Samstag im Liveticker: SC Verl will wichtige Punkte in den Kreis Gütersloh holen

Die wichtigsten Infos zum Auswärtsspiel des SC Verl in Saarbrücken

Anpfiff: Die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SC Verl wird am Samstag, 17. Oktober, um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion an der Camphauser Straße angepfiffen.

Ausgangslage: Der SC Verl steht aktuell mit 16 Punkten auf Rang acht der Tabelle der 3. Liga. Saarbrücken hingegen konnte bislang schon 19 Zähler einsammeln und reiht sich hinter Duisburg, Cottbus und Osnabrück auf Rang vier in die Tabelle ein.

Comeback: Fabian Wessig musste nach einer schweren Verletzung elf Wochen pausieren. Im Westfalenpokal vergangene Woche hat sich der 22-Jährige bereits mit einem Tor zurückgemeldet. Jetzt hofft er auch für das Liga-Spiel auf einen Kaderplatz: „Saarbrücken ist eine Mannschaft, die viel über Intensität und Mentalität kommt. Da müssen wir körperlich dagegenhalten und das Drumherum ausblenden. Denn das Publikum kann in Saarbrücken zum zwölften Mann werden.“

Verfolgen Sie das Auswärtsspiel des SC Verl im Liveticker

