am Sonntag, 25. Januar

11:00 Uhr: VfL Kirchheim/Teck - Sportfreunde Schwäbisch Hall

11:00 Uhr: TSG Öhringen - VfR Heilbronn II

13:00 Uhr: VfL Pfullingen - FV Spfr Neuhausen

13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Esslingen II

14:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SV Reinstetten

14:00 Uhr: Türkischer SV Singen - BSV 07 Schwenningen

14:00 Uhr: Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall

14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - TSV Essingen

14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV Heimerdingen 1910

14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach

14:15 Uhr: FV Olympia Laupheim - FV Illertissen

14:30 Uhr: VfB Stuttgart - Karlsruher SC

15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SV Aichstetten

16:00 Uhr: Spvgg Greuther Fürth - TSV Neuenstein

17:00 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - SGV Freiberg

18:00 Uhr: 1. CfR Pforzheim II - SV Germania Bietigheim