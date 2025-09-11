Samstag live: Hessenpokal-Achtelfinale wird ausgelost

– Foto: HFV

Der Kampf um den Hessenpokal geht in die nächste Runde: Am Samstag, den 13. September, findet in der Sportschule des Hessischen Fußball-Verbands (Am Tannenkopf 1, Grünberg) ab 12:30 Uhr die Auslosung für das Achtelfinale der Pokalsaison 2025/26 statt. Die Veranstaltung markiert einen wichtigen Meilenstein im Wettbewerb – und bringt ein organisatorisches Novum mit sich. Wir sind live dabei!

Geleitet wird die Auslosung von Pokalspielleiter Matthias Schmelz. Unterstützt wird er dabei von Tim Blöcher, der als Vertreter des langjährigen Pokalpartners Krombacher Brauerei auftritt, sowie von HFV-Präsidentin Prof. Dr. Silke Sinning. Gemeinsam ziehen sie die Lose für die 16 Achtelfinalplätze – und damit auch die nächsten Gegner der großen Favoriten aus dem Profifußball. Denn: Mit dem SV Wehen Wiesbaden (Titelverteidiger, 3. Liga) sowie den Regionalligisten Kickers Offenbach, TSV Steinbach Haiger, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, KSV Hessen Kassel und FSV Frankfurt stehen prominente Namen in Lostopf 2. Komplettiert wird das Feld durch den FC Gießen und den FSV Fernwald, beide aus der LOTTO Hessenliga. Diese acht Vereine werden nun gemäß Pokalregularien einer der noch im Wettbewerb befindlichen, niederklassigeren Mannschaften zugelost, die als Gastgeber fungieren.

Schon sicher im Achtelfinale stehen bislang der FC Bayern Alzenau (Regionalliga Südwest), der FC Turabdin-Babylon Pohlheim (Hessenliga) sowie der FC Ederbergland (Verbandsliga Mitte). Weitere Klubs wie der FC Eddersheim, Türk Gücü Friedberg, der KSV Baunatal oder die SpVgg. Leusel aus der Kreisoberliga haben sich durch frühere Pokalrunden in Stellung gebracht, müssen jedoch noch ihre Zwischenrundenspiele erfolgreich bestreiten. Lostopf 1 (Heimrecht, niederklassigere Teams – teils schon qualifiziert, teils noch in der vorherigen Runde aktiv)