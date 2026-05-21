Samstag ist Finaltag - nicht nur im Rennen um den Meistertitel! Gipfeltreffen Höhepunkt eines spannenden letzten Spieltages von Paul Krier · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

Das Stadion in Bissen ist Schauplatz eines wahren Endspiels um den Titel – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 16 Uhr statt. Titelrennen und Europa Die Verantwortlichen für den Spielplan hatten ein gutes Näschen: am letzten Spieltag der BGL Ligue 2026-2027 kommt es am Samstag um 16 Uhr zu einem Finale um die Krone zwischen Aufsteiger Atert Bissen (2., 62 Punkte, +42 Tore) und Differdingen (1., 65, +42)! Wird also erstmals seit Spora 1956 ein Aufsteiger luxemburgischer Meister? Unmöglich scheint dies nicht, hat der Tabellenzweite FC Atert doch die stärkste Offensive der Liga vorzuweisen und auch defensiv ist man gut aufgestellt. Doch Differdingens Bilanz ist ebenfalls nicht zu verachten. Für den Titelverteidiger und Leader spricht seine Erfahrung in entscheidenden Spielen und dass man weniger Druck hat als Bissen. Dem FCD würde nämlich ein Unentschieden reichen.

Pereira: „Es liegt an uns selbst“ Bissen-Trainer Vitor Pereira gegenüber FuPa: „Wie schon andernorts gesagt, der Titel wäre die Kirsche auf der Torte! Die Arbeit dafür haben wir in Canach erledigt, danach haben wir wie stets in der Woche gearbeitet. In Canach haben wir eine Geschichte geschrieben, an diesem Wochenende wollen wir eine neue schreiben. Es liegt an uns selbst, wir müssen von unseren eigenen Stärken profitieren. Wir wollen gewinnen, doch das will Differdingen auch. Wir setzen auf Anspruch und Bescheidenheit. Differdingen hat natürlich das Plus an Erfahrung, doch wenn wir unser Gleichgewicht finden, ist vieles möglich. Uns fehlte in dieser Saison manchmal diese Erfahrung, doch jetzt gilt es zu zeigen, war wir daraus gelernt haben. Die Mannschaft ist vorbereitet. Da es noch andere interessante Spiele am Samstag gibt, hätte ich mir gewünscht, dass die FLF den letzten Spieltag zu unterschiedlichen Zeiten angesetzt hätte.“

Wird geladen… An diese Ansetzung kommen auch die interessantesten Partien im Rennen um einen internationalen Startplatz nicht heran, so z.B. Strassen – Mondorf. In diesem offenen Duell wird ein möglicher Sieger nicht auf einen Differdinger Pokalsieg hoffen müssen, um über Platz 4 noch in den Europapokal nachrücken zu können. Kurios: aufgrund der Tordifferenz der beiden Kontrahenten wäre ein Unentschieden in diesem zweiten Topspiel gleichbedeutend mit der definitiven Nicht-Teilnahme von Düdelingen in einem internationalen Wettbewerb. F91 ist in Niederkorn zwar favorisiert, doch ein Sieg nützt nur etwas, falls auch Mondorf (und wie erwähnt Differdingen im Pokalfinale) gewinnt.

Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 live PUSH

Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen US Mondorf Mondorf 16:00 live PUSH Unser Tipp: Unentschieden Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH Unser Tipp: Auswärtssieg Abstiegskampf Unser Tipp: Unentschieden Zum Siegen verdammt, verlieren verboten: gleich zwei Herzschlagfinals gibt es auch im Kampf um den Klassenerhalt. Mamer (14., 28 Punkte) und Canach (12., 30) können sich im direkten Vergleich noch direkt retten, die Gastgeber jedoch nur im Falle eines eigenen Erfolgs wenn Hesperingen 813., 29) beim Vorletzten Petingen (15., 25) nicht gewinnen sollte. Der FC Swift und Canach sind die einzigen Teams im Wettbewerb, die nicht mehr direkt absteigen können. Die Gemeindenachbarn Petingen und Rodange können sich dagegen höchstens noch über die Relegation retten. Von allen Sorgenkindern hat Rodange dabei die schwerste Aufgabe vor der Brust: man ist beim hauptstädtischen Racing zu Gast, das in der Formtabelle deutliche besser dasteht.

Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus FC Swift Hesperingen Hesperingen 16:00 PUSH

Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport US Hostert Hostert 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Sa., 23.05.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 live PUSH