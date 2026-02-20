Samstag frei: Spelle hofft auf ein Testspiel am Dienstag

– Foto: Volkhard Patten

Nach der Absage der für Samstag geplanten Pflichtpartie beim BSV Rehden suchte Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus kurzfristig Spielpraxis. Doch die Hoffnung auf einen Einsatz am Wochenende hat sich zerschlagen. Jetzt bemühen sich die Emsländer um einen Gegner möglichst für Dienstag.

Der Sportliche Leiter Markus Schütte hatte Kontakt zu mehreren Vereinen, darunter auch Regionalligisten aus dem Norden und dem Westen. Doch ein freundschaftlicher Vergleich kam zumindest an diesem Wochenende nicht zustande. Für die Mannschaft steht am Samstag Boßeln auf dem Plan.

Die Verantwortlichen suchen aktuell um einen Testspielgegner für Dienstag (24.2.), damit das Team von Trainer Henry Hupe vor dem am Samstag danach folgenden Punktspiel (28.2., 16 Uhr) beim Lüneburger SK Hansa noch Praxis bekommt.